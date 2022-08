10 grandes ofertas de esta semana: iPhone 12, parlantes y parrillas con hasta un 50% de descuento

Minipimer Moulinex Soleil 450W - 43%

Hemos dicho hasta el cansancio que una minipimer no puede faltar en ninguna cocina activa y funcional. Son versátiles y cómodas, sirven para procesar, licuar, triturar o batir, y además suelen ser bastante económicas. Este modelo Moulinex —que incluye vaso mezclador— se va al extremo: a casi la mitad de su precio, cuesta apenas $16.990 en Falabella. Precio normal: $29.990.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 128GB - 30%

Considerando que su precio de lanzamiento, hace un par de años, estaba en los 240 mil pesos, este descuento que presenta Abcdin es más que conveniente. El Xiaomi Redmi Note 9 es un modelo que ha envejecido muy bien, con una batería potente de 5020mAh, un set de cámaras interesante —el sensor principal tiene 48MP—, un procesador decente y 4GB de RAM. Nada mal para costar poco más de 100 mil pesos. Precio normal: $156.990.

Parrilla a gas empotrable FDV (2 quemadores) - 33%

El Dieciocho está cerca. Por primera vez en dos largos años, además, se vivirá en condiciones parecidas a lo normal: es decir, con fondas repletas, casas llenas de familiares, muchos tíos pasados de copas y parrillas con más carne de la que pueden soportar. Para alistarse —en especial para quienes viven en departamentos o espacios estrechos—, una parrilla a gas suena conveniente: menos humo, menos manchas, más rapidez. Esta, además, puede instalarse en casi cualquier superficie. Precio normal: $299.990.

Parlante inalámbrico Ultimate Ears Boom 2 - 37%

Una marca muy confiable de parlantes inalámbricos es Ultimate Ears: tienen buen diseño, gran resistencia a golpes, agua y suciedad, importante batería (hasta 15 horas de autonomía) y lo más importante (aunque no siempre es la prioridad en estos aparatos): un confiable sonido, que en su caso es realmente envolvente. Precio normal: $79.990.

Batidora de mano eléctrica Oster Batimanual 3532 - 35%

Batir con la mano puede ser un gran ejercicio para el antebrazo pero no todo el mundo está en condiciones de hacerlo. Porque no es necesario sufrir para hacer merengue o mayonesa, tener una batidora eléctrica debería ser un derecho garantizado por el Estado. Pero no nos metamos en discusiones álgidas: mejor aprovechar el descuento de este modelo Oster, que por estos días cuesta poco más de 10 mil pesos. Precio normal: $19.990.

Estufa a gas Mademsa Vitale 8 CP - 43%

El mejor momento para comprar estufas es justamente este, cuando la temperatura empieza a subir y uno ya no las necesita tanto. Son las cosas del mercado. Pero si uno deja las sensaciones térmicas a un lado, conviene aprovechar estas ofertas, por más que el aparato permanezca guardado durante largos meses. Este modelo Mademsa, ideal para calefaccionar una habitación, está casi a la mitad de su valor. Precio anterior: $149.990.

Cafetera espresso DeLonghi Dedica 1,7 litros - 26%

El sueño del espresso en casa se hace más posible con este descuento que tiene Easy: se trata de una cafetera DeLonghi, confiable marca de máquinas domésticas, con 15 bares de presión y varilla de vapor para espumar la leche. El ahorro es de 80 mil pesos. Precio normal: $299.990.

Refrigerador FDV Elegance 330 litros - 37%

Aunque no figuró en nuestra lista de los mejores refrigeradores del mercado según la calificación de sus usuarios, este modelo FDV tiene la máxima calificación de eficiencia energética, incluye cuatro bandejas, cajón de verduras y dispensador de agua. Su puerta reversible permite instalarlo en cualquier espacio y su tecnología no frost impide que se genere escarcha en el congelador. Precio anterior: $479.990.

Smartband Oppo Band 1,1″ - 20%

Cuando probamos esta pulsera inteligente, nos pareció una confiable propuesta para un mercado muy competitivo. Aunque en sus funcionalidades no destaca particularmente, su diseño es muy cómodo y discreto, su pantalla AMOLED brilla en cualquier circunstancia y la correa se mantiene firme sin que resulte complicada. Una buena alternativa para usuarios no muy intensivos. Precio normal: $49.990.

iPhone 12 Mini 64GB - 50%

Nunca un iPhone 12 Mini nuevo estuvo tan barato como este que ofrece Entel. Es pequeñito pero muy poderoso, con un procesador A14 Bionic, posibilidad de operar con 5G, pantalla OLED Super Retina XDR, dos cámaras de 12MP, grabación de videos en 4K y mucho más. ¿Cuál es la condición de semejante oferta? Cambiarse a Entel. Precio anterior: $599.760.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 22 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.