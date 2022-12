15 ideas de adornos navideños (usando cosas de casa)

Querámoslo o no, Navidad es un mes de gastos y vaya que es complejo cuando hay que hacerles los regalos a los niños, al resto de la familia y encima un par de amigos secretos. Asimismo, vas priorizando gastos, el presupuesto se achica y para la decoración, puede que no tengas mucha caja. No importa. Para variar, internet también tiene la solución de este problema, gracias a la creatividad y generosidad de creadores de contenido de TikTok. Hay muchísimos proyectos manuales que puedes hacer con reciclaje o con tus mismos adornos antiguos.

Los materiales que vas a llegar a necesitar, depende del tutorial, sin embargo, jamás está demás tener en casa: tijeras, cola fría, bicarbonato de sodio, lana, retazos de tela y lo más importante: pistola de silicona. Sin ella, no podrías hacer ni la mitad de estos DIY.

Pistola para silicona Artel

Esferas de papel maché

La creadora de proyectos Deco y DIY, Laryssa Meira, tiene la idea perfecta para hacerle un upgrade a tus aburridas y tradicionales esferas de Navidad de plástico, sobre todo si estas están un poco desteñidas. Solo necesitas cola fría, servilletas o papel higiénico y pintura de tu agrado. La idea es hacer el famoso engrudo especial de Art Attack: mezclar el agua con la cola fría, para luego pegar de a poco con un pincel cada hoja de papel sobre la esfera. Una vez que se seque completamente –una noche– puedes pintarlos y decorar a gusto. Para obtener una textura más opaca, puedes añadirle a la pintura bicarbonato de sodio y aplicar con esponja con pequeños toques. Si quieres que queden con ese toque resplandeciente, pon un par de cucharadas de brillos en una bolsa hermética y luego mete la pelota. Revisa el tutorial completo >aquí<

Mini pascueros de lana

Los rollos de confort son uno de los recursos más usados para las manualidades, ya que puedes hacer maravillas con estos cilindros de cartón. Como por ejemplo, estos pequeños pascueros que propone Jessi DIY. Para esto, además del rollo, necesitas: lana roja, verde, y blanca, tijera y una mini esfera blanca o una bolita de plastilina.

En primer lugar debes hacer el gorro, cortando un pedazo del cilindro del ancho de un dedo. Luego, debes cortar una hebra de lana y pasarla por el cartón, de manera que quede colgando. Este proceso debes repetirlo hasta que el círculo esté tullido de lana, parecido a una falda Hula Hula. Luego, juntas las hebras, las amarras con otra lana, rellenas con unas pelotas de papel higiénico y cortas el exceso para hacer el pompón del gorro.

La segunda parte requiere hacer un pequeño pompón blanco, enrollando lana en la palma de tu mano. Cuando sientas que es suficiente, amarras por la mitad. El último paso es pegar con pistola de silicona el pompón blanco al gorro rojo y los ojos al borde. El resultado es pura ternura. Revisa el tutorial completo >aquí<

Árbol de navidad de libro

¿Sabías que los libros son particularmente difíciles de reciclar debido a su encuadernación?, escribe Kate, creadora de contenido de My plastic free home. Para hacer este ornamento de Navidad solo necesitas un libro antiguo, que esté viejo o en desuso, porque vas a doblar todas las hojas. En primer lugar, la hoja se dobla hasta formar un triángulo, y después vuelves a doblar la misma página, con un doblez como si fuese un avioncito de papel. Ese proceso, debes repetirlo hasta que se acabe tu libro. Cuando termines, se verá este efecto acordeón, pero con forma de árbol, y puedes decorar con una estrella en la punta. Sin dudas, este es un lindo adorno para mesitas y superficies planas en necesidad de un toque especial. Revisa el tutorial completo >aquí<

Para guardar cosas

Los frascos de velas son una de las cosas que se suelen acumular en casa en caso que seas de quienes compran constantemente. Y si tienes algunos que te sobren, de forma sencilla, los puedes convertir en personajes divertidos para guardar tus cosas que están encima. La creadora de contenido Anne Castro hizo un lindo contenedor de muñecos de nieve. Para lograr que quede opaco, usa bicarbonato de sodio mezclado con la pintura blanca. La tapa del contenedor, debe ser decorada con silicona caliente. Debes lograr hacer un espiral continuo por toda la circunferencia. Una vez seca, debes pintar con pintura café, para simular chocolate derretido.

Para hacer las tapas de las galletas, debes hacer cuadrados de arcilla, esperar a que se endurezcan, y luego pintarlas con diferentes tonos de café. Una vez seco, pegas una tapa al contenedor y la otra sobre la tapa. Para hacer la nariz, puedes hacer un pequeño triángulo de arcilla, mientras que para los ojos y la sonrisa puedes usar botones pintados negros, y ¡listo! Revisa el tutorial completo >aquí<

Farol navideño

Los frascos de conserva también son otros de los objetos que suelen acumularse en casa. Se guardan, porque piensas: lo voy a usar para algo. Con el tutorial de Un jour de mistral, puedes convertirlos en farolillos para adornar los rincones de tu hogar. Lo primero que necesitas hacer es lavar con detergente el frasco para sacar los excedentes de pegamento, en caso de haber etiquetas. Luego, con un plumón de tiza blanco, debes hacer dibujos navideños como por ejemplo, esferas.

Para el segundo paso, si bien ella utiliza nieve de mentira, sugerimos usar un poco de coco rallado para simular nieve. Para iluminar, usa una vela de interruptor LED. Revisa el tutorial completo >aquí<

Pelota de diario

Los periódicos antiguos son unos de los grandes aliados en el mundo hágalo usted mismo. El proyecto de la tiktoker Joleen Emery convierte una vieja pelota en una bola pomposa y el material estrella es justamente el diario. El primer paso es pegar pequeños papeles a la pelota ornamental con cola fría. Luego, pega con silicona caliente una pequeña tira de cuerda de cáñamo o cinta. Esto es para poder colgar tu esfera.

Para el siguiente paso necesitas recortar varios cuadrados de diario, mientras más mejor, además de una pieza de Yenga. En caso de no tener, puedes usar con una rama o una cuchara de palo, puedes salir del paso. Debes poner el trozo de madera al medio del cuadrado y agarrar con tu mano los excedentes del papel. Humedece con engrudo (agua + cola fría) la base, pega otra hoja de papel y con tu mano debes aplastar y mover hacía arriba el excedente: podrás darte cuenta que el efecto es como si fuese un pequeño cilindro de papel tullido. Luego, debes poner una gota de silicona caliente sobre la esfera y pegar el cilindro de papel. Ese proceso, debes repetirlo por montones, o al menos hasta lograr cubrir la esfera en su totalidad. Revisa el tutorial completo >aquí<

Corona con fideo de piscina

Las coronas de Navidad son uno de los adornos clásicos que no puede faltar en ninguna casa. En la propuesta de la tiktoker Sarah Teresinski, el material secreto para lograr la icónica forma es un tallarín flotador de piscina. El primer paso es partirlo por la mitad y con ellas hacer nuevas circunferencias que debes unir con cinta adhesiva. Para el paso 2, puedes usar retazos de telas antiguas o cortar ropa que ya no uses de los colores que quieras hacer tu corona. Debes cortar rectángulos. Una vez cortados, pones sobre la circunferencia algunos rectángulos. Luego, ayudándote de una tijera, hundes y retiras velozmente. Esta acción debes repetirla cuantas veces lo necesites para lograr el volumen deseado. Revisa el tutorial completo >aquí<

Un árbol de luces

¿No tienes árbol de Navidad? Puedes salir del paso con una larga guirnalda de luces y unas chinchetas. La idea es formar un espiral triangular en la pared con las chinchetas, para que así la guía de luces pase y quede anclada. La solución propuesta por la tiktoker Eniko es perfecta para quienes estén en un hogar recién cambiado, alérgicos o simplemente quieran un toque minimalista de Navidad. Revisa el tutorial completo >aquí<

Clavo tapicero Facta 9 mm (50 unidades)

Estrellas de papel con volumen

Un ornamento simple y sofisticado. Así se podría describir a las estrellas de papel y hay muchísimas formas de hacerlas. Puedes usar diario, cartulinas, cajas de cereales y cualquier tipo de papel que sea suficientemente dócil, pero firme para poder hacer los múltiples dobleces. Luego de repetir el proceso dos veces, las partes se pegan y se pintan con la pintura que prefieras. Este tipo de estrellas pueden ser desde adornos de árbol hasta decoraciones de cielo. Revisa el tutorial completo >aquí<

Estrella con ganchos de ropa

Otra forma de hacer estrellas es usando ganchos de ropa de madera, ojalá de esos viejos que tienes rezagados en tu logia. Para llevar a cabo el proyecto de la creadora de contenido Anna Ambrosiewicz, debes separarlos de su resorte, para luego pegarlos por el lado opuesto usando la pistola de silicona. Al hacer cinco duplas, las apoyas sobre la mesa y las ordenas como si fuera una estrella de cinco puntas, para unir todas con la ayuda de silicona. Una vez pegados, añades un par de duplas más para que la estrella se transforme en un asterisco. Cuando esté completamente seco, pulveriza con pintura en spray a elección y cuelga para que se seque por detrás y por delante. Un adorno que sirve tanto para poner en el árbol como en el techo. Revisa el tutorial completo >aquí<

Estrellas de cartón

Y siguiendo con la corriente de decoración de estrellas, el proyecto de Geneva Vanderzeil propone hacer estrellas, de forma tradicional, usando cartón. Una vez que dibujas y cortas la estrella de cinco puntas, usando una regla, deslizas un cuchillo de mantequilla desde la mitad de cada punta, para así generar el volumen de la estrella. Una vez que adquieren el relieve, pintas con pintura a gusto. Revisa el tutorial completo >aquí<

Corona de esferas

“No hay nada como decorar tu casa para las festividades, haciendo cosas que se adaptan a tu estilo interior”, escribe Jaharn, creadora de contenido. Su propuesta de reciclaje consiste en aprovechar las esferas de navidad que están desgastadas –o que simplemente ya no estés usando porque no te gustan– y darles una segunda vida como corona de Navidad. Para lograr ese toque opaco, debes mezclar la pintura que escojas con una cucharada de bicarbonato de sodio. Cuando se sequen, las pelotas deben pegarse a un aro de plumavit (o una superficie redonda similar a una rosquilla). El resultado es impresionante. Revisa el tutorial completo >aquí<

Velas con velas

Otra propuesta de la tiktoker Jessi DIY es usar los restos de las velas para crear nuevas velas. Para esto, solo debes derretir la cera en un lechero a baño maría y cuando los restos estén completamente homogéneos, debes verterlos en un molde de vela que incluya un hilo para quemar junto a su tope. Al momento de desmontar, te sorprenderás del resultado. El molde, puedes encontrarlo a continuación. Revisa el tutorial completo >aquí<

Molde de silicona cubo con diseño DIY

Árbol de cocos

La siguiente idea es compatible para quienes vivan cerca de árboles con cocos, los mismos que encuentras en el suelo mientras paseas. La propuesta de la creadora de contenido Lauryn Emily usa el esqueleto de un árbol navideño cónico y se aprovecha de la estructura para montar los coquitos, uno sobre el otro, para darle la forma al árbol. En caso de que no tengas una estructura cónica, puedes hacerla con alambre. Revisa el tutorial completo >aquí<

Ángeles de acordeón

Fácil y replicable con cualquier tipo de papel o cartón delgado, como las cajas de cereales. Para ejecutar la idea del tiktoker Marlon, debes hacer acordeones con una hoja rectangular y doblarlo para segmentar en dos más pequeños. Un extremo debe ser más largo que el otro (para simular brazos y resto del cuerpo). Luego, tienes que repetir el proceso para después unir ambos acordeones por la mitad. Para la cabeza del ángel, puedes usar una bolita de madera perforada de las que venden en las cordonerías. Tienes que pasar un pedazo de soga de cáñamo para poder unir al cuerpo y colgar el adorno. El paso final requiere que pintes a los angelitos con pintura acuarela, aunque puedes utilizar la que tengas a mano. Revisa el tutorial completo >aquí<

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 9 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.