Cómo bloquear y evitar llamadas spam en tu teléfono móvil

No hace falta hacer una encuesta para confirmar que a nadie le gusta recibir spam. Mucho menos en el teléfono, donde hasta hace pocos años uno todavía esperaba que cada llamada recibida fuera importante o por último que fuera hecha por una persona que realmente quería hablar con uno. Ya no: de las últimas 19 llamadas que recibí al momento de escribir esto, 16 fueron de números identificados como spam.

El primer semestre del 2022, al Sernac llegaron 131.856 solicitudes para dejar de recibir llamadas indeseadas, un 98% más que el mismo periodo del año anterior. Es decir, cada día reclamaron más de 720 personas al respecto, una cifra que parece alta pero que solo representa a quienes se animan a dejar alguna constancia: la mayoría, como yo, simplemente se resigna a no contestar.

Parece un problema menor, pero Chile —según un estudio de Truecaller, popular aplicación para identificar llamadas— es el séptimo país con más spam telefónico per cápita del mundo. En promedio, de acuerdo a estos datos, cada chileno recibió el 2021 unas 14 llamadas molestas al mes.

Por ahora no se vislumbra una solución a esta peste móvil. Un grupo de parlamentarios oficialistas propusieron una ley que prohíbe las llamadas spam y solo las permite si uno las autorizó previamente. Pero cada vez es más fácil para las compañías de telemárketing hacer grandes barridos telefónicos de manera automática: un solo computador puede hacer miles de llamadas en una hora, y desde distintos números de teléfono. Aunque uno registre el origen del spam, el mismo puede llegar pero desde otros dígitos, haciendo muy difícil saber si la siguiente llamada entrante es o no una indeseada.

Un día cualquiera en mi teléfono: puro spam.

YouMail, una compañía que evita el spam, estima que unas 4,3 mil millones de llamadas automatizadas fueron realizadas solo en diciembre pasado en Estados Unidos. Esto significa 1,3 mil por segundo, y que cada persona recibe unas trece llamadas al mes.

También existe lo que en inglés se denomina spoofing, o suplantación de identidad telefónica, donde a través de diversos programas y sistemas modifican el número de origen para hacerse pasar por gente que no son. Eso permite que una llamada spam o fraudulenta que viene del extranjero pueda aparecer en nuestras pantallas con un número local.

El spoofing se ha masificado tanto que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos confirmó que dos de cada tres llamadas automatizadas —o robocalls, como las llaman allí— fueron hechas desde otros países.

Todo parece estar en contra de nosotros, pobres sujetos digitales, que por morder el anzuelo de la conectividad hemos entregado nuestros datos, y con ellos el tiempo y la paciencia, para tolerar estas desagradables llamadas con ofertas que nadie pidió. Pero hay pequeñas cosas, minúsculos gestos, que sí podemos hacer y que a lo mejor hacen una diferencia.

¿Qué dice la ley chilena respecto a las llamadas spam?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tiene algunas herramientas para enfrentar al spam, aunque para quienes más lo sufren es como resistir un tsunami con un paraguas. La actual Ley del Consumidor, por ejemplo, le da derecho a los consumidores de “solicitar la suspensión de comunicaciones promocionales y publicitarias enviadas por las empresas por cualquier medio”.

Para eso, uno debe ingresar al sitio del Sernac, registrarse con la Clave Única, entrar a la sección No Molestar y exigir que las empresas que suelen atosigar con promociones, cambios de planes o seguros de vida dejen de hacerlo. Esto corre tanto para las llamadas como también para los mensajes de texto y el correo, tanto postal como electrónico.

Esa misma cara pongo yo cuando reviso mi lista de llamadas.

La dificultad, como hemos visto, está en que las campañas de telemárketing las suelen realizar terceros, que con sus sistemas automáticos logran hacerlas llegar desde distintos frentes.

La herramienta No Molestar, además, no bloquea a las empresas que se comunican por temas de cobranza, las cuales están reguladas por ley. Esas llamadas tienen otra normativa, que también protege a los consumidores en ciertos casos, pero deja indefensos a aquellos que, por ejemplo, reciben cobranzas a nombre equivocado, con deudas que no tienen o servicios que nunca contrataron.

Esto tampoco impide que uno siga recibiendo llamadas de organizaciones políticas, entidades de caridad, compañías de cobranza de deudas o encuestas telefónicas.

¿Cómo puedo evitar el spam?

Si la herramienta No Molestar del Sernac no te parece suficiente —o no quieres darte el trabajo de registrar cada número y compañía que te llama con sus insistentes ofertas—, entonces hay dos caminos que se pueden tomar: configurar tú mismo el teléfono para que filtre la mayor cantidad de llamadas; o bajar una app que haga ese trabajo por ti. Veamos ambas alternativas.

Bloquear llamadas en Android

Si tu teléfono móvil tiene el sistema operativo Android, lo primero es abrir la aplicación Teléfono de Google, que normalmente es la predeterminada en casi todos sus smartphones. Si no es así, o si la cambiaste por otra, la puedes descargar gratis en Google Play.

Una vez en la aplicación, hay que entrar al menú, que se ubica en la esquina superior derecha (aquel con el icono de tres puntos). Allí se desplegarán varias opciones, pero la que nos interesa a nosotros es Ajustes, que debería aparecer en segundo lugar.

Al ingresar a los ajustes de la aplicación Teléfono, en la parte superior veremos una pestaña llamada Asistencial. En esta, tenemos que buscar la opción de Identificación de llamada y spam, algo que no será muy difícil, puesto que es la única que hay.

Esto nos llevará a un display en el que se pueden activar o desactivar varias opciones. Nuestra recomendación es activarlas todas, ya que cada una de ellas es útil en nuestra cruzada contra el spam.

Con la primera sabrás si el número que te llama está categorizado como spam, con la segunda —”Filtrar llamadas de spam”— harás que el teléfono no suene ni vibre cuando estos números te llamen, y con la tercera — “Llamadas verificadas”— podrás conocer si la llamada es de una empresa y cuál es su rubro.

Cada número que te llame podrás luego etiquetarlo como spam, guardarlo como contacto o bien bloquearlo, si quieres que nunca más se pueda contactar contigo.

Bloquear llamadas en Huawei

En los teléfonos Huawei la cosa es parecida pero no igual. Puedes bajarte la app de Teléfono de Google, y así repetir los pasos anteriores, pero si prefieres mantenerte en la aplicación nativa, entonces lo que debes hacer es lo siguiente.

Una vez abierta la app, hay que apretar el botón de menú, que se representa con cuatro puntos. En vez de entrar en la opción Ajustes, hay que hacerlo en Filtros.

Ahí nos aparecerá el listado de llamadas o mensajes que tenemos bloqueados —si es que alguien ha merecido ese castigo—, pero en la parte inferior de la pantalla hay un botón que dice Reglas de Filtro. Ahí es donde debemos entrar.

Este es el panel de control de nuestro filtro de llamadas. Quién puede entrar y quién no. Además de la lista de números bloqueados y de confianza, hay un filtro para evitar que nos lleguen mensajes con ciertas palabras y dos set de reglas de filtrado: una para mensajes y otra para llamadas. A esta última debes hacerle clic.

Aquí hay tres opciones: filtrar todas las llamadas —excepto la de los números de confianza—, filtrar números desconocidos —cualquiera que no esté en nuestra lista de contactos— y filtrar números privados/retenidos —aquellos que son anónimos. Para evitar el spam, conviene activar las últimas dos opciones.

Bloquear llamadas en iOS (iPhone)

En un iPhone, por ahora, lo único que se puede hacer es silenciar las llamadas de números desconocidos. Es decir, que tu teléfono solo vibrará o sonará cuando te llame un número que está guardado en tu libreta de contactos, o bien sea uno al que hayas llamado alguna vez o que sea sugerido por Siri. De todas formas, las que sean bloqueadas aparecerán en la sección de llamadas perdidas, por lo que podrás revisarlas ahí.

Para activar esta función, debes acceder a la app de Ajustes del iPhone e ir la sección Teléfono. Al bajar encontrarás la opción “Silenciar desconocidos”: si la aceptas, ninguna llamada que no esté en tus contactos sonará.

Con esta configuración, te evitas los spam pero también, posiblemente, te perderás la confirmación de la hora al dentista, una nueva oferta de trabajo, la llegada de un despacho a tu domicilio o un aviso del colegio de tus hijos. Una cosa por otra.

Apps para bloquear llamadas spam

Hay muchas apps que prometen avisarte cuándo una llamada es spam y que así no tengas que contestarla. ¿Cómo lo saben? Porque los mismos usuarios de estas aplicaciones colaboran etiquetando o guardando estos números como spam, información que comparten con el resto de la comunidad. De esta forma, si yo marco un número como “indeseado” en mis contactos o la app, esta le avisará a otra persona cuando ese mismo remitente se intente comunicar con ella.

Fantástico, ¿o no? Más o menos, ya que para que estas apps puedan hacer el trabajo que prometen, deben acceder a todos tus contactos e interceder en cada llamada telefónica que hagas. Es decir, sabrán cuánta gente tienes en tu agenda, quién te llama y cuánto usas el teléfono. Esa información la usan para identificar los números que te llaman, incluso si no los tienes guardados, pero también para otras cosas de las que no sabemos mucho.

La opacidad respecto a qué tan privados o anónimos son nuestros datos personales es alta. Hay quienes sospechan que estas apps hacen negocio con nuestras bases de datos, vendiéndolas incluso a empresas de telemárketing, por lo que en vez de disminuir el spam, éste aumenta. Pero así usamos más la app para bloquear las llamadas: todos ganan, menos nosotros.

Si a alguien no le aproblema eso, debe saber que estas apps, al estar funcionando siempre en segundo plano, gastan bastante batería y reducen la autonomía del teléfono.

Truecaller

Como sea, la app de este tipo más usada y valorada es Truecaller, creada en 2009 por True Software, una empresa de origen sueco/indio, y desde entonces acumula más de 800 millones de usuarios en todo el mundo. Esta monumental base de datos le da una precisión estremecedora para identificar llamadas.

Durante el tiempo en el que la usé, no hubo ningún número que se escapara a su radar: apenas entraba una llamada, y antes de que la contestara, me avisaba si esta era spam o una persona común y corriente. Sin que yo lo hubiese guardado en mis contactos, sugirió que el hombre al que llamé para arreglar el lavaplatos lo guardara como “Iván Gásfiter”.

Tanto en App Store como en Google Play tiene una calificación muy alta. Es gratuita, aunque tiene planes pagados para tener todavía más información de los contactos, así como de quién ha visto el tuyo.

Getcontact

Más de cien millones de descargas en Google Play —y 300 millones de usuarios en general, según ellos— tiene Getcontact, una app cuyo fuerte es la detección de spam. Es desarrollada por Getverify LDA, promedia 4 estrellas y además tiene una función de chat encriptado entre los usuarios.

También uno puede valorar a los contactos comerciales, para que así otras personas puedan conocer la reputación de un técnico o un repartidor, y también etiquetar los números, lo que permite diferenciar unos de otros según categorías como spam, cobranza, repartidor de gas, etc.

Es gratis tanto en App Store como en Google Play.

CallApp

Con una mejor evaluación (1,16 millones de usuarios le han dado un promedio de 4,3 estrellas en Google Play) y muchísimas descargas (más de 100 millones), CallApp es exclusiva de Android y al parecer hace bien su trabajo.

Una función novedosa es que permite grabar las llamadas que realizas. Útil para periodistas e investigadores, también será un deleite para chantajeadores, pero ese es otro tema. También da la posibilidad de mandarle mensajes de WhatsApp a números que no tengas guardados en tus contactos. Su descarga es gratuita.