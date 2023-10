Cyberday: 10 freidoras de aire con hasta 45% de descuento

Freidora de aire Thomas TH-AF60MI 5 litros - 25%

Casi unánimes elogios acumula esta freidora de aire Thomas en sus reseñas. Partiendo por su impecable diseño cromado, que no disrumpe en ninguna cocina, y seguido por su confiable rendimiento, que según sus usuarios deja las comidas “como si estuvieran fritas”. Por eso figura, entre los modelos más amplios, en el segundo lugar de nuestro listado con las mejores freidoras de aire del mercado. Muchos comentarios celebran el espacio que tiene la freidora TH-AF60MI de Thomas, capaz de rendir para tres o cuatro personas bien hambrientas, y también el poco ruido que produce, algo de lo que no todos los modelos pueden ufanarse. Precio normal: $99.990.

Freidora Oster CKSTAF68T 6,8 litros - 38%

Este modelo Oster tiene comandos manuales y no digitales, característica que la hace más económica que otras de su mismo tamaño. Eso quiere decir que no tiene funciones predeterminadas, y para cada preparación uno debe poner el tiempo y la temperatura apropiada, tal como se hace en un horno eléctrico. Aunque suena media anacrónica en medio de tanta digitalidad, que tenga perillas manuales al parecer no influye en el aprecio que le toman sus usuarios, que la califican en todos los sitios como una gran freidora. Tiene cubierta antiadherente en su interior, tanto en la rejilla y la bandeja como en sus paredes, y dentro cabe —según Oster— un pollo entero de hasta 2,5 kilos. Precio normal: $129.990.

Freidora de aire Mouvair Gourmet 5,5 litros - 30%

El buen rendimiento de esta freidora, de la marca chilena Mouvair, se ha hecho notar en el mercado, lo que le ha dado un promedio casi perfecto —4.9— tanto en Falabella como en Mercado Libre, con casi 150 reviews. Una excelencia que pudimos comprobar en fritura propia, si nos permiten el término: de acuerdo a nuestro Testeo Práctico, esta freidora de 5,5 litros no falló en casi ningún atributo. Intuitiva, con un manual detallado y legible, sus resultados fueron muy interesantes. “La Mouvair funciona perfecto para freír productos congelados como hamburguesas y papas fritas, por lo que se hace muy recomendable si uno consume este tipo de alimentos”, escribió nuestro especialista Álvaro Peralta. Precio normal: $84.990.

Súper freidora de aire Oster CKSTAFOV3 10 litros - 41%

Oster llama a este modelo una “súper freidora”, aunque en realidad no hace nada muy diferente que la competencia ni que otros de sus modelos. Lo más súper podría ser su capacidad de 10 litros, superior a la de la mayoría, o quizá a su moderno panel digital, que no solo deja controlar con exactitud la temperatura y el tiempo sino que incluye cuatro botones prestablecidos para las preparaciones más populares: papas fritas, pollo, verduras y bistecs. Además de freír con aire, la Oster CKSTAFOV3 tiene las funciones de hornear y deshidratar. También está muy bien posicionada en nuestro ranking. Precio normal: $169.990.

Horno eléctrico y freidora de aire Easyways Air Fryer Plus 11,6 litros - 35%

Otro modelo de alta capacidad con buenas evaluaciones es esta Air Fryer Plus de la marcha chilena EasyWays, donde caben hasta 11,6 litros. Es también un horno eléctrico y un deshidratador, por lo tanto permite asar, hornear, freír y preparar chips con un montón de alimentos. Según EasyWays, este modelo es capaz de asar un pollo completo gracias a sus accesorios de spiedo incuidos. En sus tres bandejas se puede freír hasta un kilo y medio de papas fritas, sin necesidad de voltearlas ni moverlas. Para resultados aún más homogéneos, también trae una cesta freidora giratoria, aunque su capacidad se reduce a 700 gramos. Precio normal: $109.990.

Freidora de aire Xiaomi Mi Smart Fryer - 38%

Entre los modelos que hemos testeado, uno de los que mejores resultados nos ha traído es la Xiaomi Mi Smart Air Fryer. En cuanto a sus preparaciones, la experiencia fue impecable, con papas fritas, hamburguesas y empanadas de queso impecables. Y respecto a su usabilidad, entrega dos alternativas: una manual, donde los tiempos, modos y temperaturas se controlan a través de una gran perilla central, y otra cien por ciento digital, que se maneja desde el teléfono. Para esto último se necesita contar con una red wifi: la freidora de aire Xiaomi se conecta a ella y, a través de una app, uno puede decirle que receta quiere hacer y listo. Nunca estuvo tan barata como en este CyberDay. Precio normal: $79.990.

Freidora de aire Midea Healthy Fryer 3,5 litros - 38%

Una alternativa económica pero igualmente eficiente es la de Midea, otra marca china que, como casi todas las de su país, avanza velozmente en su penetración de mercado. Su modelo no es para nada sofisticado: es completamente manual, sin funciones predeterminadas, aunque en la parte superior anotan algunas recomendaciones de las preparaciones más comunes, como papas fritas, alitas de pollo, pescado, camarones o descongelado. Un poco más grande que un hervidor, de color blanco y gris, se limpia igual que otras freidoras de aire y parecer ser una buena alternativa para quienes no cuentan con demasiado presupuesto. Este es su precio histórico más bajo. Precio normal: $54.990.

Freidora de aire Instant Vortex 1,9 litros - 40%

La otra versión de la Instant Vortex que se vende en nuestro país, pero en formato pequeño, ideal para una o dos personas. Igual de efectiva que su hermana mayor, tiene las mismas cuatro funciones —freír, asar, hornear y recalentar— y en todas parece rendir de manera impecable. Su principal virtud, como la de su versión más grande, es que consigue resultados muy crocantes, ya que se precalienta muy rápidamente y además avisa, a través de un sonido y un mensaje en el panel, cuándo alcanza la temperatura deseada y es momento de ingresar la comida. Precio normal: $49.990.

Freidora Instant Vortex 4 en 1 5,7 litros - 45%

De los creadores de la Instant Pot —la multiolla eléctrica más vendida y reputada de Estados Unidos—, la freidora de aire Instant Vortex está teniendo el mismo éxito en Chile. Si en Amazon promedia 4.7 estrellas a partir de más de 14 mil comentarios, en nuestro país no se queda tan atrás: en Falabella su nota es de 4.8 con casi dos mil reseñas de sus clientes. ¿El secreto de su éxito? Al parecer su gran tamaño —abarca casi seis litros, por lo tanto se puede cocinar para tres o cuatro personas— y el fácil manejo de sus cuatro funciones: asar, recalentar, hornear y, por supuesto, freír con aire. Su panel digital se deja usar sin mucha ciencia, y ajustar el tiempo y la temperatura exacta solo requiere de apretar un par de botones. Nunca estuvo tan barata como ahora. Precio normal: $144.990.

Freidora de aire FDV Airflow 3,5 litros - 49%

Un puntaje casi perfecto tiene la freidora de aire Airflow de FDV. Elegante en su diseño, con un sobrio panel digital y una canasta estandar pero de resistente materialidad, sus resultados al parecer son igual de prolijos que su apariencia. Muchos alaban la rapidez con la que quedan listas las empanadas y casi todos la facilidad con la que se usa. En su panel hay ocho programas predefinidos —papas fritas, camarones, carne, tocino, filete, pescado, pollo y queso al horno (sí, queso al horno)—, que entregan de inmediato la temperatura y el tiempo que estos alimentos necesitan para quedar listos. De todas formas, también hay controles manuales por si uno quiere preparar otra cosa o prefiere darle más tiempo y calor a las recetas. Precio normal: $99.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de octubre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.