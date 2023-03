Dermaplaning: ¿es el tratamiento adecuado para la piel?

Lo primero: El dermaplaning es un tipo de exfoliación física, que se realiza con un bisturí, buscando retirar las células muertas de la primera capa de la piel y así lograr mayor luminosidad y una mejor apariencia de esta. En TikTok e Instagram abundan videos que promocionan este procedimiento, instando incluso a practicarlo en casa. ¿Es bueno? ¿Debiésemos practicarlo?

Partamos de la base que todas las pieles son diferentes. Existen amantes de este tratamiento, detractores y quienes le ven su lado bueno y no tanto. Para eso conversamos con tres expertas en el tema con distintos puntos de vista, haciéndoles exactamente las mismas consultas, para así comparar sus miradas. Hablamos con la cosmiatra argentina Guillermina Van Thienen (@guillevanthienen); la dermatóloga de la Clínica Santa María, Dra. Irene Araya y la dermatóloga de Clínica Alemana, Dra. Francisca Daza (@franciscadazadermatologia).

Guillermina Van Thienen, muy defensora de esta técnica, explica de qué se trata: “Es un método de exfoliación recomendable para hacer una limpieza profunda, removiendo células muertas y vello facial sin interrumpir su crecimiento natural. Luego de limpiar la piel, se utiliza un bisturí con una hoja apta para uso cosmetológico y se realiza el procedimiento en todo el rostro”. Así, continúa Guillermina, la piel queda apta para una limpieza profunda.

¿Es el dermaplaning una técnica recomendable de exfoliación si la realiza un(a) profesional?

Si bien Guillermina aboga firmemente a favor de este tratamiento, a nuestras otras entrevistadas no logra convencerlas por completo. Para la dermatóloga Francisca Daza, este tratamiento es más bien “como una exfoliación física y un método de afeitarse”, más que un procedimiento que prometa excelentes resultados para nuestra piel. Y si bien cree que hay puntos a favor de ella, es más fácil enumerar los problemas que pueden surgir con esta práctica.

La doctora Araya es directa en su respuesta. No es una técnica recomendable, nos dice. “Es una exfoliación o dermoabrasión superficial de la piel, una especie de ‘afeitado fino’ en el que se remueve todo el vello superficial de la piel y la capa córnea, la más superficial de la epidermis, eliminando la cubierta protectora de la piel”.

¿Cuáles son sus pros y sus contra?

“Sus beneficios son varios. Con esta técnica se puede lograr una piel luminosa, con una textura muy suave. Además, trabaja disimulando los poros dilatados y prepara la piel para colocar principios activos”, afirma Van Thienen. “Su contra sería que el paciente puede sentir la piel algo sensible durante las 48 horas posteriores al tratamiento, pero todo depende de la tolerancia de esta. Para eso se hace un diagnostico previo”.

Pero Irene sigue firme en su postura. No le ve ninguna ventaja, dice ella, al parecer esta técnica promete dejar la piel más ‘limpia’ para que los productos que se apliquen posteriormente se absorban mejor, para que el maquillaje se pueda extender mejor y una serie de otros beneficios. No obstante, dice la doctora, “no le encuentro mucho sustento”. De hecho, afirma que cree que es una técnica con más desventajas que virtudes: primero porque es un raspado de la capa protectora de la piel y es la capa córnea la que nos protege del sol, de la radiación ultravioleta, del smog y contaminantes externos, del frío, de los cambios de temperatura. Además, un gran porcentaje de la población en Chile sufre de rosácea y piel sensible. Y si se usa con fines depilatorios, el vello puede crecer demasiado rápido como para que sea especialmente útil”, afirma.

Para la Dra. Daza los pro son los siguientes: “La piel se puede ver más tersa por un momento porque efectivamente se hace una exfoliación y es un método de bajo costo para retirar el vello indeseado”. Sin embargo, si miramos el otro lado de la moneda, la dermatóloga afirma que también seca en exceso la piel porque retira el manto lipídico. Además, es un método que puede tener algunos riesgos de infección y cortes y la deja susceptible a irritaciones, desventaja esencial si tenemos en cuenta que hay cuentas de redes sociales que promocionan los insumos para realizar esta práctica en el hogar. Francisca agrega también: “Es una técnica económica (para exfoliar), pero hay otras mejores”. Según el parecer de la especialista de la Clínica Alemana, existen métodos de exfoliación más seguros y con mejores resultados que el dermaplaning, como la exfoliación con punta de diamante o la química, que realiza un dermatólogo(a) con activos como alfahidroxiácidos o ácido retinoico, entre otros. También se encuentra la alternativa de la exfoliación con partículas químicas, que genera una microdermoabrasión.

¿Es posible que surja una mayor cantidad de vello en el rostro luego de realizar dermaplaning? Si así fuese, ¿qué características tiene?

Si uno piensa en el clásico dicho que gira en torno al afeitado de piernas y otras partes del cuerpo – ese que asegura que al rasurar el pelo, este luego crece más grueso – , lo lógico sería pensar que con esta técnica pasaría lo mismo. Sin embargo, por unanimidad, la respuesta es no. ¿Por qué? La dermatóloga Francisca Daza lo detalla a la perfección: “al cortar el vello por la mitad, este queda con la superficie más gruesa, por lo que se palpa más grueso. Y, cuando se extirpa de raíz, el vello tiene una punta, palpándose más suave. Por eso, con el dermaplaning, puede dar la sensación de que el vello se engruesa, pero no es así. Es un método seguro para depilarse”.

¿Quiénes deben evitar el uso de esta técnica y por qué?

“No se puede utilizar en pieles con acné y tampoco en pieles con rosácea”, asegura Guillermina. La doctora Daza agrega a esta lista, las personas que tengan vello muy grueso, que tengan piel seca, sensible o alérgica.

“La mayoría de la población chilena debería evitar esta técnica: las personas con dermatitis de contacto, pieles irritadas, con rosácea, pieles resecas, pieles que tiendan a mancharse”, aclara la dermatóloga de la Clínica Santa María.

Francisca Daza también es categórica en cuanto a la importancia de elegir correctamente a quien realiza estas técnicas: “Tanto el dermaplaning como la exfoliación con punta de diamante siempre deben ser realizadas por profesionales como cosmetólogo(as). Sin excepción”.