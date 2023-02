Ropa interior: cómo escoger el calzón correcto

Cuando se trata de hacer match con el calzón perfecto, el camino puede ser largo: hay veces que una compra más de uno, porque no nos convencemos de las tallas; en otras oportunidades, buscamos modelos específicos o materialidades que vayan ad hoc con nuestras necesidades. Así como algunos de los calzones de tu cajón se transforman en tus regalones, también está la esquina rezagada con los que nunca entraron o son muy incómodos.

El problema, como todas lo saben, es que la ropa interior no se puede probar. No hay cómo saber con precisión, a no ser que sea una marca o modelo ya conocidos, si éste nos quedará bien o mal con solo mirarlo. ¿Será muy apretado? ¿Se sentirá muy suelto?

Comprar calzones nuevos, por lo tanto, muchas veces se siente como una apuesta, un juego de azar donde hay tantas posibilidades de sacar el premiado como de quedarse para siempre con una prenda que jamás volverás a usar.

Pero eso no tiene por qué ser así. Conversamos con tres especialistas en lencería sobre las mejores decisiones que pueden tomarse al comprar calzones y cómo acertarle al indicado, incluso si se adquiere a través de internet.

Comodidad ante todo

Cinthya Toro es diseñadora de Intime, emblemática empresa que se dedica a la confección y comercialización de ropa interior desde 1982. Ella sugiere que la compra de calzones siempre sea presencial, ya que el tacto es fundamental para elegir el que más nos acomode. “Hay que revisar que los elásticos de la cintura y las piernas sean suaves y no duros: una mala decisión en este aspecto puede afectar no solamente la comodidad sino que también la estética de tu vestuario exterior”, analiza.

“Siempre es bueno revisar bien el material de las prendas y sus detalles, porque algunos elásticos pueden ser demasiado tensos y producir molestias, como marcas en la piel o incomodidad”, complementa Melissa Arce, fundadora de Meliva, marca que lleva más de cinco años en la industria y que se caracteriza por tener una amplia gama de tallas.

Foto: Huha.

La suavidad de la tela también es clave: si ya desde el primer tacto se sienten un poco ásperos o rugosos, significa entonces que ese calzón te traerá más problemas que tranquilidad a la hora de usarlo. Aunque su precio sea tentador, mejor dejarlos pasar.

Medir con tu brazo

Polette Auger es una de las dueñas de Angela Hincapié Chile, marca que está presente en el país desde hace ocho años. Su mejor truco para comprar calzones dentro de una tienda es el siguiente: “Medir la cintura del calzón con tu antebrazo, desde el puño al codo”, dice. Si tanto la prenda como el brazo miden aproximadamente lo mismo, entonces es muy probable que te quede bien. Por el contrario, si queda muy corto o muy largo entonces no estás en el camino correcto.

Cuidado con la materialidad

“Lo más importante siempre es ver bien el material de la prenda”, asegura Arce, creadora de Meliva. Chequear su suavidad, su grosor y principalmente su elasticado, que es lo primero que suele fallar. “Si la compra es presencial, aconsejo estirar la prenda de manera horizontal pero también vertical; así puedes comprobar bien su nivel de elasticidad y las costuras que sean resistente en el caso del encaje”, apunta.

Cuando compras de forma virtual, no hay mucho que hacer más que confiar en la información que se entrega. “Lo mejor siempre es guiarse por la tabla de medidas más que por la medida de la prenda, puesto que los calzones pueden tener diferentes cortes que harán que el calce no sea el mismo”, agrega Arce. Entre más cantidad se entregue del producto, mucho más confiable será. En especial respecto a los materiales con los que está hecho.

El más recomendable es el algodón, ya que gracias a sus propiedades naturales regula mejor la humedad, produce menos alergias y se evitan las infecciones vaginales.

Tabla de tallas

Para comprar online y acertar en el tamaño hay que revisar las tablas de tallas de cada sitio, y chequear que realmente corresponda a lo que se está buscando. Lamentablemente, no existe un estándar de tallas y cada marca tiene sus diferencias. De hecho, el año pasado el Sernac publicó un estudio donde se demostró la disparidad y poca información que existe en la industria sobre este tema. El organismo, analizando a las principales tiendas de vestuario del país, detectó que para una misma talla de jeans la diferencia de tamaño de cintura puede llegar hasta un 24%.

El estudio concluyó además que un 60% de estas empresas no cumplen con una tabla de equivalencia básica que permita comparar las distintas tallas, lo que significa un gran obstáculo al momento de comprar un producto. En especial la ropa interior, que por políticas de higiene la gente no se puede probar, y que usualmente las tiendas tampoco permiten su devolución. Así es como quedan en el fondo del cajón un montón de calzones que nunca te quedaron bien.

De todas formas, cada vez más tiendas online tienen una tabla de tallas para las prendas. Siempre hay que revisarlas, y tras medirte tú misma, chequear cuál es la talla que se ajusta mejor a tu cuerpo.

Cómo medirse

“La manera más precisa de medirte, para obtener tu talla con precisión, es haciéndolo con una cinta métrica en la parte de la cadera que consideres de mayor volumen, sin apretarla”, sugiere Arce. No siempre es fácil medirse una misma: “la huincha tiene que estar recta al formar la circunferencia, pero es fácil que se pueda correr. Si no estás segura si te mediste correctamente, siempre es bueno pedir ayuda y que te midan”, señala.

Cinta métrica Polka Dots Sew Tasty (150 cm)

Distingue entre modelos

Ya te lo decíamos antes: existen calzones para todos los gustos y se resumen en este tipo de diseños.

Colaless o tanga : el más pequeño (y famoso) de los calzones. “La parte delantera es un triángulo de tela y por atrás es más pequeño. Ideales para prendas ajustadas, como bodys o vestidos, son perfectos para las caderas que se asemejan a una forma cuadrada”, explica Toro.

Bikinis : es un híbrido entre los calzones estándar y las tangas. “Generalmente son delgados a los lados, pero con buen cubrimiento de la parte trasera. Al ser de corte bajo quedará muy bien con tus jeans preferidos, quedando siempre en su lugar”, comparte la diseñadora.

Pantaletas : son más grandes, y cubren parte de la espalda y laterales. “Como es mucho más amplio que un bikini y una tanga, ayudan a resaltar las curvas. Tienen la ventaja de tener una mayor libertad de movimiento, sin dejar de lado la sensualidad”, comenta.

Culote : cubre la mitad de los glúteos y tienen el corte a la cadera. “Ayudan a que los glúteos se vean más redondeados. Son los mejores para mujeres con glúteos en forma de corazón invertido o en forma de V”, dice.

Calzón maxi: es un calzón alto. “Cubren mucho. Contiene el abdomen y la espalda baja, y por atrás cubre el glúteo casi completo”, explica.

Algunos favoritos

Afortunadamente, nos encontramos en un momento donde hay tallas, diseños y modelos para todos los gustos, además de diferentes materialidades. Aún así, siempre hay estilos que se venden más que otros. En Meliva, los que hacen furor son los calzones de tiro alto, que llegan a la altura del ombligo. “Suelen ser más cómodos para el uso diario. Hay de algodón con detalles de encaje o de encaje completo”, cuenta.

Calzón Amapola (Queen)

En Ángela Hincapié, el más vendido es el Octavia, “un calzón que no marca, de encaje, ancho, flexible y muy cómodo”, describe Auger. Otros que también se venden bien son el Augusta —más pequeño y sexy— o la pantaleta Alicia, “sin costuras muy cómoda y completo de encaje”.

Octavia print shadow

Desde Intime indican que el calzón que por lejos más prefieren las chilenas es la pantaleta de algodón elasticado. “Todos nuestros fits cubren las necesidades que cada una busca, usamos elásticos planos y suaves para que la experiencia de su uso sea inigualable”, añade Toro.

Pack de calzones de algodón elasticado bikini Aquamarine (3 unidades)

