Casinos en Chile 2025 que aceptan pago Webpay (RedCompra)

Jugar online con confianza desde Chile es posible. Te mostramos las plataformas más destacadas que aceptan Webpay (y RedCompra vía Webpay) y ofrecen una experiencia segura, legal y completa.

Casinos con Webpay + RedCompra en Chile: comparación general

Aquí una tabla resumen de operadores que destacan por aceptar Webpay y/o RedCompra (vía Webpay), con sus puntos fuertes:

Top 10 casinos online en Chile que aceptan Webpay (y RedCompra)* ✅ Todos los casinos de esta lista aceptan Webpay como método de pago principal. Algunos también permiten RedCompra (a través de Webpay). ⚡️1. National Casino – +4.000 juegos y RedCompra 100% operativa.

🎖️2. 20Bet – Apuestas mixtas y RedCompra habilitada en ciertos momentos.

🛡️3. Jackpot City – Jackpots altos; RedCompra no siempre garantizada.

🎯4. Bizzo Casino – Torneos activos y RedCompra funcional según condiciones.

📱5. Spin Casino – Ideal para móviles, sin soporte actual de RedCompra.

🛡️6. Betsson – Plataforma confiable con RedCompra en modo limitado.

⭐️7. TonyBet – Interfaz sencilla; RedCompra con uso bajo o parcial.

🎁8. Ultra Casino – Bonos diarios, sin soporte para RedCompra.

📲9. Leo Vegas – App top; RedCompra activa solo cuando está habilitada.

🎮10. Wazamba – Estilo gamificado y RedCompra disponible según región. 📝 Importante: RedCompra no es un método de pago online independiente. Funciona a través de Webpay. En muchos casos, solo se habilita para depósitos, no para retiros. Algunos bonos pueden no aplicarse si el depósito se hizo con RedCompra. Consulta siempre los términos y condiciones, requisitos de apuesta y exclusiones según el método de pago utilizado.

El sector del entretenimiento digital en Chile vive una revolución silenciosa pero imparable. Impulsado por una conectividad casi universal y la adopción masiva de la tecnología móvil, el ocio online se ha diversificado, y dentro de este nuevo paradigma, los casinos en línea han emergido como una opción de gran popularidad. Sin embargo, para el usuario chileno, tradicionalmente cauto y exigente en materia de seguridad, la participación en estas plataformas globales venía acompañada de una pregunta recurrente: ¿es seguro?

La confianza en los pagos digitales se ha convertido en un factor decisivo. Cada vez más jugadores optan por casinos que integran medios de pago locales reconocidos, ya que ofrecen mayor tranquilidad al operar en pesos chilenos, sin intermediarios internacionales. En ese sentido, las pasarelas nacionales y los sistemas bancarios tradicionales —como Webpay, RedCompra u otras soluciones integradas— han contribuido a que el usuario perciba estas operaciones como más seguras y transparentes.

Seguridad y confianza en los métodos de pago

La elección de un método de pago confiable es una de las principales claves para disfrutar del juego online de forma segura. En un entorno donde muchos usuarios aún desconfían de ingresar sus datos financieros, los sistemas locales y regulados aportan una capa adicional de seguridad y familiaridad.

Consultamos sobre este punto a Ximena Ramos, analista de la industria del iGaming en el portal de referencia MejoresCasinos.com, quien lo resume así:

“El jugador chileno busca plataformas adaptadas a su realidad digital cotidiana. Cuando un casino permite operar con métodos locales y en moneda nacional, transmite confianza y demuestra que piensa en el usuario.”

Entre los beneficios más valorados se encuentran las transacciones inmediatas en pesos chilenos, la ausencia de comisiones por conversión, y la posibilidad de utilizar tarjetas de débito, crédito o cuentas bancarias nacionales. Estas integraciones no solo facilitan el acceso, sino que también elevan los estándares de seguridad y control financiero.

Métodos de pago locales: una ventaja competitiva

Los sistemas de pago digitales chilenos —como las pasarelas bancarias, Webpay, RedCompra o soluciones fintech emergentes— funcionan dentro de una infraestructura con protocolos de cifrado y validación bancarios, lo que garantiza un entorno seguro para las transacciones.

Para los jugadores, esto se traduce en:

Depósitos directos en pesos chilenos (CLP), sin cargos ocultos por cambio de divisa.

Menor dependencia de billeteras digitales extranjeras o tarjetas internacionales.

Mayor control sobre sus gastos y límites al operar con cuentas locales.

Qué debe tener un buen casino online para jugadores chilenos

Antes de elegir dónde jugar, asegúrate de que el casino tenga:

Licencia internacional válida (Malta, Curazao, Reino Unido, Estonia).

Juegos de proveedores reconocidos como NetEnt, Pragmatic, Evolution o Play’n GO.

Bonos transparentes, sin letras chicas engañosas.

Atención al cliente disponible en español.

Una app o versión móvil bien optimizada.

Métodos de pago seguros y compatibles con Chile.

La familiaridad como sinónimo de seguridad

Para muchos jugadores, la posibilidad de pagar con herramientas que ya usan en su día a día —como pasarelas bancarias, transferencias locales o tarjetas RedCompra— es sinónimo de confianza. La infraestructura de pagos nacional ha permitido que las plataformas de casino internacionales adapten sus servicios al mercado chileno, generando una experiencia más accesible y transparente.

“Permitir métodos de pago locales no solo amplía las opciones del usuario, sino que refuerza la sensación de operar dentro de un entorno conocido y seguro”, añade Ramos.

TOP 10 casinos online con Webpay en Chile (2025)

Aquí están las mejores plataformas del año, analizadas para el jugador chileno. Todas aceptan Webpay como método de pago principal, y algunas también habilitan RedCompra.

1. National Casino

National Casino se ha posicionado rápidamente como uno de los favoritos del público chileno gracias a una oferta de juegos casi abrumadora. Con más de 4,200 títulos de tragamonedas (slots), desde las clásicas de frutas hasta las más modernas con mecánicas complejas, es un paraíso para los aficionados. Su sección de casino en vivo, con crupieres reales de habla hispana, transmite la emoción de un casino físico directamente a la pantalla. Su interfaz es elegante y la navegación es intuitiva, facilitando encontrar juegos específicos o descubrir nuevos lanzamientos. Además, su bono de bienvenida de hasta 100.000 CLP y su programa VIP de 15 niveles lo hacen muy atractivo para jugadores nuevos y recurrentes.

Licencia: Curazao y Kahnawake

Catálogo: +4.000 juegos (tragamonedas, mesa, en vivo)

Software: NetEnt, Pragmatic Play, Play’n GO

Bonos: Hasta $500 USD + 100 giros

Webpay: Sí — RedCompra habilitada en algunos casos

Ideal para: Jugadores que priorizan variedad y estética moderna

Destacado: Casino en vivo con crupieres en español y sistema VIP activo

2. 20Bet

20Bet es la solución perfecta para el usuario que no quiere elegir entre casino y deportes. Esta plataforma integra de manera fluida una completa casa de apuestas deportivas con un casino online de alta calidad. Los jugadores pueden usar el mismo saldo para apostar en un partido de la liga chilena y luego jugar unas rondas de blackjack. Su bono de bienvenida para deportes de hasta $90.000 CLP y su bono para casino de hasta $100 USD + 120 giros gratis, junto con su aplicación móvil, lo convierten en una opción muy versátil.

Licencia: Curazao

Catálogo: +10.000 juegos + apuestas deportivas

Software: Play’n GO, Evolution, Pragmatic

Bonos: $100 USD + 120 giros

Webpay: Sí — RedCompra disponible ocasionalmente

Ideal para: Quienes alternan entre casino y apuestas deportivas

Destacado: Un solo saldo para deportes y casino, sin complicaciones.

3. Jackpot City

Con un nombre que lo dice todo, Jackpot City es un veterano de la industria, famoso por su red de jackpots progresivos. Juegos como “Mega Moolah” han entregado premios que han cambiado la vida de jugadores alrededor del mundo. Su estética, inspirada en el glamour de Las Vegas, y su enfoque en ofrecer una experiencia de casino clásica y confiable, lo convierten en una opción segura para quienes buscan grandes premios y una plataforma probada. Su bono de bienvenida de hasta $960.000 CLP en los primeros cuatro depósitos es uno de los más generosos del mercado.

Licencia: Malta (MGA)

Catálogo: 600 juegos de alta calidad

Software: Microgaming

Bonos: Hasta CLP 1.600.000 en 4 depósitos

Webpay: Sí — RedCompra según el banco emisor

Ideal para: Fanáticos de los jackpots progresivos

Destacado: Juego Mega Moolah con premios millonarios

4. Bizzo Casino

Bizzo Casino destaca por su vibrante diseño y su fuerte enfoque en la comunidad y la competencia. Más allá de su extenso catálogo de más de 3.000 juegos, su principal atractivo son los torneos regulares de tragamonedas y su elaborado programa de lealtad de 30 niveles. Cada apuesta contribuye a subir de nivel, desbloqueando recompensas cada vez mejores. Es ideal para jugadores que buscan una experiencia a largo plazo y disfrutan compitiendo contra otros.

Licencia: Curazao y Kahnawake

Catálogo: +3.000 juegos + torneos activos

Software: Yggdrasil, Pragmatic, NoLimit City

Bonos: CLP 90.000 + giros

Webpay: Sí — RedCompra en ciertas versiones

Ideal para: Jugadores que disfrutan la competencia

Destacado: Torneos frecuentes y sistema de niveles.

5. Spin Casino

Spin Casino es sinónimo de juego móvil. Aunque su plataforma de escritorio es excelente, donde realmente brilla es en smartphones y tablets. Su sitio web responsivo y sus aplicaciones dedicadas ofrecen una experiencia de usuario fluida, rápida y perfectamente adaptada a pantallas más pequeñas. Con una gran selección de juegos optimizados para móviles y una interfaz sencilla, es la opción predilecta para quienes disfrutan de jugar en cualquier momento y lugar. Su bono de bienvenida de hasta $720.000 CLP + 160 giros gratis es un gran incentivo para empezar.

Licencia: Malta (MGA)

Catálogo: +700 juegos

Software: Microgaming, NetEnt

Bonos: Hasta CLP 720.000 + 160 giros

Webpay: Sí — RedCompra parcial

Ideal para: Jugar desde el celular sin perder calidad

Destacado: App fluida y promociones diarias

6. Betsson

Pocas marcas inspiran tanta confianza como Betsson. Este gigante sueco, con más de 50 años de historia en la industria del juego, es un pilar de seguridad y profesionalismo. Su plataforma es un reflejo de esta experiencia: robusta, segura y con una atención al cliente de primer nivel. Ofrece una selección de más de 4.000 juegos de alta calidad de los mejores proveedores y su reputación intachable lo convierte en una de las opciones más seguras del mercado.

Licencia: Malta (MGA) y otras europeas

Catálogo: +4.000 juegos + apuestas deportivas

Software: Playtech, Evolution, NetEnt

Bonos: CLP 400.000 + promociones regulares

Webpay: Sí — RedCompra en versión local

Ideal para: Quienes buscan una marca estable y confiable

Destacado: Atención telefónica en español

7. TonyBet

TonyBet atrae a los jugadores con una interfaz limpia, moderna y extremadamente fácil de usar. Es una plataforma ideal para quienes se inician en el mundo de los casinos online, ya que todo está claramente señalizado y el proceso de registro y depósito es muy sencillo. A pesar de su simplicidad, no escatima en oferta, con más de 2.800 juegos y una sección de apuestas deportivas muy completa, además de un generoso bono de bienvenida de hasta $200.000 CLP.

Licencia: Estonia y Reino Unido

Catálogo: +3.000 juegos + apuestas

Software: Play’n GO, Quickspin, Pragmatic

Bonos: CLP 200.000 + 120 giros

Webpay: Sí — RedCompra no siempre habilitada

Ideal para: Nuevos usuarios y jugadores intermedios

Destacado: Seguridad europea y enfoque en juego responsable

8. Ultra Casino

La filosofía de Ultra Casino se centra en la acción y la recompensa constante. Su propuesta de valor se diferencia por un sistema de bonificaciones diarias. Cada día que un usuario realiza un depósito, recibe una recompensa por correo electrónico al día siguiente, que puede ser desde giros gratis hasta bonos en efectivo. Este enfoque en la recompensa diaria lo hace muy atractivo para jugadores activos que buscan maximizar el valor de su juego.

Licencia: Malta (MGA)

Catálogo: +1.500 juegos

Software: NetEnt, Red Tiger, Pragmatic

Bonos: Recompensas diarias, sin bono tradicional

Webpay: Sí — RedCompra según operador

Ideal para: Quienes juegan a diario y buscan promociones activas

Destacado: Ruleta diaria de premios en efectivo.

9. Leo Vegas

Autoproclamado “El Rey del Casino Móvil”, Leo Vegas ha ganado múltiples premios internacionales que respaldan esa afirmación. Su aplicación móvil es, para muchos, la mejor del mercado, ofreciendo una experiencia de casino completa en la palma de la mano. Su catálogo de juegos es masivo y su sección de casino en vivo es una de las más inmersivas y variadas disponibles, consolidándolo como un líder en innovación. Su bono de bienvenida de hasta $1.000.000 CLP es uno de los más altos del mercado chileno.

Licencia: Malta (MGA), Reino Unido, Suecia

Catálogo: +2.500 juegos

Software: NetEnt, Quickspin, Evolution

Bonos: CLP 1.000.000 + 120 giros

Webpay: Sí — RedCompra variable

Ideal para: Usuarios móviles que exigen calidad

Destacado: App premiada y casino en vivo top.

10. Wazamba

Wazamba rompe el molde del casino tradicional al introducir una capa de “gamificación”. Al registrarse, los jugadores eligen un héroe-avatar que los representará. A medida que juegan, ganan monedas que pueden canjear en la “tienda” por bonos o giros gratis, y completan logros que desbloquean máscaras para su héroe. Esta aproximación lúdica y progresiva convierte la experiencia de juego en una aventura, ideal para quienes buscan algo más que solo girar los rodillos.

Licencia: Curazao

Catálogo: +4.000 juegos

Software: Play’n GO, Betsoft, Pragmatic

Bonos: $500 USD + 200 giros + sistema gamificado

Webpay: Sí — RedCompra depende del país

Ideal para: Quienes buscan una experiencia lúdica y diferente

Destacado: Avatares, logros y tienda de recompensas.

¿Es legal jugar en estos casinos desde Chile?

Actualmente, la legislación chilena sobre juegos de azar online se encuentra en una zona gris regulatoria. Si bien está prohibida la operación de plataformas sin autorización nacional, no existe aún una ley específica que regule el acceso de usuarios a casinos online internacionales. En la práctica, ingresar como jugador a sitios con licencias extranjeras válidas —como las de Malta, Curazao o Kahnawake— no está penalizado, siempre que se trate de uso personal y se tomen precauciones básicas.

El tema ha cobrado cada vez más relevancia política. De hecho, el proyecto de ley que busca establecer un marco legal para las plataformas de apuestas online ya fue aprobado en general por el Senado y sigue avanzando en el Congreso. La iniciativa contempla medidas orientadas a proteger al consumidor, garantizar la tributación correspondiente y prevenir el lavado de activos. Puedes consultar el avance del proyecto en el sitio oficial del Ministerio de Hacienda , donde se detallan sus objetivos y etapas legislativas.

Por su parte, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) —organismo encargado de fiscalizar el sector— ha emitido diversos pronunciamientos sobre el fenómeno del juego online en Chile. Para conocer de primera fuente el estado actual de la regulación, puedes visitar el portal oficial de la SCJ .

Webpay y RedCompra: pagar en pesos, jugar con confianza

Uno de los mayores avances para los usuarios chilenos ha sido la incorporación de medios de pago locales como Webpay y RedCompra en plataformas internacionales. Esto permite depositar directamente en pesos chilenos (CLP), evitando intermediarios o conversiones innecesarias. La transacción se realiza a través de la pasarela oficial de Transbank, lo que garantiza altos estándares de seguridad.

¿Cómo funciona?

El proceso es simple:

Accede a tu casino de preferencia. Dirígete a la sección de depósitos. Selecciona Webpay como método de pago. Ingresa el monto deseado. Completa con tu tarjeta de débito/crédito o tu CuentaRUT.

Consejo práctico: Evita intermediarios o plataformas de terceros. Realiza el depósito exclusivamente desde la web oficial del operador para no comprometer tus datos financieros.

Jugar informado: una herramienta de autocuidado

Más allá del entretenimiento, el juego online debe vivirse con responsabilidad. Establecer límites personales, no jugar con dinero necesario para otras obligaciones y conocer los riesgos son prácticas básicas pero esenciales.

Como afirma la experta Ximena Ramos, “la mejor herramienta que puede tener un jugador no es un bono, sino la información”. Elegir bien también es una forma de protegerse.

Contar con fuentes confiables, entender cómo funcionan las promociones y saber a quién acudir en caso de problemas puede marcar la diferencia entre un uso responsable y una experiencia negativa. En este sentido, plataformas como MejoresCasinos.com ofrecen análisis comparativos, reseñas detalladas y guías pensadas para el jugador chileno, lo que permite tomar decisiones con mayor claridad y confianza.

¿Cuál es el mejor casino para ti?

Cada usuario tiene un perfil distinto, y por lo tanto, lo que es ideal para uno puede no serlo para otro. Algunos casinos se destacan por su catálogo de tragamonedas, otros por su app móvil, bonos de bienvenida, torneos regulares o atención al cliente en español.

Lo importante es hacer una comparación informada según:

Disponibilidad de Webpay o RedCompra.

Rapidez y condiciones de los retiros.

Soporte al cliente (24/7, en español).

Bonificaciones reales y sin trampas.

Licencias internacionales válidas.

Recomendaciones clave antes de comenzar

Antes de registrarte o depositar dinero, ten en cuenta estas buenas prácticas:

🔒 Licencia válida: Asegúrate de que el operador cuente con una licencia internacional reconocida (Malta, Curazao, Kahnawake).

💳 Webpay directo: No todos los casinos lo ofrecen. Verifica que el sitio acepte Webpay de forma nativa, sin terceros.

📄 Términos y condiciones: Lee siempre la letra chica, especialmente sobre bonos de bienvenida y condiciones de retiro.

📤 Métodos de retiro: Asegúrate de que el proceso sea claro, rápido y con bajas comisiones.

🧠 Juego responsable: Proteger tus datos y tu salud financiera es parte de una buena experiencia.

Además, si en algún momento necesitas asistencia sobre consumo problemático, puedes consultar las líneas de ayuda que el Estado chileno ofrece a través del Ministerio de Salud y entidades como SENDA , que promueven el uso responsable del ocio digital.

Jugar en pesos, decidir con inteligencia

El auge de las plataformas internacionales con métodos de pago locales ha democratizado el acceso al entretenimiento digital en Chile. Hoy en día, depositar con Webpay es tan fácil como hacer una compra online, y muchos operadores permiten jugar sin barreras ni complicaciones.

Pero no se trata solo de acceder, sino de elegir con criterio. Evaluar la seriedad del operador, revisar sus condiciones y conocer tus derechos como usuario son pasos esenciales para disfrutar de forma segura.

Porque en un entorno sin regulación local firme (aún en desarrollo), la mejor defensa del jugador es su propia capacidad de decisión. Y esa se construye con información confiable, como la que aportan los portales especializados y los organismos oficiales.