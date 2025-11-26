Cenco Malls finaliza su campaña “Alto al Cáncer” con conversatorio dedicado a la detección temprana y al autocuidado

Con una emotiva jornada en el Sky Costanera, Cenco Malls cerró la edición 2025 de su tradicional campaña Alto al Cáncer, reafirmando su compromiso con la detección temprana del cáncer de mama y el bienestar de las mujeres. La instancia fue exclusiva para colaboradores y buscó generar un espacio de reflexión y cercanía en torno al autocuidado y la salud preventiva.

La actividad fue moderada por Claudia Conserva, destacada actriz nacional, quien abrió la conversación con un mensaje inspirador: “Siempre es bueno recordar que hoy tú debes ser tu prioridad. Este conversatorio es para eso, para recordarnos que debemos cuidarnos, escucharnos y darnos el tiempo que muchas veces postergamos”. Sus palabras marcaron el tono de una jornada íntima y significativa, en la que la prevención fue el eje central.

El panel estuvo compuesto por Carolina Paulsen, María Paz Valenzuela, la doctora Verónica Toledo, cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), Inés Balbontín de Palpa y María Inés Buzada, colaboradora de Cenco Malls. A través de sus experiencias personales, las panelistas abordaron temas como la importancia del diagnóstico oportuno, el apoyo emocional y el valor de visibilizar las historias que inspiran.

“Este tipo de instancias nos recuerdan que la prevención salva vidas y que hablar del cáncer de mama con naturalidad es clave para fomentar el diagnóstico oportuno. En Cenco Malls tenemos un compromiso interno con el autocuidado, anualmente trabajamos junto a Fundación Arturo López Pérez, para entregar mamografías gratuitas a nuestras colaboradoras, locatarias y proveedoras, impulsando así la salud preventiva”, comentó Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

Gracias a la campaña Alto al Cáncer, en diez años la compañía ha entregado más de 7.500 mamografías a comunidades, colaboradoras, locatarias y proveedoras, consolidando a Cenco Malls como una marca regional que impulsa acciones concretas que promueven el bienestar y generan impacto en la comunidad.