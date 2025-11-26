BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Cenco Malls finaliza su campaña “Alto al Cáncer” con conversatorio dedicado a la detección temprana y al autocuidado

    En su décimo aniversario, Alto al Cáncer sigue impulsando acciones concretas de prevención y bienestar.

    Por 
    Publirreportajes .

    Con una emotiva jornada en el Sky Costanera, Cenco Malls cerró la edición 2025 de su tradicional campaña Alto al Cáncer, reafirmando su compromiso con la detección temprana del cáncer de mama y el bienestar de las mujeres. La instancia fue exclusiva para colaboradores y buscó generar un espacio de reflexión y cercanía en torno al autocuidado y la salud preventiva.

    La actividad fue moderada por Claudia Conserva, destacada actriz nacional, quien abrió la conversación con un mensaje inspirador: “Siempre es bueno recordar que hoy tú debes ser tu prioridad. Este conversatorio es para eso, para recordarnos que debemos cuidarnos, escucharnos y darnos el tiempo que muchas veces postergamos”. Sus palabras marcaron el tono de una jornada íntima y significativa, en la que la prevención fue el eje central.

    El panel estuvo compuesto por Carolina Paulsen, María Paz Valenzuela, la doctora Verónica Toledo, cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), Inés Balbontín de Palpa y María Inés Buzada, colaboradora de Cenco Malls. A través de sus experiencias personales, las panelistas abordaron temas como la importancia del diagnóstico oportuno, el apoyo emocional y el valor de visibilizar las historias que inspiran.

    “Este tipo de instancias nos recuerdan que la prevención salva vidas y que hablar del cáncer de mama con naturalidad es clave para fomentar el diagnóstico oportuno. En Cenco Malls tenemos un compromiso interno con el autocuidado, anualmente trabajamos junto a Fundación Arturo López Pérez, para entregar mamografías gratuitas a nuestras colaboradoras, locatarias y proveedoras, impulsando así la salud preventiva”, comentó

    Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

    Gracias a la campaña Alto al Cáncer, en diez años la compañía ha entregado más de 7.500 mamografías a comunidades, colaboradoras, locatarias y proveedoras, consolidando a Cenco Malls como una marca regional que impulsa acciones concretas que promueven el bienestar y generan impacto en la comunidad.

    Más sobre:Presentado por

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”

    Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Caso Bruma: Juzgado de Garantía de Coronel fija formalización de tres tripulantes del Cobra para mayo de 2026

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    4.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    5.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el Festival de Viña 2026: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para el Festival de Viña 2026: estos son los precios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

    Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones
    Negocios

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones

    La FNE archiva denuncia de diputados republicanos por la venta del 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco

    Ciadi da por finalizado oficialmente el arbitraje entre Wom y el Estado chileno por 5G

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Tendencias

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”
    El Deportivo

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”

    Las provocativas declaraciones del arquero del Chelsea contra Lamine Yamal que indignan al Barcelona

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein
    Cultura y entretención

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Los Jaivas interpretarán su obra maestra Alturas de Machu Picchu de manera íntegra en su show del Estadio Nacional

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”
    Mundo

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”

    Rusia descarta cualquier “concesión” en la propuesta presentada por Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Número de muertos por violento incendio en Hong Kong sube a 13

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile