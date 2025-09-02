SUSCRÍBETE
Cencosud y Cenco Malls serán protagonistas del EtMday 2025

El lanzamiento oficial del principal evento de emprendimiento e innovación en la región se realizó en el Sky Costanera, el mirador más alto de Sudamérica, reuniendo a líderes y aliados estratégicos.

Por 
Publirreportajes .

Cencosud y Cenco Malls participarán nuevamente en el EtMday 2025, el encuentro de emprendimiento e innovación más relevante de Latinoamérica. En este marco, el evento se lanzó oficialmente el pasado 26 de agosto en Sky Costanera, la torre más alta de Sudamérica y uno de los íconos de la ciudad, con una vista única de Santiago que dio un marco excepcional a esta instancia clave para el ecosistema.

El lanzamiento reunió a más de 250 líderes, aliados estratégicos y protagonistas del ecosistema, ofreciendo una instancia exclusiva para dar a conocer por primera vez la programación oficial, las principales novedades y las alianzas estratégicas de esta edición. La jornada destacó por su foco en la innovación, la colaboración y la sostenibilidad, pilares centrales tanto del EtMday como Cencosud y Cenco Malls.

Durante el evento, Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente, entregó una visión sobre el ecosistema emprendedor latinoamericano. Por su parte, Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, destacó la importancia de la colaboración público-privada en el impulso de proyectos innovadores. Asimismo, la embajadora de India en Chile, Abhilasha Joshi, compartió la experiencia internacional en materia de emprendimiento y cooperación tecnológica.

En tanto, María Soledad Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud, subrayó el rol de la innovación y del trabajo colaborativo como motores de un crecimiento sostenible: “En Cencosud, buscamos servir de forma extraordinaria en cada momento lo que se refleja en nuestro compromiso de más de 60 años con el emprendimiento, y la innovación. Es por ello que, este año estaremos presentes nuevamente en este gran evento con todas nuestras marcas y equipos en Chile para conectar y compartir experiencias con el ecosistema emprendedor”.

El lanzamiento reunió a más de 250 líderes, aliados estratégicos y protagonistas del ecosistema.

“En Cenco Malls creemos que los centros comerciales son espacios de experiencias, comunidad y también de innovación. Nuestra participación en EtMday responde a nuestro compromiso por generar valor compartido, impulsando proyectos que conecten con las personas, promuevan la sostenibilidad y fortalezcan el ecosistema de emprendimiento en la región”, comentó Macarena Bassaletti, gerente regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

En la última edición, más de 45.000 personas participaron en el EtMday, consolidando este encuentro como el más grande de Latinoamérica en su categoría. Este 2025, la cita se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre, y promete consolidarse como un espacio clave para el intercambio de ideas, la identificación de oportunidades y el impulso de proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible y competitivo de la región.

Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente, entregó una visión sobre el ecosistema emprendedor latinoamericano.

En dicha edición Cencosud y Cenco Malls dieron vida a CencoTalks, un espacio donde los diferentes equipos y partners de la Compañía compartieron experiencias transformadoras en cada una de sus unidades de negocio. En ese sentido, contribuyeron con speakers de primer nivel, como Matías Muchnick, fundador de NotCo, y Cecilia Bolocco, referente de estilo y emprendimiento, quienes inspiran a pensar distinto y a actuar con propósito.

El lanzamiento concluyó con un cóctel y espacio de networking, que permitió estrechar vínculos entre empresas socias, aliados estratégicos e inversionistas, reafirmando el objetivo de EtMday de generar un ecosistema dinámico que conecte talento, capital y tecnología.

