CHERY desafió a su plataforma CSH con un test drive en las alturas

Con una propuesta innovadora y fuera de lo convencional, se llevó a la Prueba de Manejo que desafió nuevamente la tecnología CSH (Chery Super Hybrid), que consiste en un sistema de motor híbrido de quinta generación que optimiza el consumo de combustible y ofrece una conducción más eficiente y adaptable.

Su lanzamiento en nuestro continente contempló una serie de actividades como la exitosa travesía “CSH por diez países latinoamericanos” y el “CSH TECH DAY LATAM”. El cierre fue una prueba de conducción de los tres modelos híbridos insignia: TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH y TIGGO 9 CSH, que mostraron sus características en un entorno extremo: un estacionamiento en azotea, donde los modelos pusieron a prueba su versatilidad en condiciones poco comunes.

CSH, pruebas superadas

Gracias a su posicionamiento diferenciado, cada vehículo ofreció una experiencia de manejo exclusiva para distintos perfiles de usuario. El TIGGO 9 CSH, modelo insignia de la gama, se distinguió por su lujo y confort excepcionales. Equipado con el sistema híbrido de alto rendimiento y un chasis de afinación precisa, superó tramos con reductores de velocidad y tapas de alcantarilla simuladas con una capacidad sobresaliente de absorción y rigidez estructural, filtrando eficazmente las vibraciones.

El TIGGO 8 CSH fue destacado por atravesar ángulos rectos y curvas consecutivas con suavidad pese a ser un SUV mediano, lo que es posible gracias a su dirección precisa y a la ágil respuesta de su chasis.

Por su parte, el TIGGO 7 CSH sorteó con holgura el circuito de conos que recreaba calles angostas. Su dimensión compacta y la respuesta inmediata de su tren motriz le permitieron maniobrar con soltura en espacios reducidos.

“En esta desafiante prueba, los tres modelos mostraron la capacidad de la plataforma tecnológica de CSH de CHERY para responder en múltiples escenarios y condiciones de manejo con potencia eficiente y fluida, gracias a su sólido chasis y gran capacidad de control, otorgando una experiencia única de manejo”, señaló Max Hoehmann, Gerente Comercial CHERY Chile.

Maestría revelada: cómo es la plataforma CSH

Además de la experiencia dinámica, CHERY dispuso una zona de exhibición estática de la tecnología CSH para la interacción a profundidad con los avances tecnológicos. La muestra incluyó maquetas del chasis, diagramas del sistema de propulsión y modelos de componentes clave, mientras los expertos técnicos compartieron in situ la filosofía de investigación y desarrollo, así como las ventajas principales de la avanzada plataforma de CSH de Chery.

Esta esta demostración explicó el por qué del destacado desempeño de los modelos híbridos en las condiciones extremas de la Carretera Panamericana que responde a su diseño integrado de chasis de alto rendimiento, a su sistema exclusivo de protección de baterías y a su carrocería de alta resistencia. Estos elementos garantizan una confiabilidad excepcional. El eficiente sistema híbrido exhibido demostró, en pruebas de larga duración, un equilibrio perfecto entre prestaciones y consumo energético.

El evento Prueba de manejo de toda la familia TIGGO no solo rompió con los formatos tradicionales sino que también condensó en un espacio reducido los principales desafíos de movilidad diaria que enfrentan los usuarios en la región. De esta forma, la marca demostró que su avanzada tecnología híbrida CSH está plenamente adaptada a la diversidad de entornos latinoamericanos.

La prueba de manejo se presentará próximamente en la Conferencia de Usuarios de la Marca CHERY 2025, que se celebrará próximamente en Wuhu. En esa ocasión, darán inicio actividades centrales como la gran final de las pruebas globales de larga duración de la tecnología CSH, la Exposición del Ecosistema y la Noche Internacional de la Marca, creando junto con usuarios de todo el mundo un nuevo ecosistema automotriz.

Desde la definición del producto hasta cada iteración tecnológica, CHERY ha tenido en cuenta la complejidad y diversidad de las carreteras latinoamericanas, los hábitos de conducción de los usuarios y su fuerte interés en la economía y durabilidad de los vehículos. De cara al futuro, continuará apostando firmemente por el mercado regional, con una gama de productos cada vez más cercana a las necesidades locales y una red de servicios más robusta, avanzando junto a consumidores y socios hacia una nueva era de movilidad más inteligente, eficiente y placentera.