Falabella apuesta por el auge latino y reúne a destacadas modelos de la región para sus campañas de moda 2026

La cultura latina atraviesa uno de sus momentos de mayor influencia global. Desde la música y el entretenimiento hasta la moda, lo latino dejó de ser inspiración para convertirse en protagonista de la conversación cultural y estética a nivel internacional.

En ese contexto, Falabella reunió a reconocidas modelos latinoamericanas que hoy destacan en algunas de las pasarelas y campañas más influyentes del mundo para sus campañas de otoño e invierno 2026.

Bajo el concepto “Arriba Latinas”, la marca convocó a Holly Sofia (Chile), Natalia Montero (Colombia), Patricia Del Valle (Perú) y Aneken Zaldívar (México), modelos que actualmente forman parte de campañas y desfiles para reconocidas casas de moda internacionales como Prada, Chanel, Burberry, Valentino, Dior y Balenciaga, entre otras.

La campaña de otoño, centrada en chaquetas —uno de los ítems protagonistas de la temporada y hoy convertido en pieza clave del street style global— fue desarrollada en Nueva York y acompañada por la canción “Un Verano en Nueva York” de El Gran Combo de Puerto Rico, reforzando el vínculo entre moda, identidad y cultura latina.

La apuesta continuó con la campaña de invierno, que trasladó el relato hacia el sur de Chile. En esta ocasión, Holly Sofia invitó a Natalia Montero a recorrer Chiloé para presentar la nueva colección de abrigos y botas de la temporada, en una propuesta inspirada en los paisajes, el origen y la conexión cultural latinoamericana.

“Hoy el talento latino está marcando pauta en distintas industrias creativas y la moda no es la excepción. Queremos construir campañas que reflejen este momento cultural desde una mirada auténtica y con protagonistas que hoy representan a Latinoamérica en la escena global”, señaló Tatiana Riesle, gerente de Marketing de Falabella

Con esta propuesta, la marca busca seguir construyendo una narrativa conectada con el orgullo latinoamericano y el creciente protagonismo que la región está teniendo en la industria global de la moda.