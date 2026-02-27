SUSCRÍBETE
    Hybrid Race 2026 by adidas Training: las tres rayas llegan al campeonato nacional de fitness híbrido en Chile

    Por 
    Publirreportajes .
    Hybrid Race 2026 by adidas Training: las tres rayas llegan al campeonato nacional de fitness híbrido en Chile

    Los deportes híbridos ya no son una promesa: son una realidad en pleno crecimiento. Y en ese escenario, Hybrid Race Chile prepara su segunda edición para consolidarse como el evento N°1 del calendario nacional.

    El nuevo fenómeno del fitness urbano en Chile tiene su propio campeonato. Caracterizado por combinar carrera y entrenamiento funcional, levantamientos, estaciones de fuerza y desafíos de resistencia; el fitness híbrido se ha transformado en una disciplina que exige potencia, técnica y estrategia.

    Hybrid Race 2026 se realizará el próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en Floridópolis (Corporación Deportiva de La Florida), RM, junto a adidas Training como auspiciador oficial

    Con amplia capacidad para atletas y público, el recinto contará con gradas, áreas verdes y espacios para disfrutar en familia. La competencia tendrá distancias y estaciones oficiales en el área de carrera, zonas exclusivas para atletas con hidratación, suplementos y recovery incluidos, punto de energía en la corrida, crioterapia y distintas activaciones que convertirán la jornada en una experiencia deportiva de alto nivel.

    Además, la sumará la presencia de atletas adidas como Cami de la Peña, quien llega a Hybrid Race en la previa de su participación en el Campeonato Mundial de HYROX en Miami, reforzando el vínculo entre la escena local y los grandes hitos del fitness híbrido a nivel global.

    La apertura de inscripciones ya está disponible para las distintas categorías de la competencia, accede a los cupos desde aquí. adidas Training se suma a esta colaboración en contexto del lanzamiento de equipamiento deportivo especializado para entrenamientos funcionales, recientemente incluyó en su gama Training la nueva Dropset 4, una zapatilla diseñada para acompañar todo el entrenamiento y la preparación en el gimnasio.

    Desde levantamientos pesados y movimientos dinámicos hasta bloques de cardio, Dropset 4 entrega estabilidad, protección y respuesta constante. Su tecnología PROSENSE mejora la conexión con el suelo y el equilibrio en estaciones técnicas; la espuma REPETITOR aporta retorno de energía sostenido en transiciones y tramos de carrera; la Force Plate optimiza la distribución de fuerza en movimientos explosivos; y su base de TPU de alta abrasión entrega tracción y soporte en distintas superficies del circuito.

    Hoy, 7 de cada 10 personas entrenan con el calzado incorrecto, limitando su rendimiento y aumentando el riesgo de lesiones.

    En disciplinas híbridas, donde la eficiencia y la técnica marcan la diferencia, es fundamental contar con una base adecuada hace que el cuerpo entrene y se prepare de mejor forma responda mejor: te mueves con mayor estabilidad, levantas con más control y sostienes el ritmo con confianza.

    Durante Hybrid Race 2026, adidas contará con stand presencial, activaciones especiales y premios para los ganadores de las distintas categorías, reforzando su compromiso con el desarrollo del training en Chile y con una comunidad que busca superarse en cada estación.

    Encuentra Dropset 4 en tiendas adidas Chile, en la app adidas y en adidas.cl

