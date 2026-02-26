SUSCRÍBETE
    Ignacio Bahamondes se convierte en el nuevo embajador de marca de 1win

    Por 
    Publirreportajes .
    Ignacio Bahamondes se convierte en el nuevo embajador de marca de 1win

    1win y uno de los peleadores de Ultimate Fighting Championship (UFC) más destacados de Chile, Ignacio “La Jaula” Bahamondes, anuncian su alianza. Bahamondes se une a la marca como su embajador en Chile. A través de esta colaboración, 1win busca apoyar al atleta en la próxima etapa de su carrera mientras se prepara para nuevos desafíos deportivos.

    La plataforma global de entretenimiento digital anunció oficialmente el acuerdo, convirtiendo a Bahamondes en su segundo embajador en Chile, tras la incorporación del boxeador profesional Andrés Campos a finales de 2025. Este movimiento refuerza el compromiso de 1win con el desarrollo y apoyo de atletas nacionales de alto rendimiento.

    Más que un acuerdo de branding, esta alianza representa un apoyo tangible para el atleta. El contrato incluye el respaldo de 1win en los eventos en los que participe el peleador chileno, así como la creación de contenido exclusivo y transmisiones en vivo conjuntas, ayudando a fortalecer su perfil y acompañándolo durante una etapa clave de su carrera profesional.

    “Siempre he apuntado alto y he buscado rodearme de los mejores. En mi carrera doy el 100% y nunca hago las cosas a medias. Por eso unirme a 1win tiene tanto sentido para mí: es una marca premium y comparto su mentalidad de ir siempre por lo mejor”, afirmó Ignacio Bahamondes en el anuncio de la alianza.

    La compañía destacó que esta colaboración está basada en valores compartidos.

    “Un embajador es más que una cara para la marca. Es alguien cuyos valores y mentalidad se alinean con los nuestros: perseverancia, valentía para tomar decisiones, búsqueda de la excelencia y determinación para nunca rendirse. Nosotros elegimos a un peleador que comparte nuestros valores, y él nos elige porque ve nuestra energía y quiere ser parte de lo que estamos creando. Estamos orgullosos de tener a Bahamondes de nuestro lado”, destacó el propietario de 1win en sus redes sociales.

    La alianza también busca inspirar a las nuevas generaciones, demostrando que el esfuerzo, la disciplina y el apoyo adecuado pueden abrir puertas y llevar al talento chileno a los niveles más altos del escenario internacional.

    El anuncio oficial fue compartido en las redes sociales tanto de Bahamondes como de 1win, marcando el inicio de una colaboración que promete hitos significativos y refuerza el compromiso de 1win con el deporte, la excelencia y el desarrollo de atletas que encarnan el espíritu de la perseverancia.

    Acerca de 1win

    Fundada en 2016, 1win es un actor destacado en la industria global del gaming. Con operaciones en Asia, América Latina y África, la compañía ofrece una amplia gama de servicios adaptados a audiencias regionales. En 2024, 1win se asoció con el actor Johnny Sins como embajador de marca. En 2025, la leyenda de las MMA Jon Jones se unió a 1win como su embajador global.

    Más sobre:Ignacio Bahamondes1winUFCbranded-eldeportivo

