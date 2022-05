Investigadora chilena avanza en solución ecológica para la protección de los cultivos

Ya sea en las extensas praderas del país donde se cosecha fruta y verdura, la adquisición de herramientas a través de la investigación busca aportar en un rubro que a nivel mundial es el segundo menos tecnologizado.

Uno de los grandes dilemas que enfrenta la agricultura es el cambio climático, enfrentando las nuevas condiciones para tener mejores producciones. Los cultivos, que tienen una serie de amenazas como el cambio de las temperaturas o insectos que pueden afectar en las plantaciones. La investigadora de la sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Paola Ojeda, buscó encontrar una solución tecnológica para dicho flagelo.

Ojeda lidera un proyecto que propone identificar y validar un “ciclótido”, proteína que posee una marcada importancia biológica, gracias a su estructura que proporciona estabilidad. Al extraer ciclótidos de plantas endémicas de Chile, con capacidad de inhibir el crecimiento de insectos de las familias Lepidóptera y Coleóptera, permite la creación de bioinsecticidas, capaces de ayudar a mejorar la calidad y el rendimiento de las cosechas, siendo una protección natural para los cultivos.

Ante sus avances, la científica explica: “En particular evaluamos su capacidad insecticida sobre la polilla de la uva (Lobesia botrana) y la polilla del tomate (Tuta absoluta), con la finalidad de formular un bioinsecticida que sea capaz de controlar estos insectos sin afectar el almacenamiento, distribución y consumo por parte de la población, cuidando el medioambiente”.

Al utilizar plantas endémicas chilenas se agrega un valor identitario al bioinsecticida. Además, se identificarán las ventajas comparativas con lo ya existente en el mercado, permitiendo una acción sobre plagas sin afectar a insectos benéficos, como los polinizadores. “con lo anterior se busca inocuidad para los consumidores y el ambiente”, recalca la investigadora.

Este último punto es muy importante dada la fragilidad de los ecosistemas. En este sentido, la investigadora señala que, si bien es imposible pensar en un futuro sin cultivos o sin actividad agrícola, debemos avanzar en el desarrollo de productos más inocuos, amigables con el medio ambiente y la salud humana.

La investigadora de la sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Paola Ojeda.

Los avances de su trabajo llevan a la Dra. Paola Ojeda a reflexionar sobre sus futuros pasos. Su línea de investigación tiene el propósito de mejorar la utilización de los productos químicos en el área agroindustrial. “Soy Farmacéutica de profesión y conozco bien los problemas que, a largo plazo, pueden causar estos productos tanto para el medio ambiente como para la salud de la población”.

Frente a las condiciones actuales, Ojeda agrega que no debemos esperar a que el daño este hecho para decidir promover un cambio: “Debemos preocuparnos y buscar soluciones acordes a las necesidades de nuestro planeta ahora”. Los grandes avances de nuestra época se han llevado a cabo a través del desarrollo de propuestas, generando prototipos, descartando modelos y aplicando lo aprendido. “No me imagino un avance sin la realización de investigación en todas las áreas del conocimiento”, concluye.

El proyecto “Cyclic plant peptides: developing an ecofriendly crop protection solution against Lobesia botrana and Tuta absoluta insects” es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), en la categoría Iniciación. Está vinculado con la línea de investigación en biotecnología del Doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile.