Iván Zamorano y David Villa: una conversación entre dos grandes delanteros

Iván Zamorano y David Villa son dos de los delanteros más reconocidos en la historia del fútbol mundial de las últimas décadas. Mientras que nuestro “pichichi” tuvo una destacada carrera en el fútbol español, donde jugó para el Real Madrid y el Sevilla, Villa brilló en el Valencia y el Barcelona, además de ser parte de la selección española que ganó la Eurocopa y la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.

Si bien estos dos grandes del deporte nunca se encontraron en la cancha, sí lo hicieron por las pantallas de Instagram de la aseguradora y patrocinador oficial de La Liga en América Latina, Chubb, en un encuentro amistoso previo al clásico del pasado 17 de marzo entre el Real Madrid y el Barcelona para conversar sobre sus carreras, sus experiencias en el fútbol y lo que significa ser un delantero exitoso.

En esta ocasión, el chileno ganador de tres títulos con el Real Madrid comenzó hablando de su llegada al equipo en 1992 y del gran desafío y orgullo que significó llevar la camiseta de este equipo de trayectoria internacional. “Cada uno de los clásicos que jugué en España los viví de forma especial porque para mí los partidos del Real Madrid contra el Barcelona son uno de los más importantes del mundo vistos por millones de personas, y cuando estás en la cancha solo piensas en dos cosas: ser campeón y ganarle al Barcelona”.

Ante esto, la Gerente Regional de Comunicaciones Externas y Social Media de Chubb Latam y quien lideró la conversación, Pía Valderrama, le preguntó: “¿Qué clásicos eran más emocionantes, el Real Madrid vs el Barcelona o Colo-Colo vs Universidad de Chile?” A lo que Iván respondió que ambos tienen una significación especial: “Hay un antes y un después de jugar un clásico con el Real Madrid, no por nada es el clásico más esperado del mundo. Y Colo-Colo v/s U. de Chile es algo que viene desde que estamos en la guata de la mamá, como hincha de corazón. El Colo-Colo representa con todo lo que crecí, era el sueño de mi papá que fuera jugador de este equipo y después fue mi sueño también. Los dos son importantes y lo llevo en mi recuerdo”.

Por su parte, el español David Villa, o como le dicen los fans, “el pistolero”, ganador de ocho títulos y marcador de más de 40 goles con la camiseta del FC Barcelona, habló sobre su paso por el Valencia y lo que significó ser del Barcelona, un sueño que tuvo desde niño cuando ya soñaba con ser futbolista profesional. “Pueden haber otros partidos en tablero, pero si juega el Real contra el Barsa el mundo se detiene, todos hablan de este clásico los días previos y posteriores”, contó con emoción al recordar su paso por este equipo.

Para Villa, este encuentro que sostuvieron a través de las redes sociales de Chubb es una gran oportunidad para compartir con un gran goleador como lo es Zamorano. “Para mí es un honor compartir con Iván, a quien seguía desde niño como uno de los grandes delanteros de la historia del Real”.

Detrás de la cancha

Durante la entrevista, ambos delanteros compartieron sus momentos más emocionantes y difíciles durante los torneos. Aunque transmiten una energía, rigor y seguridad destacables en cada partido, reconocieron que los nervios y la ansiedad previos son muy grandes, lo que hay que saber controlar y aprovechar para darlo todo en la cancha.

Iván Zamorano recordó el clásico de la temporada 1994/1995, donde el Real Madrid venció 5-0 con una demostración goleadora de Zamorano, quien anotó tres de los cinco goles. “Fue una de las noches más mágicas que he vivido como futbolista”.

El chileno además destacó el valor de ser reconocido y querido por los hinchas, “tuve la fortuna de poder meterme en la casa de muchos chilenos, italianos y madrileños, llevar alegría y eso tiene un significado especial”.

Por su parte, Villa recordó su primer clásico como uno de sus momentos más queridos, “fue un sueño de niño que se estaba cumpliendo, por fin era parte del Barcelona y de forma aún más especial, metí dos goles. No podía pedir más para una primera vez”. También destacó su participación en la final de la Copa Mundial en Sudáfrica en 2010, donde, aunque no fue el goleador, vivió la adrenalina con todos sus compañeros y nunca podrá olvidar haber sido parte.

Los dos delanteros también hablaron sobre la importancia de la mentalidad de jugar en equipo y el valor de hacer amistad con los compañeros, siendo el fútbol un deporte colaborativo en el que no se puede ganar solo.

La conversación entre Iván Zamorano y David Villa muestra el respeto y admiración que se tienen dos grandes delanteros del fútbol mundial. Sus carreras han sido ejemplares y su legado perdurará por mucho tiempo en la memoria de los amantes del fútbol.