Las empresas más admiradas son la que motivan, reconocen y conectan con su gente

En un mundo laboral donde los colaboradores esperan más que un sueldo, Edenred impulsa a las compañías a fortalecer su cultura, motivar a sus equipos y reforzar su reputación como empleadores atractivos.

Por 
Publirreportajes .

El desafío de la marca empleadora

Las reglas del juego cambiaron. Hoy, muchas personas valoran casi al mismo nivel tanto la remuneración como el bienestar, la flexibilidad y el reconocimiento.

De acuerdo a estudios recientes sobre el mercado laboral chileno, los colaboradores consideran el reconocimiento y los beneficios asociados al bienestar personal como factores clave al momento de elegir y permanecer en una empresa. El seguro de salud, los bonos de desempeño, los aguinaldos y la flexibilidad horaria lideran la lista.

La marca empleadora dejó de ser un discurso aspiracional para transformarse en una estrategia medible. De hecho, las compañías con programas de beneficios (también conocidos como programas de engagement) efectivos logran una reducción del 27% en la rotación de personal y un alza del 18% en su clima laboral.

“Cuando las compañías invierten en el bienestar de sus equipos, junto con lograr una mayor productividad y compromiso, fortalecen su reputación como empleadores admirados. Esa es la verdadera contribución de Edenred, ayudar a las organizaciones a conectar con su gente de manera auténtica y sostenible”, comenta

el director de marketing y estrategia de Edenred Chile, Cristián Briceño.

Sin duda, las empresas más admiradas son aquellas que protegen y motivan a su gente, convirtiendo su cultura en la mayor ventaja competitiva.

Edenred Engagement y su aporte a las empresas admiradas

Con más de 45 años de experiencia global y presencia en 45 países, Edenred acompaña a las empresas en Chile en la creación de culturas organizacionales más robustas y conectadas.

Su solución Edenred Engagement permite:

  • Reconocer y premiar a los colaboradores en tiempo real.
  • Comunicar de manera efectiva y transparente.
  • Implementar programas de bienestar y calidad de vida adaptados a la realidad chilena.
  • Medir clima laboral y satisfacción mediante encuestas inteligentes y personalizadas.

En Chile, las empresas que han implementado esta herramienta de Edenred han registrado una mejora en su clima laboral de un 18% y una reducción del ausentismo de un 10% durante los primeros seis meses.

“Edenred Engagement permite que las empresas vayan más allá de entregar beneficios aislados. Es una herramienta estratégica para construir una cultura organizacional donde el reconocimiento, la motivación y el bienestar de los colaboradores se transforman en el motor del negocio”, afirma Briceño.

El valor de Edenred Engagement se multiplica cuando se integra al ecosistema de soluciones de la compañía:

  • Ticket Restaurant: mayor poder adquisitivo para los colaboradores y ahorro tributario para la empresa.
  • Sala Cuna: cumplimiento legal garantizado con más de 600 salas cunas certificadas.
  • Servicios de Valor Agregado (Gustino & Market Care): bienestar emocional y acceso a salud de manera inclusiva y oportuna.

Actualmente, un 74% de las empresas en Chile proyecta aumentar su inversión en cultura y bienestar, consolidando la tendencia hacia una propuesta integral que protege, motiva y genera orgullo organizacional.

Más de 1.600 empresas e instituciones públicas en Chile ya confían en Edenred para fortalecer su propuesta de valor como empleador, con impactos visibles en productividad, reputación y fidelización del talento.

Los líderes de recursos humanos que utilizan la plataforma destacan la facilidad de uso y la mejora sustancial en el compromiso de sus equipos.

El futuro del trabajo no se trata solo de retener talento, sino de inspirar compromiso y orgullo. Edenred, como aliado estratégico, acompaña en el camino para que las empresas evolucionen desde entregar beneficios aislados hacia construir una cultura sólida y trascendente.

“Tus colaboradores más protegidos, tu empresa más fuerte y admirada”.

Descubre cómo Edenred Engagement puede transformar la cultura y reputación de tu organización.

