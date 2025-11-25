BLACK SALE $990
    Menos Estrés, Más Apoyo: Las Herramientas de Maternidad Inteligente que Lideran el Black Friday

    Por 
    Publirreportajes .

    La compra inteligente de artículos para bebé se está moviendo con fuerza hacia lo digital en Chile. El dato es contundente: se proyecta que las ventas online crecerán más del 10 % en 2025. Esta tendencia confirma que la planificación de compras más eficiente —y con mayores ahorros— ocurre hoy desde casa, en pocos clics. De hecho, ocho de cada diez padres millennials y de la Generación Z ya adquieren los productos para el bebé a través de canales virtuales, un hábito que se fortaleció tras el último Black Friday.

    Con la Navidad cada vez más cerca y muchas familias preparándose para la llegada de un nuevo integrante, noviembre se consolida como el momento estratégico del año. El Black Friday traerá descuentos significativos, con ahorros de hasta un 30 % en la página oficial de Momcozy, permitiendo adelantar compras esenciales, optimizar el presupuesto y liberar diciembre del estrés logístico.

    Esta tendencia se alinea con lo que hoy priorizan las familias: Maternidad Inteligente, Bienestar Familiar y Tecnología que realmente facilita la vida. Los padres actuales no solo buscan productos, sino soluciones que reduzcan la carga mental, optimicen el tiempo y acompañen las distintas etapas del crecimiento del bebé.

    En este contexto, Momcozy, la marca número uno en extractores de leche en el mundo, brinda una guía de los 5 artículos que apoyan y facilitan la maternidad:

    1. Extractores de leche portátiles

    El aliado perfecto para las mamás modernas. Con batería de larga duración y varios ritmos de extracción de leche. Ideales para madres que trabajan, viajan o desean mayor libertad sin comprometer la alimentación del bebé. Momcozy recomienda para este Buen Fin el M6, un dispositivo que no hace ruido, permitiendo extraer leche mientras el bebé duerme, además soluciona el “problema” de la batería, ya que las mamás pueden hacer hasta 6 ciclos de extracción de leche. Con hasta 180 minutos de duración, lo que se convierte en la opción perfecta para tener un banco de leche.

    2. Portabebés ergonómicos

    Nada como mantener al bebé cerca mientras se sigue con la rutina. Estos diseños respetan la postura natural del pequeño, favoreciendo un desarrollo saludable de cadera y columna. Distribuyen el peso de forma equilibrada entre hombros y cintura, aliviando la tensión en la espalda del adulto. Perfectos para paseos, compras, caminatas o cualquier salida, sin perder el contacto piel con piel.

    3. Limas eléctricas para uñas de bebé

    Uno de los principales miedos al cortar las uñas de un bebé es causar alguna herida en sus dedos, por esto Momcozy ha traído al mercado un básico esencial para el cuidado diario de las delicadas manitas de los recién nacidos. Esta lima eléctrica tiene una luz incorporada que permite ver con claridad cada ángulo de la uña, además está diseñada con materiales que aseguran suavidad y delicadeza en este proceso

    4. Calentadores de biberones inteligentes

    Para las mamás y familias que quieran salir de viaje o por jornadas largas con un bebé, este dispositivo es la solución, ya que permite calentar la leche a una temperatura ideal. La mamá lo carga eléctricamente y lo lleva a donde necesite. Momcozy desarrolló un calentador práctico y rápido que calienta la leche en solo 3 a 5 minutos de forma uniforme, preservando nutrientes esenciales. Con capacidad de 17 oz, son ideales para viajes largos o jornadas fuera de casa, eliminando la necesidad de cargar múltiples botellas.

    5. Aspirador Nasal : Un Esencial de Cuidado Diario

    Un dispositivo simple y vital para el bienestar respiratorio. El aspirador nasal es indispensable para despejar las vías respiratorias, facilitando la respiración, la alimentación y el descanso cuando hay congestión. Además, este dispositivo viene libre de BPA, y tiene larga duración de batería.

    Más allá del ahorro: bienestar familiar

    Esta temporada no solo es una oportunidad para ahorrar, sino para elegir regalos que realmente acompañen los primeros meses de maternidad. Invertir en herramientas que aportan calma, libertad y bienestar es, al final, invertir en el corazón mismo del vínculo entre mamá y bebé. Este Black Friday no se trata solo de comprar: se trata de regalar noches más tranquilas, días más ligeros y un bienestar que se siente desde el primer abrazo. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, los esenciales de Momcozy estarán disponibles en Amazon con descuentos de más del 20 %, una oportunidad para cuidar, acompañar y simplificar la maternidad desde el primer día.

    Presentado por

    COMENTARIOS

