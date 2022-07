Los partidarios del proyecto de ley antimonopolio para las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos presionan para que se vote

WASHINGTON- Ante la posibilidad de un estancamiento, los legisladores que respaldan un proyecto de ley antimonopolio dirigido a las grandes empresas tecnológicas intensificaron su presión para que se vote el martes, publicando nuevos documentos internos de los magnates tecnológicos que, según ellos, muestran un comportamiento anticompetitivo.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler (demócrata de Nueva York), y el representante David Cicilline (demócrata de Rhode Island), presidente del subcomité antimonopolio de ese panel, pidieron que se votara el proyecto de ley que haría ilegal que las mayores plataformas tecnológicas favorecieran sus propios productos y servicios por sobre los de la competencia.

Los parlamentarios dieron a conocer los documentos reunidos en una investigación que concluyó en 2020 sobre Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Google, Meta Platforms Inc. y Apple Inc, que, según dijeron, respaldan las acusaciones de que las empresas han aprovechado sus populares plataformas para impulsar injustamente los negocios secundarios propios.

Las compañías tecnológicas, sin embargo, se oponen al proyecto, diciendo que aumentaría innecesariamente los costos de funcionamiento de plataformas que son populares porque benefician a los consumidores y a las pequeñas empresas.

El proyecto de ley que prohíbe la autopreferencia ha sido aprobado por el comité de la Cámara de Representantes y del Senado, con el apoyo de muchos demócratas y un pequeño grupo de republicanos. No obstante, aún no ha recibido una votación en el pleno de ninguna de las dos cámaras. Otro proyecto de ley que se está estudiando apuntaría a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.

El grupo de presión de los partidarios de la ley se ha centrado últimamente en el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D., N.Y.), que controla el calendario de la cámara alta.

Fight for the Future, un grupo de defensa que apoya la legislación, dice que le ha estado pagando a un camión para que pase por fuera de la residencia de Schumer mostrando un video publicitario que lo invite a hacer una votación. El American Principles Project, otro grupo a favor del proyecto de ley, publicó en junio un artículo de opinión señalando que las declaraciones públicas de los grupos de presión en el estado de Nueva York muestran que una de las hijas de Schumer ha representado a Amazon en Albany.

El líder demócrata no se ha comprometido públicamente a realizar una votación, aunque la principal defensora del proyecto de ley del Senado, Amy Klobuchar (demócrata, Minnesota), ha dicho que Schumer le prometió que la convocaría.

“Estoy trabajando con la senadora Klobuchar”, le dijo Schumer a los periodistas el martes. “Apoyo estos proyectos de ley. Quiero llevarlos al pleno. Tenemos que ver que tenemos 60 votos”, agregó.

La presión de los abogados, en pleno verano, está impulsada en parte por el reconocimiento de que las empresas tecnológicas tienen una ventaja estructural en la lucha legislativa: si el Congreso no hace nada, las empresas ganan.

El Senado, por su parte, tiene previsto iniciar su receso de verano la semana del 8 de agosto, y se espera que las leyes importantes sean más difíciles de aprobar en otoño, cuando la campaña electoral se intensifique antes de las elecciones de noviembre.

Los documentos publicados el martes se citaron por primera vez en un informe de la Cámara de Representantes presentado en 2020, pero no se habían revelado previamente en su totalidad.

Varios documentos muestran a los ejecutivos de Google discutiendo cómo impulsar la búsqueda de la empresa y otros productos a través del sistema operativo móvil Android, propiedad de Google.

En una cadena de correos electrónicos de 2013, en la que se discutían los requisitos que Google impondría a los fabricantes de equipos que utilizaran Android, un ejecutivo de Google describió una directiva de Sundar Pichai, quien en ese entonces supervisaba los productos y ahora es el director ejecutivo de la empresa, sobre los requisitos para el posicionamiento de los productos de Google: “Deberíamos ser más prescriptivos”, explicó.

El comité del Congreso citó ese documento como prueba de la autopreferencia anticompetitiva de Google.

“Las plataformas dominantes abusan de su poder de monopolio para destruir la competencia, explotar a otras empresas, perjudicar a los consumidores e impedir la innovación disruptiva”, declaró Cicilline. “Los hechos no están en duda, y las soluciones son claras... es hora de que el Congreso actúe”.

En respuesta, un representante de Google señaló que “los documentos seleccionados por el Comité muestran una competencia constante y un enfoque en la prestación de servicios de alta calidad a los usuarios de Android”.

“Los servicios gratuitos como Google Search, Maps y Gmail ayudan a la gente cada día, y Android ha creado más opciones a menor costo. Los estadounidenses simplemente no quieren que el Congreso rompa los productos de Google o perjudique los servicios gratuitos en los que confían”, explicó el representante.

Un correo electrónico privado de Amazon de 2010 muestra los resultados de un estudio de caso interno, en el que un vendedor del mercado, que utiliza el servicio de “cumplimiento por parte de Amazon” de la empresa, tendría más probabilidades de ganar la primera posición en una página de productos que un vendedor que no lo hiciera.

Por su parte, el comité de la Cámara declaró que esto demuestra que Amazon favorece a los vendedores que pagan por su servicio de entrega y almacenamiento adicional.

El representante de Amazon no hizo comentarios al respecto.

Otro documento, un informe interno de Facebook de 2018, analizaba si Facebook, Instagram y WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, acabarían canibalizando a los usuarios de los demás. “Sigue sin estar claro si Instagram y Facebook pueden coexistir”, señalaba el documento.

A su vez, el comité de la Cámara dijo que el análisis interno demostró cómo la adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012 eliminó a un competidor potencial del mercado, una cuestión central en una demanda continua de la Comisión Federal de Comercio que acusa a la compañía de una campaña de monopolización ilegal.

Meta Platforms está luchando contra esa demanda. El martes, un representante señaló que los documentos se habían proporcionado a la comisión años antes.

“El expediente completo confirma lo que hemos dicho desde el principio de este procedimiento: que operamos en un espacio altamente competitivo, y que nuestras adquisiciones han sido buenas para la competencia, buenas para los anunciantes y buenas para la gente”, explicó el vocero.

Meta Platforms no se ha pronunciado públicamente sobre la legislación antimonopolio, aunque respalda a los grupos de defensa que se oponen a ella.

Los grupos financiados por los gigantes de la tecnología han gastado más de US$ 36 millones en anuncios de televisión e Internet para argumentar que el proyecto de ley podría aumentar la inflación o dificultar la oferta de servicios populares.

Las empresas tecnológicas también dicen que es justo que plataformas como los mercados electrónicos, los motores de búsqueda y las tiendas de aplicaciones se beneficien de sus propias innovaciones.

Tanto los partidarios como los detractores de la legislación insisten en que, si se lleva a cabo una votación, su lado prevalecerá.

Klobuchar, por su parte, ha dicho en privado que hay más de 60 votos a favor del proyecto de ley en el Senado, aseguró una persona que se reunió con ella en las últimas semanas.

Sin embargo, los representantes de las empresas tecnológicas ponen en duda esta afirmación y señalan que el apoyo de algunos senadores está tambaleando. En una carta del 14 de junio, el senador Brian Schatz, de Hawái, y otros tres demócratas pidieron a Klobuchar que cambiara una parte del proyecto de ley que hace ilegal que las plataformas tecnológicas discriminen en la aplicación de sus condiciones de servicio.

Los senadores escribieron que esta disposición podría dificultar a las plataformas la eliminación de contenidos que se consideren contrarios a sus políticas de incitación al odio y a la desinformación.

Los partidarios del proyecto de ley sostienen que la propuesta tiene un lenguaje que reduce su alcance para centrarse en cuestiones de competencia, en lugar de la moderación de contenidos.

Al respecto, Klobuchar aseguró en una declaración el martes, que los documentos recién publicados “exponen el problema en blanco y negro” y “sólo se suman a nuestro creciente impulso para tomar medidas”.