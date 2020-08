Credicorp Capital lanza fondo FIBRA con foco en la renta comercial

Ante el incierto rumbo que tomará la economía global, aumentar exposición hacia activos líquidos es la estrategia que hoy buscan los inversionistas. En ese contexto, Credicorp Capital Asset Management apuesta por la renta comercial.

Se trata del lanzamiento de un nuevo Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA), cuya principal característica es entregar, por primera vez, acceso a los inversionistas locales a este tipo de fondos.

“La estructuración de FIBRAs, que es un tipo de vehículo con beneficios tributarios y que por ende resulta atractivo para todo tipo de inversionistas, se aprobó en Perú hace aproximadamente 2 años. Sin embargo la idea es que sea un vehículo enfocado en todo Latino América y en la región Andina, que es donde tenemos amplia experiencia”, explica José Rubén Velarde, director de inversiones inmobiliarias en Credicorp Capital Asset Management Perú.

Apetito local

Si bien el FIBRA será listado en la bolsa de Perú, el vehículo se transará por el MILA, lo cual explica el atractivo para el mercado chileno. La apertura del libro se realizará mañana, y según comenta Credicorp Capital, el fondo ha captado el interés de FFOO y empresas de Advisors, las cuales prestan asesorías a sus clientes para invertir.

El objetivo es recaudar US$28 millones en Chile y Perú en esta primera etapa, que contempla un monto mínimo de US$100 de inversión.

“Al ser un fideicomiso, el FIBRA es un vehículo transparente tributariamente, lo cual significa que el vehículo no tributa, si no que cada teniente de los certificados tributa de acuerdo a su tasa impositiva. En el caso de inversionistas chilenos, gracias a los convenios para evitar la doble imposición entre Perú y Chile, los inversionistas chilenos no pagarían tributos adicionales en Chile sobre este concepto, por ende solo estarían afectos a un pago del 5% en total sobre las rentas brutas generadas en el vehículo”, explica Credicorp Capital Asset Management.

Renta comercial

Las medidas de confinamiento producto de la emergencia sanitaria mantiene en pausa al mercado de oficinas, retail e industria, lo que se refleja en la abrupta caída en los precios de dichos activos. Para Credicorp Capital, la extensión de las cuarentenas presiona a los propietarios, que ante la necesidad de liquidez, están dispuestos a vender sus activos a precios que antes no consideraban atractivos.

“Creemos que en esta crisis se van a presentar oportunidades puntuales e interesantes para invertir en todas las clases de activos de renta comercial (oficinas, retail e industrial), principalmente debido a que mientras se extienden las cuarentenas los propietarios van consumiendo sus holguras de caja, por lo que ya están comenzando a evaluar en vender activos que antes no estaban dispuestos a hacerlo, a precios atractivos”, detalla Francisco Ghisolfo, director de inversiones inmobiliarias en Credicorp Capital Asset Management Chile.

Respecto a la rentabilidad, Credicorp espera un rango de 8% a 10% anual neto para los inversionistas, donde los dividendos juegan un rol fundamental.

”Esto viene de la mano de los precios que estamos logrando estructurar por los activos, una gran parte de esta rentabilidad viene de la mano de los dividendos provenientes de los flujos de arrendamientos que deberían de estar en el rango del 6.5% al 7.5% en dólares, siendo conservadores y asumiendo una rentabilidad adicional que vaya de la mano con la indexación propia de los contratos, llegamos a la rentabilidad total de 8% a 10%”, concluye Velarde.