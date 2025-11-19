A solo días del concierto de Shakira, Sernac oficia a Fénix Entertainment y Punto Ticket por cambios en el evento

Al igual que en abril de este año, y tras el inesperado cambio del recinto originalmente informado para el concierto de la cantante colombiana Shakira, este 22 de noviembre, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decidió oficiar a Fénix Entertainment Group y a Punto Ticket, con el objetivo de obtener información que permita determinar el impacto de esta modificación en los consumidores.

Originalmente el evento se realizaría en el Estado Nacional, sin embargo, una semana antes se comunicó que se trasladaba hasta el Parque Estadio Nacional, lo que se tradujo en cambios de locaciones.

“Por ejemplo, el sector Andes era con asientos no numerados, con el cambio las personas ahora estarán de pie”, precisó el Sernac en un comunicado.

Debido a esto, el ente fiscalizador solicitó a ambas empresas antecedentes sobre la cantidad de entradas vendidas, procedimientos y plazos de devolución de dinero, las medidas adoptadas para comunicar el cambio y las eventuales compensaciones por gastos en que hayan debido incurrir los consumidores.

IND aclaró las “causas reales” sobre la suspensión de los conciertos de Shakira en el Estadio Nacional (Fotos: Javier Torres/Aton Chile - Instagram)

El Sernac también pidió el detalle de los protocolos para quienes soliciten devoluciones posteriores al evento y copia del contrato entre la productora y la ticketera.

En el mismo escrito, el Servicio hace hincapié en que, según lo estipulado en la Ley del Consumidor (LPC), todo lo que la empresa ofrece debe cumplirlo, ya sea horarios, artistas, entre otras condiciones relevantes, y que, ante la suspensión del espectáculo, el cambio de las condiciones contratadas o incumplimientos, las personas tienen derecho a que se devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio.

“En caso de querer ingresar un reclamo por este u otro hecho, se puede hacer directamente en sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país", informó el organismo.