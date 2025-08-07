Acciones de Intel sufren duro revés luego que Trump pidiera la renuncia de su CEO

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Las acciones de Intel sufren en la previa de las operaciones formales en Wall Street luego de la dura arremetida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del CEO de la compañía Lip-Bu Tan , a quien derechamente le pidió que renuncie.

A través de su red Truth Social, el republicano dijo que el ejecutivo del fabricante de microprocesadores “está en un profundo conflicto y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución a este problema”.

Esta semana, el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, cuestionó los vínculos de Tan con empresas chinas e hizo referencia a un caso penal pasado que involucraba a Cadence Design, donde Tan fue director ejecutivo hasta 2021, informó Reuters.

Tan ha invertido en varias empresas chinas, incluidas algunas vinculadas al ejército del país, tanto directamente como a través de fondos de riesgo, informó esa agencia informativa en abril.

Las acciones de Intel sufrieron una caída de 5% tras el post de Trump, aunque a esta hora las pérdidas se moderan a solo 3%.

La empresa tecnológica estadounidense superó las expectativas de ganancias cuando presentó sus resultados financieros del segundo trimestre en julio, pero anunció varios recortes de gastos.