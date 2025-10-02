Albemarle nombra a nuevo vicepresidente para América Latina, chileno y exCodelco

La mañana de este jueves, Albemarle Corporation anunció la incorporación de su nuevo vicepresidente y líder regional para América Latina, Sebastián Carmona, quien asumirá el puesto a partir del 6 de octubre de 2025.

Carmona, que ejecutará sus funciones en la oficina de Albemarle en Santiago, tendrá un rol clave en el desarrollo sustentable del litio, puesto que supervisará el programa de Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés) en el Salar de Atacama en Chile.

La productora de litio señala en el comunicado enviado que Carmona cuenta con más de dos décadas de experiencia en liderazgo en los sectores minero, desempeñándose antes en cargos ejecutivos en Honeywell y Codelco.

Su último cargo en Codelco, según el Linkedin de Carmona, fue en septiembre 2020, cuando se desempeñó como director de innovación. “Lideré un equipo de ejecutivos y profesionales en el diseño y la ejecución de la estrategia de innovación de Codelco, lo que resultó en un Ebitda incremental interanual de más de $80 millones”, se lee en su perfil.

Desde 2020 hasta la fecha estuvo en Honeywell, y su último cargo en aquella empresa fue como vicepresidente global de tecnología avanzada y transformación de I+D, según Linkedin.

Carmona es ingeniero civil industrial y magíster en minería de la Universidad de Chile, y magíster en finanzas de London Business School.

“Las operaciones de Albemarle en Chile son fundamentales para nuestro portafolio”, declaró el chief operations officer de Albemarle, Mark Mummert.

“Llevamos 45 años operando con orgullo en Chile y buscamos colaborar activamente con las comunidades y el gobierno. De cara al futuro, la amplia experiencia de Sebastián será clave para seguir desarrollando nuestros recursos de clase mundial en la región de manera segura, responsable y transparente”, concluyó Mummert.