Balance del tercer año del TPP11: exportaciones de Chile llegan a récord de US$15 mil millones en 2025

El balance del tercer año de la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés, pero conocido también comúnmente como TPP11) trae novedades positivas para el comercio exterior chileno. Un estudio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) reveló que las exportaciones nacionales al bloque ascendieron a US$ 15.483 millones en 2025, un alza de 5,1% respecto al año anterior y el mayor nivel desde la creación del acuerdo.

Adicionalmente, el estudio de la Subrei muestra que el intercambio comercial de bienes entre Chile y el TPP11 escaló hasta los US $ 24.471 millones durante el año pasado, lo que significa un incremento de 5,2% versus el año 2024. Dicho crecimiento, consolida al bloque como el tercer mayor socio comercial de Chile, siendo sólo superado por China y Estados Unidos, ocupando esta posición por tercer año consecutivo. También el comercio con el bloque representó el 12,3% del intercambio comercial de Chile con el mundo en 2025.

El CPTPP es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico y considera aspectos vinculados a la política comercial como acceso a mercado de bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones, medioambiente, asuntos laborales, entre otros. Participan del pacto doce países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Entre sus objetivos destacan promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible, entre otros.

“Más de 3.900 empresas -incluyendo una importante participación de mipymes- registraron ventas al bloque, demostrando que los beneficios del tratado se están extendiendo de manera transversal. Un aspecto especialmente positivo es la creciente diversificación de la canasta exportadora: el 51% de los envíos corresponde a bienes no tradicionales, abarcando desde alimentos procesados hasta manufacturas y productos acuícolas”, describe la investigación de la Subrei.

Desde la llegada del gobierno de Gabriel Boric a La Moneda en marzo de 2022, el proceso de aprobación del CPTPP fue foco de conflicto por las llamadas “dos almas” del oficialismo, una más liberal en lo económico y partidaria de la integración comercial de Chile con el mundo, y otra crítica de los efectos de la globalización en las economías menos desarrolladas y su soberanía. La aprobación final del tratado se logró en octubre de 2022 en el Senado. El 21 de febrero de 2023 el tratado comenzó a regir en plenitud. Dos semanas y media después, el entonces subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, un detractor de tratados internacionales como el TPP11, salió del cargo como parte de un cambio de gabinete mayor.

El dinamismo sectorial

Al cierre de 2025 el 51% de las exportaciones al CPTPP correspondió a bienes no tradicionales (US$ 7.904 millones), un 42,9% a bienes tradicionales y un 6% a los servicios. Los envíos mineros, agropecuarios, de la pesca y la acuicultura, y de los servicios han aumentado de manera consecutiva durante los últimos tres ejercicios, destacó la Subrei.

Al desglosar por destino de las exportaciones al bloque, se observa que Japón permanece como el principal lugar de arribo de los envíos de Chile, con una participación del 55,5% en el año 2025, y con un crecimiento de 4,8% con respecto a 2024, alcanzando el mayor nivel de retornos para los últimos quince años. En términos de valor exportado, le siguen los envíos a Perú (13,0%), México (12,5%), Canadá (8,1%) y Reino Unido (4,6%).

El estudio de la Subrei hace un análisis más detallado del caso japonés. “En esta evaluación exploratoria se aprecia, por primera vez, que desde la entrada en vigor del tratado para Chile en 2023 diversos productos nacionales han incrementado sus exportaciones a Japón de manera sólida y sostenida. Este desempeño se vincula directamente con la significativa reducción de los aranceles de importación vigente en dicho mercado a través del CPTPP, evidencia que se sustenta al contrastar el crecimiento exportador con el uso efectivo de los beneficios del tratado”, señala el organismo dirigido por la subsecretaria Claudia Sanhueza.

Uno de los productos estrella fueron los envíos de quesos. “Este beneficio permitió que las exportaciones chilenas crecieran desde US$ 600 mil en 2022 hasta US$ 3,8 millones en 2025, multiplicando por seis los retornos. Según la aduana japonesa, en 2025 el 86% de los quesos importados por Japón desde Chile se acogieron al CPTPP”, explica la investigación.

A su vez, el año pasado el 93% de las importaciones de cortes de carne de cerdo congelados del bloque se acogieron al beneficio arancelario del CPTPP, el 94% de las jibias y calamares congelados y el 96% del jugo de manzanas, dando cuenta del beneficio transversal que ha significado el pacto para las empresas del país. Mientras en 2022 las exportaciones de cortes de carne de cerdo congelados ascendían a US$ 63,3 millones, en 2025 los envíos subieron a US$ 143,3 millones, destaca la Subrei a modo de ejemplo.

En Canadá, a su vez, Chile aprovechó el 96% de la cuota preferencial de carne de pollo, superando a proveedores tradicionales y generando retornos por US$ 55 millones. En Reino Unido, la incorporación de este país al acuerdo eliminó un arancel que durante años hacía inviable ingresar aceite de oliva chileno, permitiendo la primera exportación registrada en al menos los últimos cinco años, añade la Subrei.

Como contrapartida, las importaciones desde los países del bloque a Chile también mostraron un gran dinamismo. Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, las importaciones chilenas desde las naciones CPTPP el año pasado aumentaron 10,6% respecto a 2024, totalizando US$ 9.613 millones. Por ejemplo, la importación de teléfonos inteligentes desde Vietnam alcanzó a los US$ 350 millones en 2025, lo que es un incremento de 33% en relación a 2022.