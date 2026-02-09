SUSCRÍBETE POR $1100
    Barómetro UNAB: economía chilena inicia el año con mejores expectativas a pesar de deterioros en indicadores laborales

    Según refleja el índice económico IPP Unab, enero superó los indicadores de diciembre a pesar de desafíos persistentes por el lado de los consumidores.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Economía chilena inicia el año con mejores expectativas económicas. Andres Perez

    Mejores expectativas económicas y peor inflación, desempleo, saldos bancarios e informalidad laboral son los principales movimientos en los indicadores de enero que refleja el Índice Económico IPP Unab. Sin embargo, en el acumulado se registró una variación positiva en el mes.

    El índice, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, reportó un incremento de 3,2 puntos en el primer mes de 2026, alcanzando las 31,2 unidades.

    El barómetro posiciona 24 indicadores económicos en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a su estado y tendencia: “bien y mejorando”, “bien, pero empeorando”, “mal, pero mejorando” y “mal y empeorando”. En este gráfico, un indicador ubicado en la mitad horizontal no muestra cambios respecto al periodo anterior.

    El resultado de enero continúa el avance observado en diciembre, manteniendo una clasificación de bien y mejorando para el indicador general. El reporte destaca que el dinamismo se explica principalmente por el repunte en las expectativas, la confianza de los consumidores, el índice de acciones y las commodities.

    A pesar del avance en el índice general, el análisis de los 24 indicadores que lo componen revela una alta estabilización de las condiciones económicas. Un 58,3% de las variables permaneció sin cambios de cuadrante durante el primer mes del año.

    No obstante, el balance muestra una recomposición hacia escenarios de mayor deterioro dentro del grupo negativo, con un aumento en las variables clasificadas en “mal y empeorando”.

    Índices con mayor variación

    El subíndice de expectativas registró el mayor avance del periodo, pasando de 40 a 48 puntos. Este comportamiento se atribuye al desempeño del Ipsa, que al 12 de enero abrió en 10.929 puntos con un crecimiento interanual de 60,4%. Asimismo, la confianza de los consumidores mostró una mejora, alcanzando los 49,2 puntos según el informe de Ipsos, reflejando una percepción más favorable sobre la estabilidad financiera personal y las perspectivas futuras de consumo.

    En contraste, la situación de los consumidores fue el único subíndice que retrocedió, cayendo de 18,5 a 15,3 puntos. Este descenso implicó un cambio de cuadrante desde “bien y mejorando” hacia “bien, pero empeorando”. El deterioro se vincula directamente a las condiciones del mercado laboral y a la fragilidad en la capacidad de ahorro de los hogares, que han utilizado saldos líquidos para enfrentar gastos corrientes o ajustar sus portafolios financieros.

    La creación de empleos registró una variación interanual negativa de 0,21%, revirtiendo los avances de los cuatro meses previos. Esta variable se desplazó al cuadrante “mal y empeorando”, sumándose a la tasa de informalidad, que subió a cerca de medio punto hasta 26,6%. El informe destaca que el empleo continúa mostrando debilidad, posicionándose como uno de los principales desafíos económicos para gestionar desde las políticas públicas.

    Por otro lado, la situación macroeconómica avanzó a 13,2 puntos, impulsada por un repunte histórico en las exportaciones. En diciembre de 2025, los envíos al exterior sumaron US$11.286 millones, un crecimiento real de 15,95% respecto al año anterior. El cobre, que opera como el principal referente internacional de la divisa chilena, se mantuvo sobre US$6 por libra, niveles históricos que actúan impulsan el desempeño macroeconómico, compensando el menor crecimiento interno.

    El Imacec, que estima la actividad económica del mes, permanece en la zona de “mal y empeorando”, con una variación interanual de 1,2% en el último dato disponible correspondiente a diciembre de 2025, cifra inferior al 2,2% que se registró del año pasado.

    Gonzalo Valdés, subdirector del IPP Unab, destaca la sólida posición en que debuta la economía este 2026. “Los avances acumulados hacia fines del año anterior, combinados con los históricos precios del cobre, la estabilidad macroeconómica y el buen desempeño de los mercados financieros configuran un punto de partida positivo para este año, no obstante, las perspectivas de crecimiento siguen siendo moderadas y el mercado laboral continúa débil. En ese sentido, el objetivo de las nuevas autoridades será aprovechar este escenario para impulsar el crecimiento y fortalecer el empleo, de modo de que las mejoras se traduzcan en beneficios concretos para los hogares chilenos”.

