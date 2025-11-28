BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago sigue arriba de los 10.000 puntos y la rentabilidad anual ya supera el 50%

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, avanzaba 0,17% a 10.0095,37 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Andres Perez

    La bolsa chilena extendía su racha alcista este viernes y se encaminaba a cerrar en un nuevo récord tras positivo datos de consumo a nivel local que impulsaban a las acciones del sector, mientras los mercados externos también operaban con ganancias.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, avanzaba 0,17% a 10.0095,37 puntos, tras haber logrado superar la barrera de los 10.000 puntos por primera vez en su historia esta semana.

    Con ello acumulaba un incremento de 2,74% en la semana y de 7,07% en el mes, con lo que completaría cuatro meses seguidos de aumentos sumando una ganancia de 23,32%. Así la rentabilidad en el año ya supera el 50%, con un alza de 50,45%.

    “En lo que va del año, el IPSA registra un rendimiento de 50%, ubicándose entre los cinco índices de mejor desempeño a nivel mundial. De mantenerse el sentimiento positivo en los próximos 30 días, el índice podría cerrar su mejor año desde 2009, cuando avanzó 50,7%. Antes de ese período, su registro más destacado había sido en 2003, con una rentabilidad de 48,4%”, destacó Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

    Sin embargo, añadió que “de cara a diciembre, es razonable anticipar cierta moderación en el ritmo de las subidas. Aunque el escenario para los mercados emergentes en general y para Chile en particular se mantiene constructivo, el fuerte desempeño de noviembre sugiere que parte del ajuste ya se ha producido. El foco hacia adelante estará en si este buen comportamiento puede extenderse de forma más equilibrada hacia sectores que han quedado más rezagados durante el mes”.

    Cifras del comercio

    Mas temprano el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras sectoriales, las que mostraron el Índice de Actividad del Comercio subió 6% en octubre, completando 6 meses seguidos de alza. En tanto, en su variación interanual se expandió 7,1%, con lo que lleva 19 meses seguidos de alza y acumula en lo que va de 2025 un crecimiento de 5,6%

    En este contexto destacaba el comportamiento de las acciones ligadas al consumo como Cencosud con un incremento de 1,06% y Banco de Chile con un avance de 0,86%.

    En Wall Street los principales indicadores subían tras el retorno de las operaciones luego del feriado por el día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

    El promedio industrial Dow Jones avanzaba 0,29%, el selectivo S&P ganaba 0,22% y el tecnológico Nasdaq aumentaba 0,35%. En Europa el Euro Stoxx 50 subía 0,24%, en Asia el Nikkei de Japón ganó 0,17% y en China continental el CSI 300 avanzó 0,25%.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Dólar

    En tanto el dólar operaba estable en el mercado local en medio de una nueva alza en el precio del cobre, la principal exportación del país.

    La moneda estadounidense subía $0,60 a $ 929,6, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), con lo que en la semana acumulaba una baja de $7,3 y en lo que va de noviembre anotaba un descenso de $12,4.

    De este modo lleva 4 meses seguidos de caídas acumulando una baja de $44,15 y en 2025 el retroceso llega a $62,9.

    “El principal ancla para el peso sigue siendo el cobre: se mantiene firme. A esto se suma un trasfondo externo favorable para el metal, con expectativas de oferta más estrecha y proyecciones de déficit de 150 mil toneladas para 2026, además de un precio en la Bolsa de Metales de Londres a tres meses sobre US$10.900 la tonelada. Ese escenario tiende a respaldar a la moneda chilena y a limitar alzas más fuertes del dólar”, afirmó Felipe Sepúlveda, jefe de Análisis para Admirals Latinoamérica.

    La cotización al contado del cobre cerró con un incremento de 0,64% a US$ la libra en la Bolsa de Metales de Londres, según datos de Cochilco.

    En la semana subió 2,98%, su mayor alza semanal desde la semana terminada el 3 de octubre 2025 (4,07%)

    En noviembre aumentó 0,94%, con eso sumó 4 meses seguidos de alza acumulando un avance de 14,6% y en lo que va de 2025 sube 26,4%.

    Los futuros del cobre ganaban 0,32% a US$5,09 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaDólarWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    Patricio Ferreira: DC suspende militancia de alcalde de Alto Hospicio ante denuncia por agresión sexual

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía
    Chile

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas
    Negocios

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    El perdonazo del TAG y la economía del atajo

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial
    Tendencias

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión

    Juan Sebastián Verón rompe el silencio y le responde al Chiqui Tapia tras polémica sanción contra Estudiantes de La Plata
    El Deportivo

    Juan Sebastián Verón rompe el silencio y le responde al Chiqui Tapia tras polémica sanción contra Estudiantes de La Plata

    Con Jean Paul Pineda como ejemplo: la dura crítica de Tomatín Rojas al Fondo de Retiro del Sifup

    Nelson Acosta es internado de urgencia en una clínica de Rancagua

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania
    Mundo

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania

    ¿Dónde está Putin?: La supuesta trama de oficinas clonadas del Kremlin

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida