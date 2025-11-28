El sector del comercio mantiene buen desempeño e índice de actividad anota 19 meses al alza en doce meses

El comercio mantiene su buen ritmo y su índice de actividad volvió a crecer, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con lo que informó el INE, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes registró un aumento interanual de 7,1% anotó en octubre de 2025, acumulando un alza de 5,6% al décimo mes del año. Ante este contexto, el IAC lleva 19 meses seguidos al alza.

En la variación mensual, el IAC subió 6% y anotó seis meses seguidos al alza.

Sobre el desempeño del IAC en octubre, el INE lo atribuyó al incremento de las tres divisiones que lo componen.

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas creció 9,0% en doce meses y sumó 4,215 puntos porcentuales (pp.), debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, en tanto, registró un crecimiento de 5,1% respecto a octubre de 2024, aportando 2,197 pp. al resultado del índice, como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por su parte, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 6,8%, incidiendo 0,679 pp. en la variación del IAC, explicado, en mayor medida, por el aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

Andres Perez

Supermercados y comercio online

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,8% en doce meses, acumulando una expansión de 1,5% al décimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 2,1% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 2,2%.

Mientras que, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 24,0% en doce meses, acumulando un crecimiento de 13,5% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue la de productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.