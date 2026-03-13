CBRE: inversionistas inmobiliarios en Chile se inclinan por bodegas y retail

La empresa consultora y gestora inmobiliaria, CBRE, anticipa un buen desempeño para la inversión inmobiliaria durante este 2026, tanto para Chile como para el resto de la región.

“La confianza en la inversión inmobiliaria en toda América Latina sigue siendo positiva de cara a 2026, y los inversores mantienen en gran medida sus niveles de actividad o los incrementan moderadamente. Las intenciones reflejan una postura equilibrada, caracterizada por una ejecución prudente y una inversión selectiva del capital en un entorno macroeconómico más normalizado”, caracterizó la firma multinacional.

Esto, en un estudio enfocado en las inversiones inmobiliarias en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. El documento muestra que más del 50% anticipa mayor actividad de compra de activos durante el año, y cerca de un 30% mantendrá los niveles del año pasado. En tanto más de un 30% de los inversionistas en la región pretende aumentar su actividad de venta y alrededor de un 45% mantener los niveles.

“Las intenciones de compra y venta en toda América Latina apuntan a un entorno de transacciones en gran medida estable, en el que los inversores esperan mantener o aumentar de forma selectiva sus niveles de actividad. A nivel regional, estas perspectivas reflejan unas condiciones macroeconómicas más predecibles y una reincorporación cautelosa al mercado, lo que favorece una participación disciplinada en lugar de cambios bruscos en el posicionamiento”, sostiene el informe.

En Chile en particular “las intenciones reflejan una mayor confianza y un retorno a las estrategias de adquisición dentro de un marco institucional estable”, destaca CBRE. La consulta apunta a que hay mayor cautela de parte de los inversores ante “un contexto de ciclos electorales y condiciones financieras más restrictivas”, aún así, “una gran parte de ellos afirma que tiene previsto aumentar sus inversiones en un 10 % o más”.

¿Cuáles son los sectores más populares de inversión?

“Las preferencias de los inversores en toda América Latina muestran una clara concentración en el sector industrial y logístico, lo que sitúa a este sector como el principal ámbito de interés. Esta tendencia regional pone de manifiesto un interés común por los sectores relacionados con las actividades de producción y distribución, que constituyen el núcleo de las actuales inversiones inmobiliarias en toda la región”, preciso CBRE.

En el promedio regional, los sectores industriales y logísticos tienen un 40% de preferencia, seguido del segmento multifamily o renta residencial que concentra más del 20%. Más atrás están los sectores de oficinas, con poco menos de un 20%, y el retail con menos de un 15%. Los hoteles y los resorts rondan el 5%. En Chile en particular, hay un balance entre la preferencia por los sectores logísticos y el retail, seguido de cerca de los activos de oficinas.

En cuanto a los submercados favoritos de los inversionistas, “Chile sigue dando prioridad a Santiago, atrayendo a inversores que buscan activos básicos y estables”. El 100% se concentra en la capital, mientras que en otros países hay una distribución más variada. En Colombia se divide entre Bogotá, Medellín, Costa Atlántica, y el eje cafetero. En México, se distribuye entre México City, Monterrey, Tujuana, Queretaro, Guadalajara, los estados del sur, Toluca, Juárez, y San Luis Potosi. Brasil tiene inversiones inmobiliarias en Sao Paulo, Rio de Janeiro, el distrito federal, Panamá, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahía y Pernambuco.