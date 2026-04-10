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    Chile registra la sexta mayor alza de la bencina entre países OCDE desde el estallido de la guerra y la tercera en el diésel

    El litro de bencina en Chile se ubica por encima del promedio mundial, pero el del diésel está por debajo. Eso sí, la gasolina que se vende en nuestro país tiene el noveno precio más barato de la OCDE.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El precio de las bencinas en Chile y el mundo. Andres Perez

    El barril de petróleo sobre los US$ 100 producto del conflicto armado en Medio Oriente está pasando la cuenta a las bombas de bencina, pero especialmente a los consumidores...de Chile y el mundo.

    El portal GlobalPetrolPrice publicó un reporte con la variación de los precios de la energía desde el 23 de febrero a 6 de abril, lo que sirve para entender mejor cómo ha sido el traspaso a precio combustibles derivada del violento incremento del crudo.

    Hace una semana, Pulso publicó un artículo con la fotografía de dos semanas en la variación de los precios, pero la actualización de los registros permiten ver un panorama más amplio del impacto de la guerra que se inició el 28 de febrero pasado.

    Los nuevos datos cambian las ubicaciones de los países en donde más suben los precios, pero de igual modo refleja el denominado shock perolero. Así, el nuevo registro revela que el precio del diésel en Chile acumula un alza de 50,8% en ese periodo, la más alta de toda Sudamérica y la tercera más pronunciada entre los 38 países miembros de la OCDE.

    La bencina en tanto subió 25% en el mismo lapso, lo que ubica al país en el sexto lugar del bloque y en el tercero de la región.

    El salto no fue gradual. Hay que recordar que el 23 de marzo, el gobierno decidió neutralizar por una vez el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el instrumento creado para suavizar las variaciones internacionales.

    La medida, oficializada por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dos días después, se tradujo en alzas de $ 391,5 por litro en la gasolina de 97 octanos, $372,2 en la de 93 octanos y $580,3 en el diésel.

    Desde entonces, el Mepco retomó su funcionamiento habitual y los precios quedaron congelados durante cuatro semanas.

    ¿Es caro el combustible en Chile?

    La respuesta depende del punto de comparación. En términos de precio absoluto, el litro de bencina se cotizaba al 6 de abril en US$ 1,649 en Chile, por encima del promedio mundial de US$ 1,475, pero en el puesto 29° de 38 dentro de la OCDE, que tiene sus valores más altos en Países Bajos (US$ 2,709), Dinamarca (US$ 2,694) e Israel (US$ 2,640).

    Frente al mundo, el país ocupa el lugar 57 entre 170 naciones.

    En el contexto regional, sin embargo, la gasolina chilena es la segunda más cara de Sudamérica, solo detrás de Uruguay (US$ 2,025). La brecha con el tercer lugar, Perú (US$ 1,627), es marginal, pero la distancia con los combustibles más baratos de la región —Venezuela (US$ 0,035) y Ecuador (US$ 0,763), que mantienen fuertes subsidios estatales— es enorme.

    La bencina más cara del mundo está en Hong Kong. Andres Perez

    El diésel muestra un patrón diferente. Su precio en Chile, de US$ 1,537 por litro, está levemente por debajo del promedio mundial de US$ 1,580 y coloca al país en el puesto 77° de 169 a nivel global.

    Dentro de la OCDE, ocupa el lugar 33 de 38, entre los más económicos del bloque, donde Dinamarca (US$ 2,968) y Países Bajos (US$ 2,866) encabezan la lista.

    En Sudamérica, en cambio, solo Perú (US$ 1,682) y Argentina (US$ 1,613) tienen diésel más caro.

    El alza más vertiginosa

    Donde Chile sí llama la atención es en la velocidad del ajuste. Con un incremento de 50,8% en el diésel desde el inicio del conflicto, duplica ampliamente a Brasil (+23,5%) y Argentina (+22,7%), los dos grandes vecinos de la región.

    Solo Nueva Zelanda (+76,3%) y Australia (+63,5%) registraron alzas mayores dentro de la OCDE en ese combustible. En el plano global, el salto del diésel chileno lo sitúa en el puesto 20° de 169 países con mayor incremento.

    La gasolina sigue una lógica similar. El alza de 25% desde el 23 de febrero supera con creces los incrementos de Brasil (+7,6%), Uruguay (+5,8%) y Colombia, que incluso registró una caída de 0,7%.

    En la OCDE, Chile es superado en gasolina solo por Estados Unidos (+35,1%), Australia (+34,4%), Nueva Zelanda (+32,1%), Canadá (+31%) y Polonia (+25,6%).

    A escala mundial, el país se ubica en el puesto 30 de 128.

    Países Bajos y Dinamarca tienen la bencina más cara entre los países OCDE. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La neutralización puntual del Mepco en marzo explica en parte esta dinámica. El mecanismo actúa como amortiguador entre los precios internacionales y los valores en surtidor.

    Su suspensión permitió que la ola de precios originada en el estrecho de Ormuz llegara de una sola vez a los consumidores chilenos. Luego el instrumento fue reactivado, congelando los precios por cuatro semanas, pero el ajuste acumulado ya estaba incorporado en los valores de referencia que calculó GlobalPetrolPrice.

    Precio de la gasolina Sudamérica

    <b>#</b><b>País</b><b>US$/litro</b><b>Alza desde 23 feb</b>
    1Uruguay2,025+5,8%
    2Chile1,649+25,0%
    3Perú1,627+35,6%
    4Argentina1,520+23,8%
    5Brasil1,314+7,6%
    6Surinam1,290+13,4%
    7Paraguay1,117+27,2%
    8Colombia1,112-0,7%
    9Bolivia1,0080,0%
    10Guyana0,929+14,1%
    11Ecuador0,763+4,7%
    12Venezuela0,0350,0%

    La paradoja del diésel

    Hay una tensión evidente entre el precio absoluto y la trayectoria. Chile no tiene el diésel más caro de Sudamérica —ese lugar lo ocupa Perú con US$ 1,682, seguido por Argentina con US$ 1,613— pero sí es el que más rápido lo encareció desde que comenzó la guerra, empujada particularmente por la decisión sobre el Mepco.

    Es decir, partió de un nivel intermedio y subió con mayor intensidad que sus vecinos, lo que lo acerca progresivamente a los valores más altos de la región.

    El alza de 25% de la bencina desde el 23 de febrero supera con creces los incrementos de Brasil (+7,6%), Uruguay (+5,8%). Andres Perez

    La misma lógica se aplica en el contexto global: el precio del diésel chileno está en torno a la mediana mundial (puesto 77 de 169), pero el ritmo de ajuste lo coloca en el puesto 20 del mundo en términos de incremento. Si esa velocidad se mantiene, la posición relativa del país empeorará en los próximos meses.

    El escenario internacional sigue bajo presión. El conflicto en Medio Oriente no da señales de resolución cercana y el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de un quinto del petróleo que se comercia en el mundo— sigue siendo un foco de tensión geopolítica más allá de la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump y que este miércoles provocó una de las mayores caídas en el precio del crudo en una sola jornada.

    Precio de la gasolina entre países de la OCDE

    <b>#</b><b>País</b><b>US$/litro</b><b>Alza desde 23 feb</b>
    1Países Bajos2,709+14,5%
    2Dinamarca2,694+17,1%
    3Israel2,640+16,4%
    4Alemania2,527+23,2%
    5Grecia2,404+19,3%
    6Finlandia2,360+10,2%
    7Suiza2,348+11,6%
    8Francia2,310+19,9%
    9Irlanda2,271+12,7%
    10Portugal2,248+14,9%
    11Noruega2,183-2,0%
    12Bélgica2,175+21,4%
    13Letonia2,132+20,6%
    14Italia2,075+7,6%
    15Austria2,073+18,4%
    16Suecia2,058+24,6%
    17Luxemburgo2,039+18,5%
    18Lituania2,017+20,8%
    19Nueva Zelanda2,009+32,1%
    20Estonia1,998+14,9%
    21Reino Unido1,978+13,0%
    22República Checa1,960+24,9%
    23Polonia1,957+25,6%
    24Eslovenia1,874+12,5%
    25Islandia1,855+12,4%
    26Eslovaquia1,829+7,0%
    27España1,816+6,5%
    28Hungría1,812+6,4%
    29Chile1,649+25,0%
    30México1,583+9,8%
    31Canadá1,499+31,0%
    32Australia1,472+34,4%
    33Corea del Sur1,440+12,2%
    34Turquía1,404+9,5%
    35Costa Rica1,365+0,8%
    36Japón1,114+14,9%
    37Colombia1,112-0,7%
    38Estados Unidos1,175+35,1%

    Precio del diésel Sudamérica

    <b>#</b><b>País</b><b>US$/litro</b><b>Alza desde 23 feb</b>
    1Perú1,682+45,8%
    2Argentina1,613+22,7%
    3Chile1,537+50,8%
    4Brasil1,444+23,5%
    5Surinam1,423+13,4%
    6Bolivia1,4190,0%
    7Paraguay1,377+42,9%
    8Uruguay1,247+3,5%
    9Guyana0,981+22,0%
    10Colombia0,797+0,9%
    11Ecuador0,745+4,5%
    12Venezuela0,0040,0%
    Más sobre:PetróleoOCDEBencinasMepco

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