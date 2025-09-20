SUSCRÍBETE
China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró el viernes que China había aprobado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok actualmente en manos de Bytedance, a unos nuevos dueños, aún no revelados.

Por 
Europa Press

El gobierno de China recalcó este sábado que respeta la voluntad corporativa de TikTok en las negociaciones con Estados Unidos y afirmó que espera que dicho país cumpla sus compromisos.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino dijo que la postura de Pekín sobre este tema es clara y agregó que respeta la voluntad de la empresa y aplaude que los negocios entren en negociaciones comerciales basadas en las normas del mercado para alcanzar soluciones que cumplan con las leyes y regulaciones chinas y alcanzar un equilibrio de intereses.

Asimismo, señaló que espera que Estados Unidos “trabaje con China en la misma dirección, cumpla fielmente sus compromisos correspondientes y proporcione un entorno empresarial abierto, justo, equitativo y no discriminatorio para la operación continua de las empresas chinas, incluida TikTok”.

En este sentido, indicó que ello permitiría promover el desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos.

Encuentro entre Trump y Xi Jinping

Además destacó que la conversación mantenida el viernes entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, fue sincera y en profundidad, y que en la misma se abordaron las relaciones bilaterales y su desarrollo en la siguiente fase.

Trump aseguró el viernes que China había aprobado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok actualmente en manos de Bytedance, a unos nuevos dueños, aún no revelados, que sean estadounidenses, si bien por ahora no hay detalles, sin que Pekín se haya pronunciado oficialmente al respecto.

El mandatario estadounidense hizo esta afirmación tras la reunión con Xhi. “Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok”, resaltó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

Ambos países alcanzaron esta semana un acuerdo marco sobre este asunto durante un encuentro realizado en Madrid, a la espera de que Bytedance se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el gobierno de Joe Biden aprobarara una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se cerró en la capital de España, en una cita que estuvo encabezada por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent, mientras que por parte china participó el vice primer ministro He Lifeng.

