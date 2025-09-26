SUSCRÍBETE
Claudio Sougarret es ratificado como gerente general de la división El Teniente

Sougarret reemplazó a Andrés Music Garrido, quien dejó el cargo en agosto pasado en medio del fatal accidente en El Teniente.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente.

Claudio Sougarret fue confirmado como gerente general de la división de El Teniente en Codelco, cargo al que llegó de forma interina en agosto pasado y luego de la renuncia de Andrés Musis, quien dejó el cargo tras el accidente donde murieron seis mineros contratistas y luego de siete años en el cargo.

Sougarret fue ratificado en el cargo luego de la aprobación unánime del directorio. El ahora gerente titular de la división es ingeniero civil industrial, mención en mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un MBA en la misma casa de estudios, cuenta con una reconocida carrera en minería de más de 35 años, tanto en la industria nacional como en Codelco.

“Asume en forma titular tras haber demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio”, dijo la estatal en un comunicado.

Sougarret es hermano de André, quien también pasó por Codelco, donde fue gerente general de El Teniente y presidente ejecutivo de Codelco, conocido públicamente por haber liderado el rescate de los 33 mineros de la mina San José en 2010.

Claudio Sougarret antes de asumir la gerencia general, se desempeñaba como gerente de operaciones de la misma división.

Nuevo gerente en la división Salvador

Codelco también informó que Patricio Viveros fue elegido para asumir como gerente general de la división Salvador.

Viveros es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción y magíster en economía de minerales de la Universidad de Chile. Con más de 25 años de trayectoria en Codelco, principalmente en las divisiones Chuquicamata y Salvador, Viveros “ha liderado equipos de gran escala y obtenido importantes logros en eficiencia, reducción de costos, cumplimiento de metas productivas y gestión de relaciones sindicales y comunitarias”.

Patricio Viveros, gerente general de la división Salvador.

Hasta ahora se desempeñaba como gerente general interino de Salvador, “cargo en el que condujo la operación con foco en la estabilización productiva y la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca”.

Viveros asumió el 8 de julio pasado en reemplazo de Christian Toutin, quien dejó la estatal tras seis años en el cargo.

“La administración y el directorio de Codelco subrayan que ambos nombramientos se enmarcan en el compromiso de la empresa con el desarrollo del talento”, añadió Codelco.

