Comisión de Hacienda oficiará a SII por compra del ministro de Agricultura a coleros en una feria libre

Continúa la polémica en torno al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, luego que fuera sorprendido realizando una compra aparentemente en el comercio informal, en una feria libre de Rancagua.

A petición del diputado Felipe Donoso (UDI), la Comisión de Hacienda acordó oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar este hecho que fue conocido tras viralizarse en redes sociales.

“Evidentemente un ministro de Estado, en mi opinión, no puede hacer esta acción, tampoco alguien que pudiese decir que desconocía que esto es un colero, porque él fue alcalde de Rancagua y conoce perfectamente la feria, y mucho menos el ministro de Agricultura, que además promueve las ferias formales”, afirmó el parlamentario.

El secretario de Estado abordó más tempranamente esta controversia y aseguró que desconoce si la compra realizada en esa feria fue en un comercio ilegal.

“No lo sé. No, no dan boletas en la feria, ni los puestos formales, ni en los puestos informales. Pagué en efectivo”, aseguró la autoridad.

“Toda la vida he comprado en los puestos formales. Insisto, este caballero estaba al lado de un puesto formal al cual le compramos brócoli y lechuga. No sé si el caballero que nos denunció pagó o no la patente. Uno va como ciudadano a una feria libre y, por tanto, por eso creo que es muy importante aprender de esto”, agregó Valenzuela.