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    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios

    Esta cifra representa un incremento de 13,49% respecto al proceso del año anterior, mientras que el monto promedio que recibirá cada socio será un 8,19% mayor.

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    Pulso de La Tercera
    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios.

    La cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch registró un resultado total de $94.047 millones en 2025. La entidad informó que de este monto, $21.378 millones se destinaron para revalorizar el capital de los cooperados.

    Asimismo, indicó que $72.178 millones serán distribuidos por concepto de remanente entre 1.284.000 socios vigentes al cierre del año pasado.

    Esta cifra de remanente representa un incremento de 13,49% respecto al proceso del año anterior, mientras que el monto promedio que recibirá cada socio será un 8,19% mayor que el año anterior.

    El remanente es dinero que va directamente a todos los cooperados y la distribución se realiza en función de la participación y el uso que cada socio hace de los productos financieros de la cooperativa, precisó le entidad en un comunicado.

    Sobre este proceso, que fue aprobado por la junta de delegados el 8 de abril, el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, señaló que “la distribución del remanente refleja el compromiso permanente que tenemos con nuestros socios, quienes son el centro de nuestro trabajo. Compartir estos resultados es una expresión concreta del valor de nuestro modelo empresarial cooperativo y cómo acompañamos a las personas en sus proyectos y desafíos”.

    Además, destacó que “en un contexto económico desafiante como el que estamos viviendo, sabemos que este remanente es hoy más que nunca una buena noticia para nuestros socios, porque representa un respaldo concreto y un beneficio directo que contribuye a su bienestar financiero”.

    Beneficios adicionales

    Asimismo la entidad indicó que “en paralelo a la distribución del remanente, Coopeuch implementó un conjunto de medidas para entregar alivio financiero y acompañar a sus socios y clientes en un contexto de mayor presión económica”.

    La cooperativa fortaleció los beneficios asociados al pago de combustibles mediante sus medios de pago. En el caso de la tarjeta de crédito Coopeuch, el descuento por litro en estaciones Copec se incrementó de $100 a $200 por litro durante los días jueves de los meses de abril, mayo y junio y se sumó el beneficio para quienes paguen con cuenta vista o Dale Coopeuch, los que podrán acceder a un descuento de $100 por litro, en la misma compañía y durante el mismo día de la semana.

    Coopeuch, además, fijó el valor de los dividendos hipotecarios en niveles de marzo, durante abril, mayo y junio, absorbiendo el mayor costo derivado de la inflación y mantuvo la estabilidad en el precio de los seguros, con el valor de la prima del mes de marzo, durante los mismos meses.

    Más sobre:Coopeuch

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