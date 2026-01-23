SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Coordinador Eléctrico selecciona empresa que auditará las instalaciones de Transelec por error reportado en 2024

    La empresa elegida es una consultora independiente internacional con sedes en Chile, Perú, Brasil y Colombia. El proceso contó con siete oferentes y fue adjudicado el miércoles. Al día siguiente, fue aceptado por la firma.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Coordinador Eléctrico selecciona empresa que auditorá las instalaciones de Transelec por error reportado en 2024.

    La auditoría a Transelec ya tiene empresa: Ingenieros Emetres (IM3). El 2025 se fue con distintas polémicas eléctricas que remecieron al sector energético. El apagón del 25 de febrero, el cambio metodológico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) -que afectó directamente en las cuentas de la luz-, y el posterior error de la empresa transmisora Transelec.

    Los últimos dos fueron dados a conocer indirectamente. El error de la CNE se dio a conocer primeramente por un reportaje de Canal 13, y el segundo, tras la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, fue informado por su relevo, el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

    Lo que hizo Transelec fue sobrevalorar su capital, situación que informó en octubre de 2024 y derivó en que la CNE le solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) la realización de una auditoría técnica a los inventarios de la empresa.

    Ese trabajo lo realizará IM3, consultora independiente internacional con distintas sedes en Chile, Perú, Brasil y Colombia. De un total de siete oferentes que participaron en el proceso de selección, el contrato con IM3 se adjudicó el 21 de enero de 2026 y fue aceptado al día siguiente.

    En detalle, el objetivo de la auditoría, según el documento de adjudicación al que tuvo acceso Pulso, es “para la realización de una auditoría técnica a los inventarios presentados por Transelec S.A. que sirvieron de antecedente para la elaboración del Decreto 7T, de 2022, del Ministerio de Energía, que Fija Valor Anual de las instalaciones de Transmisión Nacional, Zonal y de las instalaciones de Transmisión Dedicada utilizada por parte de los usuarios sometidos a regulación de precios".

    Los chilenos que son parte de IM3 y que representan a la firma a nivel local son Xavier Arraya, director financiero Latam Chile; Iván Quiroz, country manager; Marcelo Salinas, gerente comercial Latam Chile; y Gabriel Guerra, Sub Gerente Comercial Chile. Así figuran en la página web de la empresa.

    Por la premura de resolver el error de Transelec, avaluado en unos US$135 millones, la auditoría experimentó cambios en su alcance. Cuando el proceso de auditoría inició se consideraron todas las instalaciones de la compañía.

    Pero, en un oficio enviado en octubre del año anterior por la CNE al Coordinador, se desliza que la auditoría incluya “únicamente las instalaciones respecto de las cuales Transelec haya declarado cambios en su inventario a raíz de los resultados de la auditoría interna que la referida empresa realizó”. En ese documento, la CNE encargó que ese trabajo no excediera los cinco meses de duración, por lo tanto debería estar listo en mayo.

    Más sobre:TranselecCENCoordinador EléctricoIM3Cuentas de la luz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    2.
    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    3.
    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    4.
    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    5.
    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados
    Chile

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren
    Mundo

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer