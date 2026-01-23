Coordinador Eléctrico selecciona empresa que auditará las instalaciones de Transelec por error reportado en 2024

La auditoría a Transelec ya tiene empresa: Ingenieros Emetres (IM3) . El 2025 se fue con distintas polémicas eléctricas que remecieron al sector energético. El apagón del 25 de febrero, el cambio metodológico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) -que afectó directamente en las cuentas de la luz-, y el posterior error de la empresa transmisora Transelec.

Los últimos dos fueron dados a conocer indirectamente. El error de la CNE se dio a conocer primeramente por un reportaje de Canal 13, y el segundo, tras la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, fue informado por su relevo, el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Lo que hizo Transelec fue sobrevalorar su capital, situación que informó en octubre de 2024 y derivó en que la CNE le solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) la realización de una auditoría técnica a los inventarios de la empresa.

Ese trabajo lo realizará IM3, consultora independiente internacional con distintas sedes en Chile, Perú, Brasil y Colombia. De un total de siete oferentes que participaron en el proceso de selección, el contrato con IM3 se adjudicó el 21 de enero de 2026 y fue aceptado al día siguiente.

En detalle, el objetivo de la auditoría, según el documento de adjudicación al que tuvo acceso Pulso, es “para la realización de una auditoría técnica a los inventarios presentados por Transelec S.A. que sirvieron de antecedente para la elaboración del Decreto 7T, de 2022 , del Ministerio de Energía, que Fija Valor Anual de las instalaciones de Transmisión Nacional, Zonal y de las instalaciones de Transmisión Dedicada utilizada por parte de los usuarios sometidos a regulación de precios".

Los chilenos que son parte de IM3 y que representan a la firma a nivel local son Xavier Arraya, director financiero Latam Chile; Iván Quiroz, country manager; Marcelo Salinas, gerente comercial Latam Chile; y Gabriel Guerra, Sub Gerente Comercial Chile. Así figuran en la página web de la empresa.

Por la premura de resolver el error de Transelec, avaluado en unos US$135 millones, la auditoría experimentó cambios en su alcance. Cuando el proceso de auditoría inició se consideraron todas las instalaciones de la compañía.

Pero, en un oficio enviado en octubre del año anterior por la CNE al Coordinador, se desliza que la auditoría incluya “únicamente las instalaciones respecto de las cuales Transelec haya declarado cambios en su inventario a raíz de los resultados de la auditoría interna que la referida empresa realizó”. En ese documento, la CNE encargó que ese trabajo no excediera los cinco meses de duración, por lo tanto debería estar listo en mayo.