Crece presión política por Contribuciones: RN y PS piden citar a Marcel y Etcheberry a sesión especial

Las contribuciones ya son un problema político y pese a las respuestas que ha entregado el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, no ha logrado despejar las dudas sobre su aplicación.

El miércoles la senadora de Demócrata Ximena Rincón presentó un proyecto de ley para congelar las alzas en las contribuciones hasta que se legisle mejorando la forma que se fijan las contribuciones. También se presentó un proyecto de ley que busca establecer un tiempo de 3 meses para que los vecinos puedan reclamar cuando se les informa de un alza de su contribución.

Pero esa no ha sido la única acción política de esta semana. Los diputados RN, Diego Schalper y Frank Sauerbaum también pasaron a la ofensiva. La primera es que envió un oficio para que el SII informe a la Cámara de Diputados “los criterios utilizados en la reevaluación de propiedades destinadas a habitación, detallando especialmente los factores considerados en tal sentido, así como los documentos o instructivos vigentes para tales efectos, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea”.

07 Septiembre 2023 Vistas Santiago Despejado, Edificios, Casas, Departamentos, propiedades, constribuciones. Foto: Andres Perez Andres Perez

En específico lo que busca que se aclare es que se explique cuáles son los factores que considera el SII al momento de realizar esta reevaluación, por ejemplo, ubicación, tamaño, tipo de construcción, entre otros, y como segundo punto, si estos criterios son iguales para todas las comunas, o si varían dependiendo del lugar en que se encuentre la propiedad. Si existen documentos o instructivos vigentes que regulen este proceso, y si es posible remitirlos.

La otra medida es que se solicitó al presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC) que realice una sesión especial en esta instancia el ministro de Hacienda, Mario Marcel y el director del SII, Javier Etcheberry y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Peralta.

El objetivo de esta sesión es que “se revise en detalle las medidas adoptadas por el SII en materia de avalúo de predios urbanos y agrícolas, en vista de analizar los efectos que ha tenido este tributo en detalle, de manera de general las reformas necesarias para que responda adecuadamente a los criterios de justicia tributaria”.

Schalper añadió además que el lunes 23 junto a Sauerbaum se reunirán con el director del SII donde esperan abordar estas temáticas.

Desde el partido Republicano, la diputada Sofía Cid, también lanzó una propuesta: “La propuesta que hacemos desde Republicanos es que la gente no pague contribuciones por su primera vivienda. No es justo que la gente haga esfuerzos para comprarse esa vivienda y que además el Estado le cobre por usarla, por vivir ahí. Y si no pagas, además te la lleve a remate. Eso es totalmente injusto y nosotros queremos mejorar esa situación".

Desde el oficialismo también buscan que se tomen medidas. Una de ellas es la diputada Daniela Cicardini (PS), quien solicitó que la Cámara de Diputadas y Diputados realizar una sesión especial “para conocer las medidas y acciones que está desarrollando el Estado para dar una solución a las familias que se han visto afectadas por el aumento excesivo de estos pagos”.

La legisladora por Atacama añadió que “tiene que existir un pago al Estado, pero razonable, justo y acorde a la realidad de cada familia”.

En la solicitud, dirigida al presidente de la Cámara Baja, Cicardini solicita que se cite al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, para abordar todas las propuestas, estrategias y resultados de las acciones que se están implementando en esta materia.

En la UDI,en tanto, los diputados Cristóbal Martínez y Flor Weisse, anunciaron que oficiarán a la Defensoría del Contribuyente para que puedan proponer una serie de cambios en beneficio de los adultos mayores, que han sido los más perjudicados en el último tiempo.

La ofensiva de Sichel

La problemática también está siendo abordada a nivel de municipios. Uno de los que tomó partido de la situación es el edil de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien detalló que el 68% de las viviendas en Ñuñoa pagan contribuciones, y que el monto promedio ha aumentado en un 90% en solo cuatro años. “En 2022 la contribución promedio era de $125.000. Hoy llega a $250.000. Los ingresos no se han duplicado, pero el cobro sí. Este no es un problema de ricos, es un problema social grave”, afirmó.

Entrevista La Cuarta

Sichel emplazó al Presidente Gabriel Boric a presentar un proyecto de ley que exima a los adultos mayores del pago de contribuciones por su primera vivienda. “Es un gesto político mínimo para un gobierno que se dice social. Esta es una política urgente. En Ñuñoa se están yendo adultos mayores de sus casas porque no pueden pagar”, advirtió.

Y propuso que las tasaciones con controversia se resuelvan mediante peritos independientes, tal como ocurre con procesos de expropiación, y llamó a otros alcaldes a dejar de guardar silencio. “En Ñuñoa estamos dispuestos a renunciar a ingresos si eso significa defender a nuestros vecinos. Hay alcaldes que no reclaman porque les conviene. Nosotros preferimos hacer nuestra pega”.