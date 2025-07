El bitcoin no para de subir y alcanza un nuevo máximo histórico

El bitcoin continúa rompiendo récords y en la jornada de hoy alcanza una nueva marca histórica, con perspectivas de que podría seguir aumentando su valor.

La criptomoneda más valiosa del mundo se cotiza en US$ 117.850, lo que supone un salto de 1,64% en relación con el cierre de la sesión previa. Con este resultado, completa cuatro alzas consecutivas, periodo en el que acumula un alza de 8,7%.

Su rendimiento en el año es aún mejor, con un incremento de 25,7%.

Así las cosas, la capitalización de mercado del bitcoin alcanza los US$ 2,46 billones, una cifra superior al PIB nominal de Italia o Brasil.

Tras la victoria de Donald Trump en noviembre pasado, el bitcoin se disparó y superó los US$ 100.000 por primera vez. Sin embargo, su avance se estancó en los meses siguientes, mientras la volatilidad impulsada por los aranceles sacudía los mercados y los inversores esperaban que Washington implementara políticas favorables a las criptomonedas.

En ese contexto, la agencia Reuters recordó que la próxima semana, la Cámara de Representantes debatirá tres importantes proyectos de ley sobre criptomonedas, la Ley Genius, la Ley de Claridad y la Ley contra el Estado de Vigilancia del CBDC, en un intento de dotar al sector de la transparencia reguladora que lleva tanto tiempo exigiendo.

Se trata de un cambio radical para un sector que antes amenazaba con huir al extranjero, alegando un entorno hostil y la mano dura de las autoridades estadounidenses.

“Esperamos que vuelva a entrar el capital que antes quedaba al margen debido a la incertidumbre regulatoria”, dijo Jag Kooner, jefe de derivados de la bolsa de criptomonedas Bitfinex.

Grandes compradores

Los anteriores mercados alcistas de bitcoin solían estar impulsados por compras frenéticas de pequeños inversores. Ahora, hay un nuevo comprador: un número creciente de corporaciones que acumulan bitcoin, consignó The Wall Street Journal.

La empresa más conocida de este tipo es MicroStrategy, el fabricante de software que comenzó a acumular bitcoins en 2020 y desde entonces ha convertido sus acciones en una apuesta apalancada sobre el crecimiento de esta criptomoneda. GameStop, Tesla, Trump Media & Technology Group y la recientemente lanzada Twenty One Capital, una copia de MicroStrategy, se encuentran entre las docenas de empresas que siguen lo que se ha denominado la “estrategia de tesorería de bitcoins”.

Hasta dónde llegará

A pesar de la fuerte alza que ya reporta Bitcoin en el año, hacia adelante los expertos apuestan a que seguirá empinándose. Según Juppet, “en los próximos meses, si las condiciones macroeconómicas se mantienen estables y el interés institucional continúa al alza, no sería sorprendente ver a Bitcoin alcanzar niveles entre los US$ 130.000 y US$ 150.000″.

Según Joel Vainstein, la industria cripto ha recibido un impulso adicional en EEUU, a lo que se suma que el Bitcoin combina dos narrativas: la búsqueda de rendimiento frente a un ciclo de tasas más bajas, y por otro, su rol como refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica.

“Con este escenario, se puede proyectar que Bitcoin podría alcanzar niveles de US$ 150.000 en los próximos meses si se mantienen las condiciones actuales de mercado. Los modelos más optimistas sugieren incluso que podríamos ver a Bitcoin rondando los US$ 200.000, aunque siempre hay que tener presente su alta volatilidad y la posibilidad de correcciones intermedias".