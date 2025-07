El bitcoin continúa su escalada y alcanza una nueva marca histórica

El bitcoin continúa rompiendo marcas. La criptomoneda más valiosa del mundo alcanzó un nuevo máximo histórico y empieza a dejar atrás el soporte psicológico de los US$ 110.000.

Al cierre de esta edición, el criptoactivo se cotizaba en US$ 111.224, un alza de 2,12% en relación a la jornada previa, aunque trepó a un récord intradía de US$ 111.950 (ver gráfico).

Con este resultado, la capitalización de mercado de la criptomoneda alcanza los US$ 2,20 billones.

Según consigna Reuters, el bitcoin era impulsado por el aumento del apetito por el riesgo y la persistente demanda institucional.

Cuánto cuesta un bitcoin Benoit Tessier

El precio del bitcoin ha subido pese a la incertidumbre global provocada por la guerra comercial, el conflicto entre Israel y Hamás, y el involucramiento de EEUU en los combates contra Irán.

En ese contexto, los expertos apuestan a que seguirá su camino ascendente.

Según Juppet, “en los próximos meses, si las condiciones macroeconómicas se mantienen estables y el interés institucional continúa al alza, no sería sorprendente ver a Bitcoin alcanzar niveles entre los US$ 130.000 y US$ 150.000″.

Según Joel Vainstein, la industria cripto ha recibido un impulso adicional en EEUU, a lo quese suma que el Bitcoin combina dos narrativas: la búsqueda de rendimiento frente a un ciclo de tasas más bajas, y por otro, su rol como refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica.

Cuánto cuesta un bitcoin DADO RUVIC

“Con este escenario, se puede proyectar que Bitcoin podría alcanzar niveles de US$ 150.000 en los próximos meses si se mantienen las condiciones actuales de mercado. Los modelos más optimistas sugieren incluso que podríamos ver a Bitcoin rondando los US$ 200.000, aunque siempre hay que tener presente su alta volatilidad y la posibilidad de correcciones intermedias".

¿Se está agotando el Bitcoin?

El alza además se produce en un momento en el que habría escasez de bitcoins. De acuerdo a Investing, los datos actuales muestran que solo el 14 % del total de BTC se encuentra en plataformas de negociación, la cifra más baja desde 2017.

Solo en junio, según Glassnode, se retiraron alrededor de 290 000 BTC de las bolsas, lo que supone un descenso del 9,4 %.