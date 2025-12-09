VOTA INFORMADO por $1100
    Pulso

    El plan de crecimiento de Banco Internacional al año 2030 y el imparable avance de Autofin

    En el Investor Day de ILC, el gerente general del banco, Mario Chamorro, adelantó que planean aprovechar la fusión Bice-Security para poder crecer en ese rubro. Y con su filial Autofin esperan quitarle pronto a Tanner el tercer lugar en participación de mercado en crédito automotriz.

    Mariana Marusic 
    Mariana Marusic
    El plan de crecimiento de Banco Internacional al año 2030 y el imparable avance de Autofin

    La semana pasada Inversiones La Construcción (ILC), el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), dio a conocer los ambiciosos planes de crecimiento futuro que tiene para los próximos cinco años, pues apuesta a duplicar sus utilidades a 2030.

    Eso es lo que proyectó el gerente general de ILC, Pablo González, en el marco del séptimo Investor Day que realizó la empresa que está presente en cuatro sectores: pensiones, salud, rentas vitalicias y banca; dado que es propietaria de RedSalud, isapre Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

    Pero en esta oportunidad solo esta última empresa tuvo un espacio especial. Luego de la presentación que hizo González sobre todas sus filiales, dio paso al gerente general de Banco Internacional, Mario Chamorro, para enseñar sus avances y planes futuros.

    Pablo González, gerente general de ILC; y Mario Chamorro, gerente general de Banco Internacional

    Chamorro mostró distintas cifras sobre el banco hoy: a septiembre tenía un stock de colocaciones de $4.340 miles de millones, cinco veces más que en 2016, poco después de que ILC tomó el control. Registraron utilidades por $49.781 miles de millones a septiembre en doce meses, cuatro veces más que en 2016.

    Además, el banco que tiene como accionistas a Baninter con 21,7% e ILC con un 78,2% (este último tiene la opción de lograr el 100% de la propiedad al 2027), explicó que en total ya tiene 110.557 clientes, diez veces más que en 2016.

    Mientras, del total de colocaciones, un 81% corresponde a la cartera comercial, y lo restante es el segmento personas (11% es personas del banco, y 8% Autofin).

    El imparable avance de Autofin

    En Banco Internacional tienen tres filiales: una corredora de seguros, una AGF, y más recientemente incorporaron a Autofin, la firma que da crédito automotriz.

    Esta última, según indica la presentación de la firma, ha duplicado sus clientes desde la integración al banco en 2023, hasta 60.147 personas. También han duplicado sus colocaciones, generando $3.000 millones mensuales en lo reciente. Pero “estos últimos meses han sido bastante más favorables que eso, en contra de lo que esperábamos”, comentó Chamorro. A septiembre tienen colocaciones por $350 mil millones.

    Nuevo efecto de los desconfinamientos y retiro del 10% de las AFP: Ventas de autos nuevos confirman su recuperación en octubre

    Es más, afirmó que “hoy día somos el cuarto player del mercado, muy cerquita del tercero. Esperamos ser terceros rápido”.

    Autofin tiene una participación de mercado del 8,2% entre las firmas que dan crédito automotriz, muy cerca de Tanner que se ubica en el tercer lugar con 9%. Bastante más arriba están Santander (27,5%) y Forum (45,7%).

    Objetivos estratégicos

    Chamorro mencionó tres objetivos estratégicos. Primero, “generar escala orgánica e inorgánicamente. Tenemos hoy día capacidades de poder incrementar nuestro tamaño con gastos marginales bastante inferiores a los que han sido hasta este minuto”, comentó.

    Segundo, “crecer en el número de clientes y mejorar los productos transaccionales, especialmente de pasivos: ojalá tener más cuentas corrientes”. Tercero, “diversificar los negocios de la banca personas con estrategia digital”.

    Chamorro también dijo que “hemos logrado crecer, diversificarnos y ser rentables en estos 10 años. (Recientemente) hemos hecho un cambio en la organización, cuyo objetivo es dar la señal al banco de que tiene que venir una segunda ola de crecimiento”.

    Consultado por un inversionista respecto de los segmentos donde están viendo mayores oportunidades de crecimiento inorgánico, Chamorro respondió: “El crecimiento inorgánico es difícil de planear. Siempre estás mirando a ver si hay alguna opción que se da. Creemos que hay algunos espacios, por ejemplo, en el mundo de competidores financieros no bancarios. Hoy día, mirando qué vemos cerca, podría haber algo en el mundo hipotecario que pudiera ayudarnos. Pero vamos viendo caso a caso”.

    Focos al año 2030

    De cara al año 2030, esperan tener un crecimiento en colocaciones de entre 2 y 2,5 veces, con un target de ROAE cercano al 15%, y generar utilidades que sean entre dos y tres veces superiores.

    El foco en la banca mayorista al año 2030, estos son clientes con deudas de más de $20 mil millones, es lograr un crecimiento de 1,7 veces. La idea es hacerlo principalmente al “profundizar la especialización sectorial”, así como “capturar oportunidades en el mundo infraestructura y energía”, pero también “aprovechando las fusiones que hay en el mercado para poder crecer”, dijo Chamorro en referencia a la reciente fusión de Bice-Security.

    En la banca minorista el foco es duplicar su tamaño en los próximos cinco años, donde proyectan “triplicar los pasivos con mayor cruce de clientes y manteniendo la oferta en depósitos”, señalaba la presentación de Chamorro, entre otros.

    Pero es Autofin la línea de negocios donde proyectan el crecimiento más acelerado, de 2,5 veces al año 2030, al “seguir siendo líderes de financiamiento de autos usados. Esa es una ventaja que tenemos, contra lo que uno cree, los niveles de riesgo son bastante buenos, porque entre otras cosas, el pie que da el cliente es bastante alto, y por lo tanto, no le gusta perderlo”.

    En Autofin también buscarán “incrementar la penetración en marcas nuevas”, entre otros.

    ¿Más capital?

    Un inversionista consultó al gerente general de ILC sobre qué nivel de inversión se requiere para lograr las tasas de crecimiento que proyectan en todas sus filiales, y si esto pudiese comprometer o no la política de dividendos.

    Frente a ello, González respondió que pese a que Confuturo “puede que requiera algo de capital”, lo cierto es que con la proyección de crecimiento que han hecho al año 2030, no lo requiere. “Con el 70% de retención de utilidades anual es capaz de financiar su crecimiento”, detalló.

    Dijo lo mismo de los sectores pensiones y salud en que operan, donde solo podrían requerir capital adicional en caso de crecimiento inorgánico. Pero “el caso del banco es distinto. El banco, con su 70% de retención anual, es capaz de financiar la mitad de ese crecimiento, un poco menos de la mitad. Por lo tanto, para sostener las proyecciones que mostraba Mario, se requiere capital. ¿Cuánto? ¿$20, $30, $40 mil millones anuales? De esa magnitud”.

    En ese sentido, explicó que “el banco es lejos lo más fuerte para soportar este plan de crecimiento, y son magnitudes que nosotros podemos financiar por las diferencias entre los dividendos que recibimos y los dividendos que pagamos. Por lo tanto, no creemos que haya un impacto en la política de dividendos".

    González también recordó que pronto en ILC va a tener más liquidez, dado que con la reforma previsional podrán liberar encaje de AFP Habitat entre 2027 y 2030.

