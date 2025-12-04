Investor day: ILC fija hoja de ruta y proyecta duplicar sus ganancias al 2030

Ambiciosos planes de crecimiento futuro son los que tiene Inversiones La Construcción (ILC), el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), pues apuesta a duplicar sus utilidades en cinco años.

Eso fue lo que proyectó el gerente general de ILC, Pablo González, en el marco del séptimo investor day que realizó la empresa este jueves, donde reveló la hoja de ruta que fijaron todas las filiales de ILC al 2030, un año que considera “que no es tan lejano, es un ciclo político, es un gobierno”, enfatizó.

La compañía, que este 2025 cumplió 45 años, está presente en cuatro sectores: pensiones, salud, rentas vitalicias y banca; dado que es propietaria de RedSalud, isapre Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

En lo que González calificó en su presentación como una etapa de “consolidación organizacional”, entre 2012 y 2016 ILC generaba una utilidad recurrente de entre $60 y $80 mil millones, con una rentabilidad sobre patrimonio entre 15% y 18%. “Vino la reforma tributaria que nos llevó del 17% al 27%, y eso pasó automáticamente a ser 3 puntos menos de rentabilidad sobre patrimonio”, puntualizó González.

A continuación, entre 2017 y 2022, en la etapa de “crecimiento, diversificación y turnarounds“, la compañía pasó a una utilidad recurrente de entre $90 y $120 mil millones, con un ROE entre 12% y 15%.

Y lo que proyectan hacia adelante, el objetivo 2023-2027, que es la etapa de “crecimiento del sector financiero”, es una empresa que genere entre $180 y $230 mil millones, con una rentabilidad de entre 13% y 17%. Esto está por encima de dos de sus proyecciones anteriores. “Hay cosas que han ido cambiando y evolucionando favorablemente. Y hemos encontrado formas de hacer mejor lo que hacemos para tener mejores resultados”, argumentó.

“Lo que vemos hacia 2030 es la capacidad de duplicar estos resultados. La de transformarnos en una compañía en la cancha de los $350 a $400 mil millones. Por una regla bien simple, que es crecer a 15% al año, rentar 15% sobre patrimonio, por cinco años, nos permite duplicar esta compañía hacia ese horizonte. En eso es en lo que estamos”, sostuvo el gerente general de ILC.

Las metas de las filiales

Bajo este escenario, cada una de las filiales definió una meta de crecer al 15% anual compuesto en los próximos cinco años.

Para Banco Internacional los tres focos al 2030 son: que haya un crecimiento orgánico; potenciar la banca personas y productos retail; y diversificación por alianzas. Igualmente, González planteó otras metas: dijo que existe la opción de que ILC alcance el 100% de la propiedad al 2027, y quieren duplicar el nivel de colocaciones al 2030.

Sobre esto último, fue explícito al manifestar que ello va a requerir capital. “Eso nos va a dar escala, nos va a dar nuevos negocios, nos va a dar otros beneficios. Eso requiere capital, para crecer sostenidamente a tasas del 15% al año, en una industria que ha estado bien plana, porque las colocaciones bancarias en términos reales han caído en los últimos años. Y eso requiere capital, esto no es pura voluntad, y son magnitudes de capital que nosotros podemos absorber como banco”, aseguró.

En el ámbito de rentas vitalicias, en Confuturo apuestan por un crecimiento únicamente orgánico, al ser ya “un mercado lo suficientemente grande”. La idea es que la compañía autofinancie su crecimiento. Sí apuntarán a una mayor rentabilidad buscando mejorar el spread en sus inversiones, con foco en activos alternativos y de larga duración. Todo eso, sin perder eficiencia. “Somos la segunda compañía más eficiente del mercado”, detalló.

En el sector previsional y de inversiones, donde operan mediante Habitat y Administradora Americana de Inversiones (AAISA), el gerente general de ILC afirmó que “ha estado siempre sobre la mesa un potencial cuarto mercado”. Actualmente están en Chile, Perú y Colombia.

En segundo lugar, buscarán poner foco en el ahorro voluntario, que “es una palanca que queremos hacer crecer y donde hay un potencial enorme de crecimiento para nosotros”, manifestó. Tercero, implementación de las reformas de pensiones que se han aprobado en todos los países donde operan. “Hay que hacer una implementación exitosa de estas reformas, sobre todo en Chile, que nos permita ganar competitividad y atender a nuestros clientes”, dijo.

Por el lado del área salud, donde son propietarios de las clínicas RedSalud, isapre Consalud y la aseguradora Vida Cámara, lo que quieren es “completar esta red, robustecer la oferta individual de aseguramiento, y desarrollar alianzas y polos empresariales”. En particular en RedSalud, planteó.

Alianza del banco y Confuturo

El gerente general de ILC indicó que existe una oportunidad para hacer cosas más conjuntas entre Confuturo y Banco Internacional. Dijo que una pregunta que le han hecho es, ¿por qué no lo hicieron antes? Y dio tres razones. Primero, explicó que el trabajo conjunto se facilita si se concreta la opción de compra del 100% del Internacional.

Segundo, detalló que como el banco ya es más grande, puede aspirar a un acceso a préstamos de mayor envergadura. Tercero, “hay una fusión que se acaba de concretar en la industria, que también nos pone un desafío de crecer y de aprovechar esa fusión. Las fusiones dejan espacio y hay que tomarlo”, planteó en referencia a la fusión de Bicecorp y Grupo Security.

De hecho, mostró cifras para ver cómo quedarían los activos, patrimonio, clientes, activos administrados y resultados, si se sumaran los números de Banco Internacional y Confuturo, en comparación a Consorcio, Bicecorp o Grupo Security (estos últimos dos por separado). Y concluyó que el balance “no es muy distinto” al de sus competidores. Agregó que “hay una diferencia. Ellos partieron hace 30 o 40 años, nosotros partimos hace 10″.

En ese sentido, comentó: “Hay una oportunidad de pensar más cosas conjuntas, y de hacer más cosas conjuntas”. Porque además, tienen los mismos productos hacia clientes que esos competidores.

Reforma previsional

González también se refirió a los cambios que introdujo la reforma previsional en esa industria, y en particular respecto de la reducción del encaje que deben mantener las AFP, que hoy equivale a un 1% del total de los fondos de pensiones.

“Esto podría significar, teóricamente, si es que el regulador fuera laxo en la autorización, en los requisitos técnicos y demases para poder generar una nueva AFP, podría significar que un actor con US$10 millones de capital, administre US$20.000 millones de fondos de pensiones. Con la regla actual, al administrar US$20.000, hay que tener US$200 millones. Esa es la magnitud de la diferencia. Entonces, aquí el peso de la prueba está muy fuerte sobre el regulador y la vara técnica que ponga al momento de autorizar”, señaló, tras una pregunta de los inversionistas.