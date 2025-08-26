SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Enami suscribe crédito por US$30 millones con Bladex y culmina proceso de refinanciamiento de deuda

La minera precisó que los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos, a capital de trabajo y gastos propios de la operación.

Por 
Patricia San Juan

La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó este martes que suscribió un crédito con Banco Latinoamericano de Exterior (Bladex) por US$30 millones.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la minera señaló que el préstamo, que se rige por la ley del Estado de Nueva York, es por tres años plazo.

Precisó que los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos, a capital de trabajo y gastos propios de la operación.

Asimismo la minera señaló que “con esta operación Enami culmina su proceso de refinanciamiento de deuda”.

En los primeros seis meses de 2025, Enami reactivó sus accesos a los mercados de deuda donde destacó la colocación del primer bono de la empresa en el mercado por UF 1 millón a 5 años y sin garantía del Estado de Chile.

Además a inicios de agosto Enami informó que su directorio aprobó la creación de una filial cuyo objetivo es el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos, en especial, la ejecución de la iniciativa de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, ubicada en Paipote, Región de Atacama.

La nueva sociedad se constituyó bajo la forma de una Sociedad de Acciones bajo el nombre Proyecta Enami SpA, cuyo único accionista es la propia Enami.

Más sobre:MineríaEnami

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Trump escala conflicto con la Fed: anuncia que destituirá a gobernadora y los mercados miran con cautela

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe

Grupo de aportantes de Sartor presenta recurso de reposición ante la CMF

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno
Chile

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Ministra Orellana (FA) tras críticas del timonel del PC a Marcel: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”

Trump escala conflicto con la Fed: anuncia que destituirá a gobernadora y los mercados miran con cautela
Negocios

Trump escala conflicto con la Fed: anuncia que destituirá a gobernadora y los mercados miran con cautela

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates

Grupo de aportantes de Sartor presenta recurso de reposición ante la CMF

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer
Tendencias

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias
El Deportivo

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

El enojo de Casper Ruud con el US Open por el olor a marihuana: “Es molesto estar en la cancha mientras alguien fuma”

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile
Cultura y entretención

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe
Mundo

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile