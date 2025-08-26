Enami suscribe crédito por US$30 millones con Bladex y culmina proceso de refinanciamiento de deuda

La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó este martes que suscribió un crédito con Banco Latinoamericano de Exterior (Bladex) por US$30 millones.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la minera señaló que el préstamo, que se rige por la ley del Estado de Nueva York, es por tres años plazo.

Precisó que los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos, a capital de trabajo y gastos propios de la operación.

Asimismo la minera señaló que “con esta operación Enami culmina su proceso de refinanciamiento de deuda”.

En los primeros seis meses de 2025, Enami reactivó sus accesos a los mercados de deuda donde destacó la colocación del primer bono de la empresa en el mercado por UF 1 millón a 5 años y sin garantía del Estado de Chile.

Además a inicios de agosto Enami informó que su directorio aprobó la creación de una filial cuyo objetivo es el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos, en especial, la ejecución de la iniciativa de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, ubicada en Paipote, Región de Atacama.

La nueva sociedad se constituyó bajo la forma de una Sociedad de Acciones bajo el nombre Proyecta Enami SpA, cuyo único accionista es la propia Enami.