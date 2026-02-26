Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

Enel Américas, filial de la eléctrica italiana Enel y que opera los negocios en Latinoamérica con excepción de Chile, dio a conocer sus resultados financieros correspondientes a 2025.

Allí reportó ingresos acumulados por US$14.506 millones, un aumento de 4% frente a 2024. La variación se explicó por más ventas en Argentina y Brasil, lo que fue compensado por menos ingresos en Colombia y la devaluación, según explica la firma, del real brasileño y el peso colombiano.

La ganancia Enel Américas cayó 63%, al pasar de US$2.589 millones en 2024 a US$960 millones de utilidades del 2025 . La baja, sin embargo, se debió a la venta de activos en Perú durante el 2024, lo que le reportó utilidades extraordinarias. Descontado ese efecto, el alza de las ganancias netas sería de 30%, según lo reportado esta mañana por Enel Américas a inversionistas. La venta de Perú en 2024 aportó US$ 1.900 millones a ese ejercicio, detalló la empresa.

El Ebitda de la firma durante el 2025 totalizó US$ 4.268 millones, representando un alza de 14% frente a los US$ 3.735 del periodo previo. El positivo resultado se da por el alza en los resultados de Argentina, Brasil, Colombia y Centroamérica, nivelado por el efecto de cambio por devaluación de las monedas en los países donde operan. La compañía dice que si se aísla este impacto negativo, el Ebitda tendría un crecimiento de 18% entre ambos períodos.

En tanto, la deuda financiera de la empresa tuvo un incremento de 126% frente a 2024. El ejercicio pasó de US$2.127 millones a US$4.809 millones durante este último año, tras mayores deudas por parte de las subsidiarias del mercado de la distribución en Brasil. También, una disminución en la caja de Enel Américas Holding a causa del pago de dividendos con cargos en las utilidades del 2024; el desarrollo del programa de recompra de acciones y el pago de impuestos por la venta de activos en Perú.

El grupo anunció también una revisión de su plan para el trienio 2026-2028 y proyectó una inversión de US$ 7.900 millones. “Los macroelementos del señalado Plan Estratégico prevén para el trienio 2026-2028 un Ebitda acumulado de entre, aproximadamente, US$ 14,9 mil millones y US$ 15,5 mil millones y un CAPEX acumulado de, aproximadamente, US$ 7,9 mil millones”, reportó el grupo en un hecho esencial.

Esta mañana entregó más detalles: la cifra es un 5% más alta que el plan anterior y de esa cifra un 67% irá destinado a Brasil, 21% a Colombia y 10% a Chile. El 2% es para Centroamérica.

Zoom trimestral

Durante el cuarto trimestre del 2025 los ingresos de la compañía eléctrica totalizaron US$4.064 millones, lo que significa un alza de 14% frente al lapso previo. El crecimiento se debió al alza de ventas en Argentina y Brasil, nivelado por menos ingresos en Colombia tras los precios de venta en el mercado spot que fueron a la baja.

El Ebitda de la firma alcanzó los US$1.162 millones en la cuarta parte del año pasado, más del doble de los US$724 millones conseguidos en igual lapso del año previo. Los positivos resultados en Argentina y Brasil pesaron en el monto, también una mayor indexación de tarifa en los dos países y Colombia, que experimentaron una mejora en las condiciones hidrológicas, lo que supuso menores costos de compra de energía.

Mientras que las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron durante el cuarto trimestre los US$319 millones, un crecimiento de 158% frente a los US$124 millones reportados en el mismo lapso de 2024. Esto se debió a los positivos resultados en Argentina y Colombia.