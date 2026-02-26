SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    La compañía, que opera en Argentina, Brasil y Colombia, reportó un alza de 14% en su Ebitda y un aumento de 30% en sus utilidades, descontando la venta de activos en Perú durante el 2024.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    16 Mayo 2025 Fachada edificio coorporativo Enel Foto: Andres Perez Andres Perez

    Enel Américas, filial de la eléctrica italiana Enel y que opera los negocios en Latinoamérica con excepción de Chile, dio a conocer sus resultados financieros correspondientes a 2025.

    Allí reportó ingresos acumulados por US$14.506 millones, un aumento de 4% frente a 2024. La variación se explicó por más ventas en Argentina y Brasil, lo que fue compensado por menos ingresos en Colombia y la devaluación, según explica la firma, del real brasileño y el peso colombiano.

    La ganancia Enel Américas cayó 63%, al pasar de US$2.589 millones en 2024 a US$960 millones de utilidades del 2025. La baja, sin embargo, se debió a la venta de activos en Perú durante el 2024, lo que le reportó utilidades extraordinarias. Descontado ese efecto, el alza de las ganancias netas sería de 30%, según lo reportado esta mañana por Enel Américas a inversionistas. La venta de Perú en 2024 aportó US$ 1.900 millones a ese ejercicio, detalló la empresa.

    El Ebitda de la firma durante el 2025 totalizó US$ 4.268 millones, representando un alza de 14% frente a los US$ 3.735 del periodo previo. El positivo resultado se da por el alza en los resultados de Argentina, Brasil, Colombia y Centroamérica, nivelado por el efecto de cambio por devaluación de las monedas en los países donde operan. La compañía dice que si se aísla este impacto negativo, el Ebitda tendría un crecimiento de 18% entre ambos períodos.

    En tanto, la deuda financiera de la empresa tuvo un incremento de 126% frente a 2024. El ejercicio pasó de US$2.127 millones a US$4.809 millones durante este último año, tras mayores deudas por parte de las subsidiarias del mercado de la distribución en Brasil. También, una disminución en la caja de Enel Américas Holding a causa del pago de dividendos con cargos en las utilidades del 2024; el desarrollo del programa de recompra de acciones y el pago de impuestos por la venta de activos en Perú.

    El grupo anunció también una revisión de su plan para el trienio 2026-2028 y proyectó una inversión de US$ 7.900 millones. “Los macroelementos del señalado Plan Estratégico prevén para el trienio 2026-2028 un Ebitda acumulado de entre, aproximadamente, US$ 14,9 mil millones y US$ 15,5 mil millones y un CAPEX acumulado de, aproximadamente, US$ 7,9 mil millones”, reportó el grupo en un hecho esencial.

    Esta mañana entregó más detalles: la cifra es un 5% más alta que el plan anterior y de esa cifra un 67% irá destinado a Brasil, 21% a Colombia y 10% a Chile. El 2% es para Centroamérica.

    Zoom trimestral

    Durante el cuarto trimestre del 2025 los ingresos de la compañía eléctrica totalizaron US$4.064 millones, lo que significa un alza de 14% frente al lapso previo. El crecimiento se debió al alza de ventas en Argentina y Brasil, nivelado por menos ingresos en Colombia tras los precios de venta en el mercado spot que fueron a la baja.

    El Ebitda de la firma alcanzó los US$1.162 millones en la cuarta parte del año pasado, más del doble de los US$724 millones conseguidos en igual lapso del año previo. Los positivos resultados en Argentina y Brasil pesaron en el monto, también una mayor indexación de tarifa en los dos países y Colombia, que experimentaron una mejora en las condiciones hidrológicas, lo que supuso menores costos de compra de energía.

    Mientras que las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron durante el cuarto trimestre los US$319 millones, un crecimiento de 158% frente a los US$124 millones reportados en el mismo lapso de 2024. Esto se debió a los positivos resultados en Argentina y Colombia.

    Más sobre:Enel AméricasResultados financieros 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast solicita a Boric sostener una reunión en medio de controversia de cable submarino chino

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

    “Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Tras fuga de reos, Gajardo llama al Congreso a aprobar reforma de Gendarmería: “Permitirá ir a la raíz de estos problemas”

    Lo más leído

    1.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    2.
    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    3.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    4.
    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    5.
    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Rating del miércoles 25 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast solicita a Boric sostener una reunión en medio de controversia de cable submarino chino
    Chile

    Kast solicita a Boric sostener una reunión en medio de controversia de cable submarino chino

    Multas que superan los 300 mil pesos ¿En qué consiste el Plan Cero Colillas de Ñuñoa?

    “Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”
    Negocios

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA
    El Deportivo

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    De no ser considerado en Colo Colo a brillar en la Libertadores: la historia de Omar Carabalí, el héroe de O’Higgins ante Bahia

    Lo buscará ante el Sevilla de Alexis Sánchez: el nuevo récord por el que va Manuel Pellegrini en el Betis

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”
    Cultura y entretención

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania
    Mundo

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva