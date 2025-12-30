SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enel presenta querella contra perito en disputa con Minera Arbiodo de Sergio Weinstein y la acusa de “actuar delictual”

    Enel Green Power presentó una querella criminal contra la perito judicial Sylvia Delgado, alegando falsedades en su informe, el que jugó un papel importante en la sentencia que parcialmente favoreció al empresario Sergio Weinstein. La perito acusada defendió su trabajo, afirmando que el informe es completamente técnico y se basa en datos verificables.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    16 Mayo 2025 Fachada edificio coorporativo Enel Foto: Andres Perez Andres Perez

    El conflicto entre Enel y el empresario Sergio Weinstein por el proyecto de yodo y nitrato Arbiodo de este último, suma un nuevo capítulo en los tribunales. A pocos días de que la Corte de Apelaciones conozca los alegatos por la sentencia que acogió parcialmente una demanda de indemnización de perjuicios contra la gigante italiana, Enel Green Power lanzó una ofensiva contra la perito judicial Sylvia Delgado, cuyo informe fue una pieza clave en el fallo de primera instancia que resolvió parcialmente a favor del empresario.

    El 17 de diciembre, la eléctrica interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía una querella criminal por el presunto “delito de falsedades vertidas en el proceso” en contra de la perito, denunciando a la geóloga por un supuesto “actuar delictual”.

    En su escrito, la querellante explicó al tribunal que el monto de indemnización que exige el empresario chileno “corresponde aproximadamente al triple del presupuesto total asignado al Poder Judicial aprobado para el año 2026 según la información disponible en el sitio web del Senado de la República de Chile”.

    Enel contó en el escrito que el 25 de noviembre de 2021 se llevó a efecto la audiencia de reconocimiento, en línea con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.

    “No obstante, de dicha diligencia no se levantó acta por parte de la perito, privando al proceso de la única constancia formal y verificable de lo ocurrido en ella, pese a tratarse de una actuación judicial destinada a asegurar transparencia y control sobre el trabajo pericial”, añadió la defensa de Enel.

    Por otro lado, la defensa de la eléctrica detalló en el escrito que " tomó conocimiento recientemente de un hecho grave y que vulnera las obligaciones legales antes descritas y que recaen sobre todo perito judicial, consistente en que el archivo digital que contiene el informe pericial de la señora Sylvia Mariela Delgado Araya indica que su autor es don David Cademartori Gamboa, identidad que es coincidente con la del abogado patrocinante de la parte demandante en el juicio civil, Compañía Minera Arbiodo Limitada".

    Consultada la perito cuestionada por Enel, Sylvia Delgado, sobre la acción judicial en su contra presentada por Enel Green Power, manifestó: “Está en su derecho, más aún si la pericia evacuada le ha sido desfavorable a sus intereses”.

    Pero indicó que “hay que tener presente que el informe pericial es completamente técnico y la información utilizada corresponde a datos y resultados que son verificables en terreno y en los laboratorios donde se analizaron las muestras. En otras palabras, toda la información que sustenta el informe geológico cuenta con trazabilidad”.

    Los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila asesoran a Enel Green Power.

    Conflicto

    La disputa entre Enel y Sergio Weinstein se originó el 26 de diciembre de 2016, cuando el segundo interpuso una demanda de nulidad de derecho público y de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Tras casi siete años de tramitación, el 6 de diciembre de 2023 la jueza Sofía Gutiérrez, del 12° Juzgado Civil de Santiago, acogió parcialmente la acción judicial.

    El conflicto gira en torno a un proyecto minero ubicado en un yacimiento de yodo y nitrato con una extensión de 34.000 hectáreas. Según Weinstein, la iniciativa cuenta con tonelaje certificado bajo normativa canadiense y una capacidad de producción anual estimada en 3.000 toneladas de yodo y 400.000 toneladas de nitrato.

    El empresario acusa que sobre sus pertenencias mineras, emplazadas en la comuna de Taltal, se construyó un parque eólico que impidió la ejecución del proyecto de extracción, pese a contar con aprobación ambiental desde 2018. En su fallo, el tribunal acogió parcialmente la demanda de indemnización por perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual contra Minera Arbiodo y condenó a Enel, al Parque Eólico Taltal (PETSA) y al Fisco de Chile al pago de US$ 400 millones por concepto de daño emergente, debido a la imposibilidad de desarrollar el proyecto minero.

    Pero Weinstein había solicitado originalmente una indemnización de US$ 2.000 millones por lucro cesante, lo que llevó a ambas partes a escalar el caso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Más sobre:NegociosEmpresasEnelEnergíaConflictoLegal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Lo más leído

    1.
    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    2.
    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    3.
    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    4.
    “Draconiana”: socio de Grupo Sartor y controlador de Azul Azul piden anular históricas multas de la CMF

    “Draconiana”: socio de Grupo Sartor y controlador de Azul Azul piden anular históricas multas de la CMF

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Héctor Barría (DC) y cirugía a madre de ministra Aguilera: “La mujer del César debe serlo y parecerlo; si hay dudas hay que aclarar”
    Chile

    Héctor Barría (DC) y cirugía a madre de ministra Aguilera: “La mujer del César debe serlo y parecerlo; si hay dudas hay que aclarar”

    Pensiones: el despliegue final que prepara Boric antes de dejar La Moneda

    Año nuevo, riña nueva: batalla judicial entre Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri amenaza 2026 del PS

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”
    Mundo

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana