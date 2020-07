¿Estará preparado el servicio de banda ancha para el Chile hiperconectado post pandemia?

La llegada de la pandemia puso a prueba a la industria de telecomunicaciones, pues la demanda en internet fija aumentó considerablemente en el país -por teletrabajo y estudio desde el hogar-. Uno de sus efectos fue el incremento en reclamos, por lo que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha tomado diversas medidas como un reglamento de ley de velocidad mínima de internet, que busca que la rapidez contratada por los usuarios se acerque a la velocidad real que reciben en sus dispositivos. El documento está en Contraloría, a la espera de toma de razón.

Pero, más allá de ello, con la actual crisis surgieron diversas dudas, como ¿estamos preparados para un Chile hiperconectado? Esto, pensando en el auge del teletrabajo, del e-commerce y de diversos servicios que requieren de una conectividad sólida, y que podrían permanecer una vez que la pandemia quede atrás.

Según la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, como organismo están trabajando en diversas iniciativas para fortalecer el segmento de internet hogar. Una de ellas es el despliegue de la Fibra Óptica Nacional (FON), que en gran parte ya fue adjudicado. “Esta desplegará troncales de fibra óptica que acercarán el servicio de internet al hogar a distintos lugares del país, muchos de ellos con una baja calidad de servicio o simplemente desconectados. También impulsamos el reglamento de la ley de ductos, que elimina las trabas que existían en el sector, permitiendo que los proyectos habitacionales nuevos no queden amarrados a un solo proveedor de servicios, fomentando la competencia”, manifestó.

Pese a que Gidi prevé que la demanda cambiará cuando termine el Covid-19, advirtió que “tenemos que ver este tema más allá de la pandemia, y procurar que cada vez sean más los hogares conectados a internet fija, permitiendo a las familias acceder a conexiones con mayor capacidad y de mayor calidad, accediendo a una oferta competitiva”.

Industria

Para el presidente ejecutivo de Atelmo, Alfie Ulloa, entre los mayores desafíos está la cobertura, lo que obliga a extender la red fija. “Falta que distintos agentes del Estado, a nivel central y municipal, se coordinen en la entrega de permisos, y los hagan más expeditos”, advirtió Ulloa.

Un segundo desafío es el acceso, que está relacionado a la capacidad de los hogares de acceder al servicio. Muchos usuarios privilegian un servicio de telefonía móvil, y no pueden costear además un plan fijo. El tercero es la capacidad de uso. “Algunos hogares, no valoran el servicio o no saben cómo sacarle provecho”, dijo.

El director ejecutivo de Alfa Centauro, Óscar Cabello, instó a que Subtel y los municipios simplifiquen y agilicen las autorizaciones correspondientes para facilitar el desarrollo de fibra óptica. “Es preciso que Subtel ofrezca espectro a título experimental, a los operadores que hoy carecen de ese recurso. Subtel y las municipalidades también deben facilitar -y no entorpecer- el despliegue de nuevas antenas”, indicó.

El exsubsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, dijo que no existe una visión homogénea entre los municipios, seremis y ministerios. “Hay que fomentar y facilitar el despliegue de infraestructura digital”, señaló.

Visión privada

Para el gerente de Mercado Hogar de Entel, Daniel Ríos, los principales problemas de los servicios para el hogar han estado históricamente asociados a la falta de competencia en este segmento. “Hace pocos años, la traba principal era la dificultad de construir una red de fibra óptica nueva en sectores ya construidos por otras empresas con anterioridad. Sin embargo, la ley de uso de ductos ha permitido ir aumentando nuestra cobertura, y así llegar a zonas donde antes no podíamos”, dijo.

Desde Movistar, su director de Regulación y Asuntos Públicos, Fernando Saiz, sostuvo que “el gran desafío de conectar a los chilenos a la pandemia ha tenido un gran aliado, la fibra óptica, tecnología que comenzamos a desarrollar hace más de 10 años. Hoy, tras casi 3 meses de pandemia, podemos reafirmar que la fibra óptica llegó para quedarse, con más fuerza que nunca”.

Desde Claro, su director mercado Masivo, Alfonso Emperanza, señaló que “esta pandemia está sentando las bases para un nuevo sistema de trabajo, estudio, comercio, por lo que pensamos que permanecerá en el tiempo y aunque termine la pandemia continuará el desarrollo de un mundo cada día más digital”.

Finalmente, Miguel Oyonarte, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de VTR, aseguró que como empresa decidieron adelantar las inversiones “que normalmente habríamos hecho en un año y medio, y las implementamos en solo 14 semanas en el plan de aumento de capacidad de red”.