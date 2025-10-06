SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Estudio global revela fuerte salto en confianza de altos ejecutivos de grandes empresas en 21 países

Una encuesta a 1.200 CEO globales de la consultora EY revela que el índice de confianza sobre el entorno macroeconómico y desempeño empresarial subió de 70,5 puntos en septiembre de 2024 a 83 puntos un año después.

Julio NahuelhualPor 
Julio Nahuelhual
Wall Street

En medio de un apaciguamiento de la guerra arancelaria en el mundo y una mayor resiliencia de las empresas a las incertidumbres globales, un reporte de la consultora internacional EY reveló que la confianza de altos ejecutivos de grandes empresas en 21 países mejoró con fuerza en un año.

La consulta a 1.200 CEO (Chief Executive Officer) de países como Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, China, India y Japón, muestra que el índice de confianza sobre entorno macroeconómico y desempeño empresarial llegó a 83 puntos en septiembre de 2025, lo que es un fuerte salto respecto del índice del mismo mes del año anterior (70,5 puntos). El índice ya mostraba una mejoría en mayo de 2025: 76.5 puntos.

“Hay varios factores que influyen en esta alza. Primero, existen mejoras en expectativas de ganancias y adaptabilidad operativa. Muchos CEO están viendo recuperación en márgenes y mayor claridad sobre cómo reconfigurar operaciones para el nuevo entorno, lo que alimenta optimismo operativo”, dice Fernando Parga, socio líder de EY Parthenon Chile, quien agrega que también ha influido un mayor apetito por M&A estratégico, joint-ventures y localización que permiten acceder a mercados y capacidades sin esperar que el macroentorno se normalice. “Esa proactividad genera confianza”, complementa.

Como tercera gran razón para la mejoría de confianza, Parga menciona las condiciones macro más favorables como el alivio paulatino de algunas presiones inflacionarias, señales de políticas monetarias menos agresivas en ciertos tramos y expectativas de menor incertidumbre financiera en mercados de crédito.

“Sobre el papel de las políticas comerciales y decisiones del Ejecutivo de EE.UU., es correcto afirmar que las expectativas acerca de políticas estadounidenses más pro negocio han influido en sentimiento y en apetito por transacciones (M&A), sobre todo en sectores como energía, real estate y tecnología; pero no es la única ni necesariamente la principal causa. La dinámica es multicausal: resiliencia corporativa (transformación y financiamiento interno), ajustes de precios y tasas, y claridad parcial sobre ciertos riesgos han sumado al repunte de confianza. En resumen, la menor gravedad de choques comerciales entre grandes potencias y bloques económicos esperados puede haber ayudado, pero la subida del índice refleja también respuesta estratégica de las empresas y condiciones macro selectivas”, concluye el socio líder de EY Parthenon Chile.

Incertidumbre

Sin embargo, la encuesta de EY revela también que 33 % de los CEO creen que la incertidumbre geopolítica y económica se extenderá entre uno y tres años. Un 17%, a su vez, cree que se podría prolongar entre tres años y hasta cinco años.

Peter Morgan

“La percepción de incertidumbre persistente no es nueva; en las versiones anteriores del estudio ya se venían reportando que una proporción relevante de CEO consideraba la incertidumbre como un riesgo estructural que les impedía alcanzar los objetivos de crecimiento. Lo que cambia es la intensidad y la formulación de la respuesta: mientras que en 2024 y principios de 2025 el énfasis estaba en “mitigar” riesgos, en la encuesta de septiembre 2025 vemos que 57% espera que la incertidumbre dure más de un año y 24% la sitúa sobre tres años, pero muchos de esos mismos CEO dicen que han desarrollado estrategias activas para convivir con esa condición (localización, inversión en digital y alianzas). En otras palabras, la percepción de duración se mantiene alta, pero la tolerancia y la capacidad de gestión han mejorado”, sostiene Fernando Parga de EY.

Entre las razones de este escenario evidenciada por los propios ejecutivos, Parga menciona la persistencia de tensiones geopolíticas (conflictos, sanciones, fragmentación comercial), fluctuaciones macro (ciclos de inflación/tasas y riesgo de recesión en ciertas regiones), cambio estructural en cadenas de valor (empresas redistribuyen proveedores y producción por riesgos políticos y ambientales), transformaciones tecnológicas aceleradas (AI y automatización) que generan oportunidades y también incertidumbres sobre modelo de negocio y talento. “La novedad es que ahora la mayor parte de los CEOs ha pasado del ‘esperar a ver’ al ‘accionar y rediseñar’ como respuesta directa a esa misma expectativa de duración”, sostiene.

“Se podría decir que hoy la incertidumbre ya no paraliza; se convierte en motor para reconfigurar portafolios y en una oportunidad para generar nuevos negocios”, resume Parga, quien precisa que Chile no está incluido en esta encuesta global. Sin embargo, “el diagnóstico internacional encaja con muchas señales locales”, añade.

El informe también revela los principales desafíos identificados para cumplir los objetivos financieros en los próximos 12 meses. Entre ellos menciona la disrupción tecnológica e integración de inteligencia artificial, costos laborales elevados y escasez de talento, capacidad de innovación e infraestructura insuficiente, tensiones geopolíticas y fragilidad en la cadena de suministro y problemas logísticos.

Más sobre:Eyencuestaceo21 paises

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

DC sostiene sus reparos con el programa de Jara tras la inclusión del aborto

El aviso de Aduanas que alertó a la Fiscalía de la producción de armas ilegales con insumos comprados en Amazon y Aliexpress

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast
Chile

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017
Negocios

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

Estudio global revela fuerte salto en confianza de altos ejecutivos de grandes empresas en 21 países

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro
El Deportivo

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Clubes responden a las críticas de la presidenta de la Asociación de Casinos tras comparar las casas de apuestas con las drogas

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica
Mundo

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile