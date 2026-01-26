SUSCRÍBETE POR $1100
    Fallece la presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    Montellano se desempeñó durante su vida laboral en el sector público, donde destaca su paso como directora de Correos de Chile y que fue la primera mujer en presidir el directorio de la Polla Chilena de Beneficencia.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Casa de Moneda informó el fallecimiento de la presidenta del directorio de la estatal, Verónica Montellano (73). La ingeniera comercial y máster en estadísticas de la Universidad de Concepción había asumido como presidenta el 30 de abril del año pasado y llegó al directorio el 25 de abril de 2022.

    Desde 2016 a 2018 también fue directora de la estatal Correos de Chile, durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Además fue, “presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, directora en Correos de Chile, gerenta de División en el Banco Central de Chile y otros”, según detalla la estatal en su página web.

    Montellano también tenía un diplomado en Strategic Management and Organizational Structure, de la University of California.

    “Defendió con pasión el empoderamiento femenino y la equidad de género, destacando la importancia de la participación de mujeres en cargos de liderazgo. Su compromiso con estos valores seguirá inspirando nuestro quehacer diario”, dijo Carlos Tolosa Bustamante, gerente general Casa de Moneda, en un comunicado.

    Tras su fallecimiento, asume en su lugar el vicepresidente del directorio, Patricio Feres Haddad, “quien ejercerá dicha función mientras no se adopten los acuerdos correspondientes, sin que dicha circunstancia afecte la continuidad de la administración ni la representación de la sociedad frente a terceros”.

    Ante este contexto, la estatal también convocó a una junta de directorio para el viernes 30 de este mes, “a fin de tomar conocimiento formal de los hechos, adoptar los acuerdos que correspondan y dar cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y regulatorias aplicables”.

    Montellano antes se desempeñaba como vicepresidenta de Casa de Moneda y asumió en reemplazo de Sergio Henríquez Díaz, quien renunció al directorio y la presidencia el 7 de enero del año pasado.

    “Lamentamos el fallecimiento de la exalumna Verónica Montellano Cantuarias, ingeniera comercial y máster en estadísticas de la Universidad de Concepción”, dijo la casa de estudios en sus redes sociales.

    Trayectoria ligada al sector público

    La militante del Partido Socialista fue la primera mujer presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, cargo que desempeñó desde 2006 a 2010. En Correos de Chile estuvo en el directorio desde marzo de 2014 a marzo del 2018.

    Entre experiencias más antiguas, según su perfil de Linkedin, Montellano fue fiscalizadora en la Contraloría General de la República entre 1980 y 1990. Luego, entre 1990 y 1994, fue gerente general de la dirección de aprovisionamiento del Estado.

    Entre 1994 y 1997 se desempeñó como gerenta de la división de desarrollo en Banco Central. Desde 1997 a 2000 fue jefa de expropiaciones de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

    Otros cargos en el Estado fueron en el Ministerio de Economía como integrante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología (2002-2003) y jefa del departamento de estudios en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) (2000-2006).

    Además, desde 1976 fue docente con pasos en las universidades de Concepción, de Santiago, de Chile, Arcis y de Barcelona.

