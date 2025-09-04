SUSCRÍBETE
Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

El fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales firmó un contrato de promesa de compraventa de acciones por unos US$33 millones con el exsocio de Almacenes Paris y sus tres hijos para adquirir el mall pionero especializado en deportes. El cierre de la transacción está agendado para fin de mes.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
MAURICIO MENDEZ

Lo fundó hace poco más de dos décadas, en 2004, pero ahora cambiará de dueño. Jorge Gálmez Puig (72), exsocio de la multitienda Almacenes Paris, y sus tres hijos, acordaron vender Mall Sport al multifamily office Capital Advisors.

El pasado viernes 29 de agosto, el fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales firmó un contrato de promesa de compraventa para adquirir el 100% de las acciones de la sociedad Inmobiliaria, Administradora y Comercial Mall Sport S.A., dueña del centro comercial de 17 mil metros cuadrados arrendables, enfocado en deportes de nicho como running, bicicleta, outdoor, deportes de tabla. El mall recibe más de dos millones de visitas al año.

Los vendedores recibirán a cambio un pago de 820.797 UF (equivalente a $32.353 millones, o US$33 millones).

Actualmente, el mall especializado en deportes, pionero en su rubro, tiene como accionistas a cuatro sociedades: Inversiones Tres Valles SpA, propietaria del 29,51%; Inversiones Alto Cielo SpA, titular del 29,51%; Inversiones Tiare SpA, que tiene otro 29,51%; e Inversiones Nuevos Caminos Limitada, con el 11,46%.

Todas ellas son controladas por Jorge Gálmez Puig y sus hijos Nicolás (45), María Ignacia (43) y Antonia Gálmez Tunis (31).

La transacción debería concretarse a fin de mes. El mall ubicado en Avenida Las Condes 13.501 fue valorizado en 1,5 millones de UF (unos US$61 millones), monto al que se le restaron varios ítems: el más relevante es su deuda financiera, que alcanza los 686.290 UF (casi US$28 millones).

JAVIER SALVO/ATON CHILE

El acuerdo está sujeto a una serie de condiciones suspensivas, entre ellas, que Capital Advisors obtenga un financiamiento por al menos 1 millón de UF (US$40 millones) por parte de Metlife Chile Seguros Generales, con una tasa de interés no superior a 4,7% para financiar el monto de adquisición pactado.

Además, si bien ya realizaron un “due diligence limitado”, podrían solicitar documentos y antecedentes adicionales a los que ya vieron en los estados financieros, para verificar que todo esté de acuerdo a lo proyectado en el centro comercial que tiene la única ola artificial en Latinoamérica.

Pero, además, se hizo una subdivisión del terreno. Si bien Capital Advisors se queda con el mall, con todo lo construido, además del terreno en el que está, y los activos necesarios para su operación y explotación; un terreno colindante será subdividido, en la calle Fernández Concha, y permanecerá en manos de los Gálmez. La idea es que los trámites requeridos para esa división final sean finiquitados antes de fin de mes.

La promesa de compraventa considera una opción preferente para que, en caso de que los Gálmez decidan vender o arrendar ese terreno, deban comunicar primero a Capital Advisors y ofrecer las mismas condiciones económicas y contractuales que hayan acordado con un tercero.

Asimismo, si los Gálmez quieren desarrollar un proyecto con terceros en ese terreno, antes deberán ofrecer a Capital Advisors la posibilidad de invertir en el proyecto.

La promesa de compraventa también contiene una cláusula que prohíbe a los Gálmez competir con Mall Sport por al menos 36 meses en locales que tengan como foco principal la comercialización de productos o servicios deportivos, spa o gimnasios. Tampoco podrán adquirir ni desarrollar en Chile ningún tipo de centro comercial en un plazo de 18 meses.

Las partes

Jorge Gálmez, el creador del Mall Sport, es uno de los cuatro hijos de Juan Gálmez Couso, quienes fueron dueños de Almacenes Paris, hasta que en 2005 la adquirió el fallecido fundador de Cencosud, Horst Paulmann. Mientras Jorge decidió quedarse con una participación minoritaria en el retailer; sus tres hermanos -Juan Antonio, José Miguel y Luis Alberto- emprendieron un rumbo distinto, emprendiendo negocios por separado.

Jorge Gálmez también era dueño del gimnasio Balthus Vitacura, recinto situado en la avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer, que solicitó su quiebra al iniciar la pandemia.

El comprador, Capital Advisors, es uno de los principales multifamily office del país: fue creado en 1999, y algunos de sus socios principales son Alfonso Peró y Rodrigo Álamos. El directorio de la AGF lo preside Fernán Gazmuri y lo integran además Gustavo Alcalde, Marcos García, Ximena Herández y el mismo Peró. Su gerente general es Raimundo Echeverría.

Según el sitio web de la CMF, la AGF de Capital Advisors registra ocho fondos de inversión vigentes. Pero en la memoria de 2024 mencionaron que al cierre del año pasado administraban tres fondos de inversión, en activos vinculados al negocio y riesgo inmobiliario, y también en activos inmobiliarios de EEUU, especialmente en edificios o bienes raíces de oficinas.

Uno de los fondos que lanzaron este año es en conjunto con el Grupo Patio, llamado Fondo de Inversión Capital Advisors Patio Desarrollo Centros Comerciales II, que tiene como objeto invertir en el “negocio inmobiliario, consistente en bienes raíces nacionales no habitacionales para el desarrollo, construcción, operación, comercialización y venta de centros comerciales vecinales o stripcenters y, en centros comerciales vecinales o stripcenters ya construidos con oportunidades de mejoras en su valor o rendimiento, para su posterior comercialización y venta”.

Capital Advisors es, además, dueño de Guacolda desde 2021, el mayor complejo carbonífero de Chile. Hace tan solo un par de días también se conoció que cerraron otro gran negocio.

Este lunes la AGF informó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, a través de dos fondos sellaron la compra de Muelles Penco, un complejo portuario ubicado en la Región del Biobío que era de propiedad de las familias Schiess y Ardizzoni.

Y pronto deberían finiquitar otra gran adquisición, porque el cierre de la transacción entre Capital Advisors y los Gálmez está agendado para el 30 de septiembre, a las 10 horas, en las oficinas de Barros & Errázuriz.

