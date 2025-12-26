Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

La primera licitación que realizó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) se declaró desierta a fines de junio pasado, pues ninguna compañía de seguros hizo ofertas.

Por eso mismo, Fonasa hizo cambios en las nuevas bases de licitación para así conquistar a las compañías de seguros de vida para que oferten en esta segunda subasta, porque de no resultar exitosa, dejaría al asegurador público con una sola opción: hacer un trato directo.

Bajo este escenario, en octubre Fonasa publicó las nuevas bases de licitación, las que a juicio de la industria aseguradora y de los expertos, mejora considerablemente lo que había propuesto el asegurador público en un inicio, pues consideró las críticas e introdujo propuestas que había hecho la misma industria. Igualmente hubo temas que no fueron incorporados.

El acto de apertura técnica y económica estaba agendado precisamente para este viernes 26 de diciembre, mientras que en enero será la adjudicación.

¿El resultado? Solo llegó una oferta, de Zurich, por una de las siete fracciones disponibles, por UF 0,156 ($ 6.193).

En esta ocasión, Fonasa dividió en siete las fracciones para que puedan hacer ofertas las aseguradoras, por cualquier número de ellas. Sin embargo, la oferta de Zurich solo fue por una de las siete fracciones.

Esto ocurre también en un contexto en que, si bien Fonasa ha logrado adherir a más de 500 prestadores inscritos en la MCC, hasta ahora no han firmado el convenio la mayoría de las principales clínicas de alta complejidad del país, como las clínicas de RedSalud, Empresas Banmédica, Indisa, Clínica Alemana, Clínica Las Condes, UC Christus, entre otras.