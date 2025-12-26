SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    El gobierno, bajo decreto del ministerio de Economía, definió que la cuota de captura de la merluza común del próximo año será de 29.793 toneladas, una disminución de 15% comparado con este año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra la decisión. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El ministerio de Economía decretó la cuota global de captura para la merluza común correspondiente a 2026, disminuyendo el recurso 15% comparado a la cuota de este año.

    Exactamente, la asignación definida para la merluza entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos será de 29.703 toneladas durante 2026. Distintamente, para este año se había definido una porción de captura de 35.020 toneladas, y en 2024 alcanzó 41.172 toneladas.

    PacificBlu arremetió tras la definición. El gerente general de la firma, Marcel Moenne, dijo que “lo ocurrido con la merluza común confirma el fracaso total de la gestión pesquera del Gobierno. El Ejecutivo mantuvo al sector pesquero por casi tres años enfrascado en discusiones regulatorias y políticas, abandonando lo esencial: la recuperación efectiva de la merluza común, particularmente el control de la pesca ilegal, que el propio Comité Científico estima en torno a 20 mil toneladas, sobre una cuota que ahora será de solo 30 mil toneladas”.

    Además, Moenne aseguró que “no existe una fiscalización adecuada ni medidas contundentes para combatir la pesca ilegal, la verdadera responsable del estado crítico que arrastra la merluza común hace más de una década. Este abandono es lamentable y hoy sus consecuencias prácticas son que la cuota global de captura se ha reducido en dos años consecutivos en un 15%, cada vez, pasando de 41.172 toneladas el año 2024 a solo 29.703 para 2026”.

    El decreto del 17 de diciembre pasado, define que la cuota del sector artesanal se concretará bajo una resolución del subsecretario de Pesca y Acuicultura conforme a la Ley General de Pesca. Mientras que para el sector industrial la cuota se distribuirá con los titulares de las licencias transables de pesca, considerando las unidades de pesquería vigentes con anterioridad a la Ley de Fraccionamiento.

    La firma añade que la reducción se agrega a la cuota histórica que perdieron, en torno al 5%, por los cambios en el fraccionamiento, ley que vio la luz en junio de este año y modificó las cuotas para los artesanales e industriales en diferentes pesquerías.

    Besugo

    A través de un comunicado, PacificBlu recordó que en contexto de la discusión de la Ley de Fraccionamiento el ministro de Hacienda, Nicolás Grau -entonces ministro de Economía-, se comprometió en la Comisión Mixta a revisar el estado actual de la pesquería del besugo, a propósito de que no se repusiera la veda a dicho recurso.

    “El subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya nos comunicó que repondrá la veda del besugo que terminaba este año, a pesar de que el gobierno dispone de las facultades legales para abrir la pesquería y así poder contar con información científica que muestre con datos actualizados el real estado de recuperación del recurso”, declaró el timonel de PacificBlu.

    Tras ello, Moenne concluyó diciendo que sus “capitanes ven año tras año cómo la pesquería se ha recuperado, pero según nos manifestó el subsecretario Salas no ha existido ningún nivel de recuperación en este recurso, esto es muy poco probable después de haber estado 15 años en veda y sin existir investigación científica en todo este tiempo que lo avale”.

    Más sobre:PacificBluMerluza común

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Lo más leído

    1.
    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    2.
    Consejo Minero cree que precio promedio del cobre estaría más cerca de los US$ 5 en 2026 y plantea crear hub con Perú, Bolivia y Argentina

    Consejo Minero cree que precio promedio del cobre estaría más cerca de los US$ 5 en 2026 y plantea crear hub con Perú, Bolivia y Argentina

    3.
    Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros excesivos en cuentas de la luz por error de Transelec

    Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros excesivos en cuentas de la luz por error de Transelec

    4.
    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    5.
    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido
    Chile

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena
    El Deportivo

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación