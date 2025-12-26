Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

El ministerio de Economía decretó la cuota global de captura para la merluza común correspondiente a 2026, disminuyendo el recurso 15% comparado a la cuota de este año.

Exactamente, la asignación definida para la merluza entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos será de 29.703 toneladas durante 2026. Distintamente, para este año se había definido una porción de captura de 35.020 toneladas, y en 2024 alcanzó 41.172 toneladas.

PacificBlu arremetió tras la definición. El gerente general de la firma, Marcel Moenne, dijo que “lo ocurrido con la merluza común confirma el fracaso total de la gestión pesquera del Gobierno. El Ejecutivo mantuvo al sector pesquero por casi tres años enfrascado en discusiones regulatorias y políticas, abandonando lo esencial: la recuperación efectiva de la merluza común, particularmente el control de la pesca ilegal, que el propio Comité Científico estima en torno a 20 mil toneladas, sobre una cuota que ahora será de solo 30 mil toneladas”.

Además, Moenne aseguró que “no existe una fiscalización adecuada ni medidas contundentes para combatir la pesca ilegal, la verdadera responsable del estado crítico que arrastra la merluza común hace más de una década. Este abandono es lamentable y hoy sus consecuencias prácticas son que la cuota global de captura se ha reducido en dos años consecutivos en un 15%, cada vez, pasando de 41.172 toneladas el año 2024 a solo 29.703 para 2026”.

El decreto del 17 de diciembre pasado, define que la cuota del sector artesanal se concretará bajo una resolución del subsecretario de Pesca y Acuicultura conforme a la Ley General de Pesca. Mientras que para el sector industrial la cuota se distribuirá con los titulares de las licencias transables de pesca, considerando las unidades de pesquería vigentes con anterioridad a la Ley de Fraccionamiento.

La firma añade que la reducción se agrega a la cuota histórica que perdieron, en torno al 5%, por los cambios en el fraccionamiento, ley que vio la luz en junio de este año y modificó las cuotas para los artesanales e industriales en diferentes pesquerías.

Besugo

A través de un comunicado, PacificBlu recordó que en contexto de la discusión de la Ley de Fraccionamiento el ministro de Hacienda, Nicolás Grau -entonces ministro de Economía-, se comprometió en la Comisión Mixta a revisar el estado actual de la pesquería del besugo, a propósito de que no se repusiera la veda a dicho recurso.

“El subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya nos comunicó que repondrá la veda del besugo que terminaba este año, a pesar de que el gobierno dispone de las facultades legales para abrir la pesquería y así poder contar con información científica que muestre con datos actualizados el real estado de recuperación del recurso”, declaró el timonel de PacificBlu.

Tras ello, Moenne concluyó diciendo que sus “capitanes ven año tras año cómo la pesquería se ha recuperado, pero según nos manifestó el subsecretario Salas no ha existido ningún nivel de recuperación en este recurso, esto es muy poco probable después de haber estado 15 años en veda y sin existir investigación científica en todo este tiempo que lo avale”.