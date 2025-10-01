Grupo Patio aumenta a 51% participación en operadora de outlets Rentas Patio X

Grupo Patio, informó que, a través de la sociedad Patio Comercial, adquirió acciones de Rentas Patio X, alcanzando el 51% de la propiedad de la sociedad, la cual es dueña de centros comerciales tipo outlet en Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco, con una superficie arrendable total de 70.942 metros cuadrados.

La compañía recompró las acciones que había vendido el año pasado, lo cual, según señaló, le permitirá robustecer su balance, mejorar sus indicadores de deuda y mantener el control de una sociedad en un sector de alta rentabilidad, como son los outlets.

En específico compró acciones a Inversiones Antares, ICC Inversiones, Inversiones SMLP Chile, Petra y Grupo Patio. Adicionalmente suscribió la totalidad de un aumento de capital por 63.031 acciones realizado por Rentas Patio X.

Plan de desarrollo

El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, indicó que “esta transacción se enmarca en nuestro plan de desarrollo para los próximos años, el cual se sustenta a tres verticales: concentrarnos fuertemente en el negocio de los centros comerciales vecinales y outlets, así como la renta comercial e industrial; desinvertir en activos no estratégicos y consolidar la participación de patio en sociedades que estén dentro de nuestro giro principal de negocios”.

El ejecutivo agregó que el plan de desarrollo de la compañía, asimismo, “apunta a desapalancarnos de manera inteligente, robustecer nuestro Ebitda y ser muy competitivos para el sector financiero”.

La compañía no detalló el monto de la operación, pero indicó que Rentas Patio X posee activos por $229.150 millones, pasivos por $69.976 millones y que en los últimos doces meses terminados en junio generó un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) por $12.296 millones.

La empresa agregó que si bien la operación tendrá efectos positivos en sus resultados, de momento, no es posible cuantificarlos.