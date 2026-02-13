SUSCRÍBETE POR $1100
    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    En la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la Dirección de Presupuestos anticipó también una proyección de déficit fiscal estructural de 2,7% para el primer año del gobierno de José Antonio Kast.

    Julio Nahuelhual 
    04 Mayo 2022 Fachada La Moneda y Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    En medio de un álgido debate en torno la herencia fiscal que dejará el gobierno de Gabriel Boric a la nueva administración de José Antonio Kast que comienza en marzo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, donde evidenció el complejo panorama por el que atraviesan las cuentas públicas.

    El informe, que también actualiza las principales cifras macroeconómicas y fiscales del presente año y delinea el escenario de mediano plazo (2027-2030), reveló un déficit fiscal estructural de 2025 de un 3,55% del PIB (unos US$13.200 millones), lo que rompe todos los pronósticos previos y es mayor incluso al pronóstico del Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hace dos semanas (3%).

    Se trata de un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe al tercer trimestre. También es el segundo incumplimiento consecutivo de la meta fiscal autoimpuesta por este gobierno.

    Para este año, el primero de José Antonio Kast en La Moneda, la Dipres prevé que el déficit fiscal estructural estará en 2,7% del PIB, lejos del 1,1% proyectado en la Ley de Presupuestos de 2026.

