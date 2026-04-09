Las AFP definen a sus dos candidatas al directorio de Watt´s

Watt´s, la empresa de alimentos controlada por la familia Larraín, tendrá su próxima junta de accionistas el 29 de abril, ocasión en la que renovará su directorio.

Hasta ahora, en la página web de la empresa hay inscritos nueve candidatos -cinco hombres y tres mujeres- para los nueve asientos de la mesa. Y de ellos, ocho nombres se repiten, según se lee en la página web de la empresa.

El grupo controlador tiene cinco directores y todos ellos serán renovados: Aníbal Larrain Cruzat, Fernando José Larrain Cruzat, Felipe Soza Donoso, Francisco de Borja Larrain Cruzat y Rodolfo Véliz Möller. Todos ellos son postulados por Chacabuco S.A., la sociedad controladora de Watt´s.

A ellos se suman otros cuatro directores de accionistas minoritarios. Tres de ellos se repetirán en la mesa.

Las AFP postulan a dos directoras, una de las cuales fue electa en la última junta de accionistas de Watt´s donde hubo renovación, en 2023: María Emilia Correa, también ex directora de Colbún y Explora.

La otra directora que postulan las gestoras, en presentaciones oficializadas por AFP Habitat, es Ana María Orellana Johnson, hasta ahora integrante de la mesa de Parque Arauco, empresa en la que cumplió dos períodos a nombres de las AFP, por lo que no fue renovada. Orellana ha sido directora de Enjoy y de la Empresa Portuaria Valparaiso.

Las AFP tenían a febrero un 17,75% de la propiedad, con una inversión valorada en unos US$51 millones.

La mesa de Watt´s la completarían Pablo Turner, el ex gerente general de Falabella que volvió a ser postulado por Moneda AGF, para su fondo Pionero; y Carolina Bilbao Uribe, hija de Juan Bilbao. Esta última es postulada por Nueva BP Dos SpA., donde Bilbao y Patricio Parodi, gerente general de esa sociedad de inversiones y presidente de Consorcio Financiero, comparten propiedad.

Director

Carolina Bilbao Uribe

Director

Pablo Turner González

Director

María Emilia Correa Pérez (I)

Director

Alejandro Molnár Fuentes (I)